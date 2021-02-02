Рожденная дикой: как изменился легендарный российский внедорожник

Вернув себе имя «Нива» и создаваемый совместно в General Motors внедорожник, «АвтоВАЗ» выпустил обновленную версию этой модели. Теперь Niva с приставкой Travel выглядит вполне современно. А как едет? В поисках ответа на этот вопрос корреспондент «Известий» отправился штурмовать Жигулевские горы.

Волк, заяц, «Тойота-Шевроле»

Теперь «Нива» — это внедорожное семейство. Классический внедорожник называется «Нивой» с приставкой Legend (Легенда). Бывшая «Шнива» получила приставку Travel, то есть ее позиционируют как автомобиль для путешествий.

В ожидании рестайлинга автомобильные СМИ пририсовывали к «Ниве» икс-образный передок в стиле «Весты», и он вполне подходил к округлому кузову. Реальность удивила — выпуклый капот, резкие грани, глубокие подштамповки на передних крыльях, узкие фары. Почему-то на ум приходит серия «Ну, погоди!» с превращением добродушного зайца в робота. Помните: «Волк-заяц, заяц-волк».

Многие уже нашли сходство с Toyota RAV4, но выражение «лица» у Niva Travel скорее американское. Примерно так должна была выглядеть Chevrolet Niva 2, если бы пошла в производство. Не пропадать же добру в самом деле! Конечно, дизайнеры «АвтоВАЗа» поработали над стилем, однако внимательные наблюдатели могут разглядеть на только фирменный «икс» Стива Маттина, но и характерную для автомобилей Chevrolet решетку радиатора.

Боковины Niva Travel защищены новым угловатым обвесом, корму украсили сложной формы бампером и эффектными светодиодными фонарями. Впрочем, весь этот макияж не может скрыть, что перед нами всё тот же представленный более двадцати лет назад автомобиль. Хотя и выглядеть он стал современнее.

Ностальгия внутри

В интерьере изменений еще меньше — черный потолок да характерная для Lada графика приборной панели. Впрочем, зачем делать рестайлинг, когда можно подождать, когда случится ностальгия по девяностым. Открытые шляпки саморезов? Вполне современный тренд — новый Land Rover Defender и Suzuki Jimny, вон, выставляют крепеж напоказ.

Мультимедийная система с небольшим экранчиком появилась еще на «Шниве». Звук у нее ностальгический. Представьте, что слушаете золотую коллекцию «Гражданской обороны» через динамик Nokia 3310. Впрочем, прок от штатного головного устройства есть, и несомненный. Во-первых, навигация «Навител», которая пригодится в дальних путешествиях. А во-вторых, камера заднего вида, которую теперь снабдили омывателем, а это по-прежнему редкая, но необходимая в России опция. Жаль, не откалибровали как следует — струйка омывает номерной знак.

Обзор с водительского места очень хороший — высокая посадка, тонкие стойки, большие зеркала. Вот только передачи 5-ступенчатой «механики» включаются неидеально, а гидроусилитель в крайних положениях руля издает жалостные звуки. Привыкать придется и к хаотичному расположению кнопок. Хорошо, что они все крупные и заметные.

Широкий и просторный кузов — очевидное достоинство Niva Travel, сзади можно усесться втроем. Что же касается комфорта пассажиров второго ряда, то стекла опускаются до сих пор вручную. Зато они могут отобрать подлокотник у водителя и, перевернув его, превратить в подстаканники. Багажник, как и прежде, неглубок, но грузить в него поклажу удобно, проем огромный, порог расположен низко.

Рожденная дикой

«Рожденная дикой, приучена к городу», — заявили на «АвтоВАЗе» и добавили спереди еще одну буксирную проушину. Конечно, Niva Travel вполне подходит и для городской езды — обзор, маневренность, компактные размеры. Лежачих полицейских она не замечает, а ленивый 80-сильный мотор объемом 1,7 л неплохо тянет на низах и позволяет вполне уверенно трогаться с места.

Lada Niva Travel До 100 км/ч Niva Travel разгоняется за 19 с, максимальная скорость 140 км/ч. Средний расход — 10,2 л на 100 км Фото: Lada

Прежде всего Niva Travel — это внедорожник. И самый настоящий, каких осталось мало, — понижающая передача, постоянный полный привод, неразрезной задний мост. И маршрут для теста подобрали самый внедорожный — вглубь национального парка «Самарская лука». Мы решили не дожидаться внедорожного полигона и сразу направились в глубокий снег. Понижающая передача для «Нивы» жизненная необходимость — тяги мотора в сугробе не хватает, а с ней и с заблокированным центром машина способна проехать очень далеко. Можно особо не беспокоиться, что там скрыто под толстым слоем снега, — запас под днищем солидный, мотор надежно защищен стальной «лыжей».

До жути банальная пословица верна: чем круче внедорожник, тем дальше идти за трактором. Чудес не бывает, и «Нива», побороздив целину, проваливается в невидимую из-за снега впадину и прилипает днищем. Ждем следующую «Ниву». Цепляем трос, попутно отметив, что углубления под проушины можно было сделать и пошире, и без труда извлекаем ее из плена.

Внедорожный полигон показал, что Niva легко преодолевает серьезные ямы. Межколесных блокировок у машины нет, даже электронной имитации, поэтому вся надежда на внушительные ходы подвески да на дорогие и цепкие шины Michelin.

В скольжении

Постоянный полный привод хорош и на зимней дороге. А дороги здесь коварные — мягкие обочины, скользкие колеи. Поскользнувшись, автомобиль медленно проваливается в занос, но отловить его не составляет труда — чувство руля хорошее. Невысокая мощность двигателя — тоже залог безопасности: слишком быстро в повороте не поедешь.

Lada Niva Travel Угол съезда 37°, а въезда — 36°. Дорожный просвет — 220 мм Фото: Lada

На трассе маломощный мотор, определенно, недостаток. Разгон вялый, и лишний раз обгонять не будешь. Скорости свыше 110 км в час даются «Ниве» нелегко, да и расход топлива вырастает. Если же не ездить быстро, «Нива» с ее непробиваемой подвеской отлично подходит для региональных разбитых дорог.

После рестайлинга

Niva Travel уже не выглядит провинциалкой, но технически это всё тот же простой, как валенок, автомобиль. Недостатки? На них можно закрыть глаза, узнав цену, — с рестайлингом машина подорожала всего на 10–25 тыс. рублей. Цены стартуют от 747 900 рублей, но лучше доплатить и взять следующий уровень оснащения Comfort за 804 900 рублей. Тем более что здесь есть кондиционер, легкосплавные диски и, наконец, появился подогрев передних сидений.

Lada Niva Travel Длина обновленной машины выросла на 43 мм. Габариты Niva Travel 4056×1800×1690 мм Фото: Lada

Максимально возможный вариант Luxe за 890 900 предлагает вторую, пассажирскую подушку безопасности, камеру заднего вида, обогрев лобового стекла. Кроме того, версии Comfort и Luxe можно приобрести в заводском внедорожном варианте Off-Road со шноркелем, некрашенным обвесом и внедорожными шинами. Такая машина обойдется в 844 900–905 900 рублей.

Так что Niva Travel остается одним из самых доступных внедорожников на российском рынке. Что дальше, какие еще обновления запланированы и сколько будут выпускать «Ниву», представители «АвтоВАЗа» говорят осторожно. Мол, всё будет зависеть от спроса. Опять же, с небольшим объемом производства и кузовной оснастки хватит надолго. Вполне возможно, что два поколения «Нив» будут выпускаться параллельно с совершенно новым, третьим.