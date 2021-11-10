Бизнес заявил о нехватке чипов на фоне исторического максимума их производства

В III квартале 2021 года мировые продажи чипов достигли отметки $145 млрд, что на 27% больше, чем годом ранее, и на 7,4% больше, чем во II квартале. Такие данные приводит Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA). По сведениям организации, в указанный период поставки микросхем превысили исторический максимум и в количественном отношении. В SIA отметили, что основными драйверами роста выступили высокий спрос на чипы и расширение производственных мощностей полупроводниковых фабрик.

Тем не менее производители электроники продолжают сообщать о нехватке чипов. Например, в Apple заявляли, что в III квартале из-за дефицита компания недополучила $6 млрд. О проблемах сообщали и крупнейшие игроки автопрома и производители серверного оборудования.

«Мы ощущаем дефицит с начала года. К концу года влияние нарастало. Сейчас можно описать ситуацию как «стабильно плохо», — сказал технический директор «АТБ Электроника» Степан Фионов.

Проблему подтвердили в «АвтоВАЗе». «В настоящее время «АвтоВАЗ» в ежедневном режиме отслеживает ситуацию с поставками, в зависимости от которых мы выстраиваем график производства наших линий. К сожалению, мы не ожидаем скорого разрешения проблемы», — заявили в пресс-службе компании.

О недостатке электронных компонентов в автопроме также сообщили в «Сантэл-Навигации» (поставщик приборов ЭРА-ГЛОНАСС СП Daimler и КамАЗа, и других автопроизводителей) и международной консалтинговой компании Roland Berger.

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