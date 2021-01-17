Седьмая сила: на китайском кроссовере в Великий Устюг

Когда, как не в канун Нового года, съездить в Великий Устюг — в гости к Деду Морозу? Особенно если такое путешествие одновременно позволит испытать в деле кроссовер Haval F7 в новой комплектации Tech Plus. О том, как повел себя в дороге заметно поумневший бестселлер из КНР, — в материале «Известий».

Внешние изменения

На новогодний тест-драйв Haval F7 Tech Plus достался в белом оттенке «Благородный агат». Назвав про себя машину «снегурочкой», мы покинули столицу и отправились на северо-восток. Впереди была почти тысяча километров пути, в котором нам предстояло понять, каков в деле новый «китаец».

Седьмая сила Кроссовер Haval F7 в новой комплектации Tech Plus Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Комплектация Tech Plus — это не полный рестайлинг или фейслифтинг. Задача была куда более прозаичной: требовалось дооснастить кроссовер согласно новейшим технологическим веяниям, попутно внося лишь незначительные изменения в дизайн кузова и интерьер салона. Проще говоря, добавить пару штрихов, чтобы топовая комплектация визуально отличалась от вариантов подешевле.

В итоге городской кроссовер, который, кстати, собирают на заводе Haval под Тулой, обзавелся объемной решеткой радиатора, окрашенной в матовый хром, и новым дизайном колесных дисков 19-го радиуса . При максимальной комплектации в салоне теперь есть беспроводная зарядка для смартфонов, контроллер управления системой мультимедиа и цифровая приборная панель.

Вспомогательные функции

Топовая комплектация кроссовера только полноприводная, под капотом — двухлитровый турбированный мотор в 190 «лошадок» и семиступенчатая роботизированная трансмиссия 7DCT с двумя сцеплениями. Причем на силовой агрегат Haval предоставляет дополнительную пятилетнюю гарантию либо эквивалентный годам пробег в 200 тыс. км.

Седьмая сила Кроссовер Haval F7 в новой комплектации Tech Plus Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Дебютировав чуть больше года назад, кроссовер обзавелся всевозможными ассистентами и системами помощи водителю. В частности, F7 Tech Plus получил систему мониторинга слепых зон (BSM), систему помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA), систему распознавания дорожных знаков (TSR), систему предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу (LKA и LDW), адаптивный круиз-контроль (AAC) с системой автоматического торможения (AEB) и с функцией распознавания пешеходов, а также систему автоматического управления дальним светом (Auto Hi-beam).

Испытания трассой

Маршрут до Великого Устюга проходит по трем областям: Московской, Ярославской и Вологодской. Оценка состояния асфальтового покрытия дорог вологодчины — крайне условна и очень субъективна. Отдельные неровности раздражают избалованных москвичей, но если не съезжать с федеральной трассы, то можно спокойно и без проблем добраться до самого Устюга.

Седьмая сила Кроссовер Haval F7 в новой комплектации Tech Plus Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Haval F7 Tech Plus едет довольно резво, все-таки 190 «лошадей» под капотом делают свое дело. При нажатии на педаль газа мотор задорно «порыкивает», но постоянного гула в салоне не ощущается. На средней загородной скорости 100–120 км/ч ехать комфортно: умные системы удержания и центрирования автомобиля в полосе вместе с адаптивным круиз-контролем позволяют водителю даже немного расслабиться. Правда, к манере автоматики проходить повороты нужно привыкнуть, «китаец» закладывает круто и резко.

Меню настроек поддается весьма точной персонализации: все ассистенты можно отключить или же подключить поодиночке. Кроме того, предусмотрена возможность скорректировать, например, длину дистанции до впереди идущего авто, или строгость соблюдения дорожной разметки и центровки в полосе. Тем не менее не надо забывать, что обилие вспомогательных систем — это еще не полноценный автопилот.

IMG_4203 Haval F7 Tech Plus оснащается многочисленными интеллектуальными системами помощи водителю и исключительно полным приводом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_4207 Клиренс у кроссовера среднестатистический в 190 мм, однако окрашенные в цвет кузова нижние вставки бампера ненавязчиво предупреждают водителя о том, что соваться на бездорожье на нем не стоит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_4225 Самую дорогую комплектацию с ходу можно отличить по колесным дискам. У них индивидуальный дизайн и 19-й радиус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_4671 Эргономика водительского места понятна и удобна, отдельный плюсик хочется поставить за широкий подлокотник Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_4665 Задний диван довольно просторный, на нем будет комфортно и в дальних поездках, места для ног достаточно, даже если у водителя рост выше среднего Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_2176 Селектор коробки передач в виде джойстика выполнен из глянцевого черного пластика. Рядом с ним кнопки управления стояночным тормозом и функцией удержания авто на месте, ниже по центральному тоннелю вынесена отдельная кнопка включения беспроводной зарядки — одного из новшеств комплектации Tech Plus Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Об этом постоянно напоминает и сама автоматика: стоит лишь убрать руки с руля и на приборной панели начинает мигать уведомление «верни руки на место». Если же продолжать упорно игнорировать сигналы бортового компьютера, то спустя еще секунд 30 система удержания в полосе просто-напросто отключится.

Водителям с агрессивной манерой вождения умный кроссовер должен прийтись по нраву. Руль, хоть и кажется слегка пустым, в совокупности с качественными настройками шасси и вариатора позволяет управлять автомобилем очень четко. Даже запоздалое реагирование на дорожную ситуацию не способно смутить «китайца». Впрочем, Haval F7 Tech Plus умеет и экстренно оттормаживаться, причем делает это на «отлично»: кроссовер не «юзит», не «козлит» и даже не виляет кормой.

Седьмая сила Кроссовер Haval F7 в новой комплектации Tech Plus Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Неожиданной проблемой стал панорамный люк на крыше. На большой скорости из-за этой, не столь уж нужной в нашем климате детали в салоне становится очень шумно. Тонкая сеточка, прикрывающая стекло, явно не может выполнять функции полноценной потолочной панели. После прохождения отметки в 130 км/ч гул в салоне становится отчетливо слышим и через какое-то время начинает напрягать. Не помогает ни громкая музыка, ни другие ухищрения — далекая от идеала аэродинамика боковых зеркал-лопухов также не внушает оптимизма в части звукоизоляции салона.

Испытания бездорожьем

Кроссовер уверенно вел себя и на асфальте, покрытом коркой льда, и на жиже из реагентов и снега. Укатанный под колесами снег благодаря шипам также не вызвал затруднений. Однако очень хотелось проверить высокотехнологичный Haval на пересеченной местности в условиях настоящей зимы. И вот стена леса справа расступается, и мы решаем нырнуть в просеку. Буквально сразу же становится понятно, что до нас легковушки сюда не заезжали: дорога, хоть и узкая (две машины разъедутся с трудом), но без колеи, идет через обычный лес средней полосы России — ухабы, кочки, спуски и подъемы.

Седьмая сила Кроссовер Haval F7 в новой комплектации Tech Plus Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Съехав с асфальтового покрытия, китайский кроссовер также не теряется, проглатывает небольшие неровности бойко, стремительно форсирует овраги. Вдобавок в Haval снабдили полноприводную версию богатой системой выбора режима движения (Terrain Response}: помимо стандартных режимов, вроде «комфортного», «эко» или «спортивного», здесь есть специальные — «снег», «грязь» и «песок».

IMG_2173 Рулевое колесо с тремя широкими спицами, скошенное снизу и с оплеткой из натуральной кожи, держаться за него довольно приятно и удобно. Рулевая колонка регулируется по высоте и по вылету Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_2189 Посередине торпедо красуется сенсорный 9.0″ экран мультимедийной системы, с поддержкой Apple CarPlay / Android Auto Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_4683 Понравилось дизайнерское решение для контроллера управления мультимедиа, пользоваться им постоянно не факт, что будет удобно, но выглядит симпатично Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_4675 В потолочном плафоне, по сути, всего четыре кнопки (две для включения освещения в салоне и две для управления люком и закрывающей его шторки), ну и плюс пара кнопок ЭРА-ГЛОНАСС, однако поначалу кажется, что их там гораздо больше Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_2153 В нем же с водительской стороны находится USB-разъем для подключения видеорегистратора Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_2156 В автомобиле, доставшемся нам на тест-драйв, обнаружился весьма странный дефект (учитывая, что сборка автомобилей Haval производится под Тулой) — криво и плохо была приклеена на солнечный козырек стандартная наклейка про Airbag и детское кресло на переднем сиденье Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Через два-три километра по лесной глуши путь преграждает поваленное поперек дерево, приходится разворачиваться и ехать обратно. И если до этого автомобиль мог показаться довольно неплохим вседорожником, то после того как на обратном пути передней «губой» мы несколько раз зацепились за края оврагов и уже на выезде из лесополосы еловая ветка основательно прошлась через всё днище, стало понятно, что паркетнику с клиренсом в 190 мм на более сложной дороге делать нечего.

Кстати, спустя километров десять бортовой компьютер внезапно сообщил об ошибке в трансмиссии. Заглушив мотор на несколько минут и дав всем системам Haval F7 Tech Plus немного остыть, заводим кроссовер. Естественно, сразу же ошибка не исчезла, электронный блок управления трансмиссии смог завершить диагностику лишь через несколько километров пути. При этом лампочка «чека» продолжила гореть, погаснув только на следующий день.

Переменные неизвестные

Что же касается прочих смарт-систем Haval F7 Tech Pro, то за всё время тест-драйва нареканий не появилось. Непонятным остался принцип работы системы автоматического управления дальним светом: в темноте на пустой дороге (кругом кромешная тьма) нажатие на соответствующую кнопку не возымело эффекта: дальний свет не включился, зато ожидаемо исчезла возможность изменить угол освещенности в ручном режиме.

Из очевидных минусов, которые «китайцы» в обновленной версии кроссовера не исправили, — отсутствие электропривода пятой двери и однозонный климат-контроль . Беспроводная зарядка для мобильного и прочие технологические новшества — это, конечно, хорошо и прогрессивно. Но всё впечатление стирается необходимостью вручную открывать багажник и морочиться с настройкой температурного режима.

Седьмая сила Кроссовер Haval F7 в новой комплектации Tech Plus Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская