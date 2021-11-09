Кандидаты на вылет: почему сокращается количество моделей на авторынке

Разнообразие модельного ряда автомобилей за семь лет после 2014 года сократилось на треть, рынок недосчитался 143 моделей. Несмотря на появление новых игроков и возвращение некоторых брендов, выбор у российских покупателей сократился. Это касается не только марок и моделей, но и кузовов. В ситуации разбирались «Известия».

Почему они уходят

С 2014 по 2021 год общее число моделей легковых и легких коммерческих автомобилей, официально продаваемых в России, сократилось на 32%, констатируют эксперты аналитического агентства «Автостат». По данным аналитиков, на сегодняшний день количество моделей впервые за семь лет опустилось ниже 300. Всего рынок недосчитался 143 моделей.

Больше всего пострадали американские бренды (число их моделей сократилось на 65%). В этом году они представлены 14 моделями, а семь лет назад их было 40. Ощутимо просели и японские производители, потеряв 41 модель — минус 43%. В абсолютном исчислении больше всего (61 модель) потеряли европейцы, хотя в процентном соотношении это составило лишь 30%. Российские, корейские и китайские производители потеряли от двух до 10 моделей.

Некоторые модели, как Lada Priora, ушли по объективным причинам, другие лишь сменили название или бренд. Так, Chevrolet Niva теперь продается как Lada Niva Travel. Перелицованный Chevrolet Aveo сначала превратился в Ravon Nexia, а теперь снова продается как Chevrolet.

Кандидаты на вылет Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Основная причина причина сокращения модельных рядов — снижение объемов продаж более чем на 30%. Россияне стали покупать меньше машин, поэтому производители делают ставку на те модели, которые пользуются спросом. Особенно это касается автомобилей, поставляемых из-за рубежа. Например, Renault отказалась от большой имиджевой модели Koleos и сосредоточилась на максимально унифицированных кроссоверах российского производства: Duster, Arkana, Kaptur.

— Сужение модельных рядов автопроизводителей продиктовано, в числе прочих, двумя факторами. Первый — постепенное, но планомерное увеличение утилизационного сбора, сказавшееся в первую очередь на импортных моделях в бюджетном и среднем сегментах. Спорткаров и дорогих SUV это коснулось в меньшей степени. Второй — политика государства, направленная на поддержание и стимулирование внутреннего производства. Льготы, компенсации сборов, участие в госпрограммах — всё это доступно в подавляющем большинстве случаев тем ОЕМ, которые инвестировали в заводы в РФ,— комментирует независимый консультант по индустрии «Автомобили и транспорт» Сергей Бургазлиев.

Приключения янки в России

Есть и еще одна причина ухода брендов — неправильно построенная тактика развития. Яркий пример — Ford , который ушел из легкового сегмента авторынка РФ, оставив только коммерческие модели. Популярный Focus на момент ухода был значительно дороже предыдущих поколений той же модели. Следующее поколение Focus было построено уже в соответствии с европейскими реалиями и оказалось бы на российском рынке еще более дорогим.

Небольшая Fiesta и кроссовер EcoSport также не снискали популярности. Вопреки ожиданиям потребителя, Ford поднял цены, что повлекло массовые отказы от покупки моделей бренда и потерю госконтрактов. Впрочем, в компании подумывают вернуть на российский рынок внедорожники.

Кандидаты на вылет Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Уход Chevrolet и Opel был в большой мере политическим шагом General Motors, первая марка отказалась от массовых моделей, а вторая полностью прекратила продажи. Только через несколько лет они снова начали проявлять активность на российском рынке. Их модельный ряд серьезно изменился, а Opel еще и перешла под крыло концерна Stellantis.

«Сегодня в России бренд Opel представлен уже шестью моделями: Grandland, Crossland, Combo Cargo (фургон), Combo Life (компактвэн), Zafira Life (микроавтобус) и Vivaro (фургон), последние четыре модели производятся локально на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, там же налажена серийная сборка дизельных двигателей, устанавливаемых на локально производимые автомобили. В IV квартале 2021 года начнется экспорт коммерческого фургона Vivaro из России в страны Европы, в частности в Германию», — сообщили в пресс-службе Opel.

Chevrolet, помимо американских марок, представляет под своим брендом недорогие модели узбекской сборки, а также привезла новый кроссовер TrailBlazer, который, по словам дилеров, был очень тепло принят публикой.

Кандидаты на вылет Chevrolet TrailBlazer Фото: Chevrolet

«Клиенты смотрят положительно на бренд Chevrolet, после появления TrailBlazer участились запросы на Camaro, а также Suburban, Colorado, Spark, Malibu. В сложившейся на российском рынке ситуации клиенты всё чаще вспоминают надежность бренда и хотят вернуться к нему, однако не всем нужен рамный внедорожник», — отмечает директор по продажам «Авилон» Cadillac и Chevrolet Николай Середенков.

Кроссоверы вытесняют всех

Уход «Фокуса» ознаменовал закат некогда популярных седанов и хетчбэков C-класса. Практически вымерли универсалы и минивэны. При этом, по данным «Автостата», доля проданных кроссоверов в России за 9 месяцев 2021 года составила ровно половину от общего количества автомобилей. Повальное мировое увлечение кроссоверами не дает не единого шанса на расширение ассортимента брендам, которые хотят остаться на рынке.

Nissan сделала ставку на кроссоверы, и теперь у нее осталось только четыре модели. Mitsubishi также отказалась от седанов и перешла полностью на кроссоверы. У Mazda остался один седан, но суммарно поклонникам марки доступно всего три модели, а Honda предлагает выбор и вовсе из двух. И только корейские автопроизводители по-прежнему предлагают разнообразие.

По словам главного редактора журнала «За Рулем» Максима Кадакова, люди сейчас выбирают не эмоциями, а рассудком, поэтому и останавливаются на практичных SUV.

Кандидаты на вылет Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

«Большинству брендов невыгодно привозить в Россию нечто отличное от привычного компакт-кроссовера, так как они рискуют потерять аудиторию. В кризисных реалиях люди ориентируются больше на практичность и безопасность, нежели на красоту. Чаще всего подобную унификацию можно увидеть у марок среднего и бюджетного классов, поскольку их покупателю нужна просто удобная и практичная машина на все случаи жизни. Разумеется, возможно, кто-то на эмоциях и купит необычный кабриолет или же небольшую городскую машинку, но из-за этого человека бренд не будет тратиться на сертификацию и перевозку. А вот премиальные бренды уже предлагают своим поклонникам более широкий выбор кузовов и оснащения», — комментирует Кадаков.

Китай набирает обороты

Также сильно изменилась ситуация и в сегменте китайских марок. Haval стал самым популярным брендом из КНР и вернул на российский рынок пикапы под маркой Great Wall. Покинули Россию Haima, BYD, Hawtai, Zotye, прекратил поставки Foton. Оставшиеся убрали лишние модели и сконцентрировались только на сегменте SUV — это отчетливо видно на примере Chery, Haval, Geely и Changan.

«Китайские производители растут очень быстро, опережающими темпами, но находятся в плену стереотипов. Действительно, ранее они были не очень качественными, и этот образ закрепился в головах россиян, поэтому нынешние автомобили китайского автопрома неликвидны на вторичном рынке, хотя качество у них уже на уровне корейских коллег», — комментирует член общественного совета ГУ МВД по Москве Антон Шапарин.

Дефицит тоже виноват

Кризис полупроводников продолжается, неся с собой повышение цен и финансовые проблемы. Это значит, что скоро мы заметим очередные потери среди брендов и моделей. Mazda уже приостановила поставки кроссовера CX-30, и пока неизвестно, вернется ли эта модель. Рынок покинет и стильный спорт-универсал Kia Proceed. Раньше эту модель выбирали 5% покупателей Ceed, сейчас — всего 3%. В пресс-службе компании пояснили, что вынуждены урезать линейку моделей, чтобы сократить сроки ожидания автомобилей.

«В нынешней ситуации, с учетом глобальных проблем с полупроводниками и фактическим провалом импортозамещения в автомобильной отрасли по целевой локализации сырья и компонентов, нас в ближайший год ожидают дальнейшее повышение цен и дефицит машин», — комментирует Сергей Бургазлиев.

Кто на очереди

В 2022 году в России прекратятся продажи автомобилей Honda. Японский автопроизводитель предупредил поклонников бренда об этом за год. Уход с рынка в компании объясняют оптимизацией процессов и недостаточными продажами в нашей стране.

Не исключено, что придется позабыть и марку Lifan. Бывший лидер среди китайских брендов в России сейчас банкрот и находится в срочном поиске инвесторов. Самым серьезным ударом для китайского автопроизводителя стал коронакризис — в первой половине 2020 года чистый убыток Lifan составил 2,6 млрд юаней.