Запутанная микросхема: чипы для смартфонов и машин не успевают развозить

Мировые поставки чипов в III квартале 2021-го побили исторический максимум в натуральном выражении, зафиксировала Ассоциация полупроводниковой промышленности. Выручка же от продажи микросхем с июля по сентябрь выросла на 27,6% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Однако зарубежные и российские компании продолжают сообщать о нехватке чипов. Вероятно, проблема дефицита может поддерживаться искусственно, поскольку она позволяет некоторым участникам рынка извлечь краткосрочную выгоду из ситуации, считают некоторые эксперты. Другие уверены, что причина продолжающегося кризиса — логистические сложности, неравномерное распределение готовых микросхем, а также недостаток производственных мощностей.

Чипов много не бывает

В III квартале 2021 года мировые продажи чипов достигли отметки $145 млрд, что на 27% больше, чем годом ранее, и на 7,4% больше, чем во втором квартале. Такие данные приводит Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA). По сведениям организации, в указанный период поставки микросхем превысили исторический максимум и в количественном отношении. В SIA отметили, что основными драйверами роста выступили высокий спрос на чипы и расширение производственных мощностей полупроводниковых фабрик.

— Рост поставок чипов в III квартале обусловлен глобальной мобилизацией производства по всему миру, закончились ремонты производств в Азии, введены новые мощности в Европе, — согласен исполнительный директор технологической практики PwC в России Артем Семенихин.

Тем не менее производители электроники продолжают сообщать о нехватке чипов. Например, в Apple заявляли, что в III квартале из-за дефицита компания недополучила $6 млрд. О проблемах сообщали и крупнейшие игроки автопрома и производители серверного оборудования.

— Мы ощущаем дефицит с начала года. К концу года влияние нарастало. Сейчас можно описать ситуацию как «стабильно плохо», — сказал технический директор «АТБ Электроника» Степан Фионов.

Проблему подтвердили в «АвтоВАЗе».

— В настоящее время «АвтоВАЗ» в ежедневном режиме отслеживает ситуацию с поставками, в зависимости от которых мы выстраиваем график производства наших линий. К сожалению, мы не ожидаем скорого разрешения проблемы, — заявили в пресс-службе компании.

О недостатке электронных компонентов в автопроме также сообщили в «Сантэл-Навигации» (поставщик приборов ЭРА-ГЛОНАСС СП Daimler и КамАЗа, и других автопроизводителей) и международной консалтинговой компании Roland Berger.

Цены на взлет

Эксперты говорят о проблеме искусственного поддержания дефицита, от которого могут получить выгоду участники отрасли от производителей сырья для микросхем до изготовителей конечной продукции. По словам Степана Фионова, есть производители, которые заказывают больше чипов, чем требуется, для последующей перепродажи по завышенным ценам.

— Нельзя не отметить спекуляции со стороны азиатского рынка, где на данный момент комплектующие имеются в наличии и реализуются по ценам, отличающихся от цен производителя, они порой на один, два порядка выше, — сказал он.

Председатель TSMC Марк Лю в октябре заявил, что их фабрики выпускают больше чипов, чем доходит до конечных продуктов. По его словам, на рынке микросхем есть игроки, которые сознательно накапливают компоненты.

— Заказчики увеличивают буферные склады комплектующих. Таким образом, к производственным потребностям добавляется запрос на увеличение запасов. Поскольку заказчики обращаются ко всем дистрибьюторам, те также увеличивают свои заказы на фабриках с учетом расширения буферных складов. Спрос, таким образом, мультиплицируется, — указал исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский.

Влияние неравномерного распределения компонентов по заказчикам отметил и директор НПП «Итэлма» Евгений Горелкин.

Прежде всего поддержание дефицита выгодно звену, распределяющему микросхемы, уточнил аналитик MForum Analytics Алексей Бойко.

— Поскольку производители чипов не так активно поднимают цены, именно торговые компании имеют возможность получать максимальную долю прибыли от своих сделок при условии, что у них есть какой-то оборотный капитал, который можно вложить в товарные складские запасы, — сказал эксперт.

В конце концов и конечные производители электроники вынуждены поднимать цены, отметил эксперт. Дефицит чипов позволил многим изготовителям конечных устройств оправдать подорожание продукции, считает Артем Семенихин.

— Для коммерческих организаций сохранение дефицита, а, следовательно, повышенного спроса на товар, всегда выгодно. В этом плане мы наблюдаем кратковременный эффект «естественной монополии», — заметил эксперт.

Ранее BMW и Daimler сообщили о желании держать цены некоторых моделей на высоком уровне даже после окончания полупроводникового кризиса.

Задача на логистику

Ранее аналитики IDC и Susquehanna Financial Group указывали на проблемы с логистикой. В октябре сроки поставок микросхем выросли с привычных 9–12 недель до 22–25. В некоторых случаях заказы приходили и через 60 недель, то есть больше чем через год.

— Есть сложности с самой перевозкой — недостаток контейнеров, снижение количества авиарейсов и, как следствие, серьезное удорожание доставки продукции до потребителя, — сказал Степан Фионов.

Сегодня наблюдается большое напряжение во всей цепочке поставок, включая логистику, согласен председатель комитета производителей автокомпонентов Ассоциации европейского бизнеса Алексей Беляев. Но на первое место он всё же ставит проблему нехватки производственных мощностей. Такого мнения придерживается и Евгений Горелкин.