Прямой эфир

Lada Priora снимут с производства в июле

0
Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«АвтоВАЗ» прекратит сборку автомобилей Lada Priora в июле текущего года. С конвейера также будут сняты модели Kalina и Granta: на смену им придут обновленные версии.

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух дилерских компаний Lada, автопроизводитель не включил модели в производственный план на июль и уже уведомил о решении дилеров. Представители «АвтоВАЗа» отказались от комментариев.

В апреле концерн отозвал 82 автомобиля Lada Kalina и Lada Granta в связи с проблемами системы навигации ЭРА-ГЛОНАСС.

Группа «АвтоВАЗ» является частью альянса Renault–Nissan–Mitsubishi. Концерн выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«АвтоВАЗ» может выпустить Lada 4х4 на платформе Renault-Nissan
«АвтоВАЗ» возобновил работу после майских каникул

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017