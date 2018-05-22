Lada Priora снимут с производства в июле

«АвтоВАЗ» прекратит сборку автомобилей Lada Priora в июле текущего года. С конвейера также будут сняты модели Kalina и Granta: на смену им придут обновленные версии.

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух дилерских компаний Lada, автопроизводитель не включил модели в производственный план на июль и уже уведомил о решении дилеров. Представители «АвтоВАЗа» отказались от комментариев.

В апреле концерн отозвал 82 автомобиля Lada Kalina и Lada Granta в связи с проблемами системы навигации ЭРА-ГЛОНАСС.

Группа «АвтоВАЗ» является частью альянса Renault–Nissan–Mitsubishi. Концерн выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun.