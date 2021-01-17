Седьмая сила: на китайском кроссовере в Великий Устюг
Когда, как не в канун Нового года, съездить в Великий Устюг — в гости к Деду Морозу? Особенно если такое путешествие одновременно позволит испытать в деле кроссовер Haval F7 в новой комплектации Tech Plus. О том, как повел себя в дороге заметно поумневший бестселлер из КНР, — в материале «Известий».
Внешние изменения
На новогодний тест-драйв Haval F7 Tech Plus достался в белом оттенке «Благородный агат». Назвав про себя машину «снегурочкой», мы покинули столицу и отправились на северо-восток. Впереди была почти тысяча километров пути, в котором нам предстояло понять, каков в деле новый «китаец».
Кроссовер Haval F7 в новой комплектации Tech Plus
Комплектация Tech Plus — это не полный рестайлинг или фейслифтинг. Задача была куда более прозаичной: требовалось дооснастить кроссовер согласно новейшим технологическим веяниям, попутно внося лишь незначительные изменения в дизайн кузова и интерьер салона. Проще говоря, добавить пару штрихов, чтобы топовая комплектация визуально отличалась от вариантов подешевле.
В итоге городской кроссовер, который, кстати, собирают на заводе Haval под Тулой, обзавелся объемной решеткой радиатора, окрашенной в матовый хром, и новым дизайном колесных дисков 19-го радиуса. При максимальной комплектации в салоне теперь есть беспроводная зарядка для смартфонов, контроллер управления системой мультимедиа и цифровая приборная панель.
Вспомогательные функции
Топовая комплектация кроссовера только полноприводная, под капотом — двухлитровый турбированный мотор в 190 «лошадок» и семиступенчатая роботизированная трансмиссия 7DCT с двумя сцеплениями. Причем на силовой агрегат Haval предоставляет дополнительную пятилетнюю гарантию либо эквивалентный годам пробег в 200 тыс. км.
Кроссовер Haval F7 в новой комплектации Tech Plus
Дебютировав чуть больше года назад, кроссовер обзавелся всевозможными ассистентами и системами помощи водителю. В частности, F7 Tech Plus получил систему мониторинга слепых зон (BSM), систему помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA), систему распознавания дорожных знаков (TSR), систему предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу (LKA и LDW), адаптивный круиз-контроль (AAC) с системой автоматического торможения (AEB) и с функцией распознавания пешеходов, а также систему автоматического управления дальним светом (Auto Hi-beam).
Испытания трассой
Маршрут до Великого Устюга проходит по трем областям: Московской, Ярославской и Вологодской. Оценка состояния асфальтового покрытия дорог вологодчины — крайне условна и очень субъективна. Отдельные неровности раздражают избалованных москвичей, но если не съезжать с федеральной трассы, то можно спокойно и без проблем добраться до самого Устюга.
Кроссовер Haval F7 в новой комплектации Tech Plus
Haval F7 Tech Plus едет довольно резво, все-таки 190 «лошадей» под капотом делают свое дело. При нажатии на педаль газа мотор задорно «порыкивает», но постоянного гула в салоне не ощущается. На средней загородной скорости 100–120 км/ч ехать комфортно: умные системы удержания и центрирования автомобиля в полосе вместе с адаптивным круиз-контролем позволяют водителю даже немного расслабиться. Правда, к манере автоматики проходить повороты нужно привыкнуть, «китаец» закладывает круто и резко.
Меню настроек поддается весьма точной персонализации: все ассистенты можно отключить или же подключить поодиночке. Кроме того, предусмотрена возможность скорректировать, например, длину дистанции до впереди идущего авто, или строгость соблюдения дорожной разметки и центровки в полосе. Тем не менее не надо забывать, что обилие вспомогательных систем — это еще не полноценный автопилот.
Об этом постоянно напоминает и сама автоматика: стоит лишь убрать руки с руля и на приборной панели начинает мигать уведомление «верни руки на место». Если же продолжать упорно игнорировать сигналы бортового компьютера, то спустя еще секунд 30 система удержания в полосе просто-напросто отключится.
Водителям с агрессивной манерой вождения умный кроссовер должен прийтись по нраву. Руль, хоть и кажется слегка пустым, в совокупности с качественными настройками шасси и вариатора позволяет управлять автомобилем очень четко. Даже запоздалое реагирование на дорожную ситуацию не способно смутить «китайца». Впрочем, Haval F7 Tech Plus умеет и экстренно оттормаживаться, причем делает это на «отлично»: кроссовер не «юзит», не «козлит» и даже не виляет кормой.
Кроссовер Haval F7 в новой комплектации Tech Plus
Неожиданной проблемой стал панорамный люк на крыше. На большой скорости из-за этой, не столь уж нужной в нашем климате детали в салоне становится очень шумно. Тонкая сеточка, прикрывающая стекло, явно не может выполнять функции полноценной потолочной панели. После прохождения отметки в 130 км/ч гул в салоне становится отчетливо слышим и через какое-то время начинает напрягать. Не помогает ни громкая музыка, ни другие ухищрения — далекая от идеала аэродинамика боковых зеркал-лопухов также не внушает оптимизма в части звукоизоляции салона.
Испытания бездорожьем
Кроссовер уверенно вел себя и на асфальте, покрытом коркой льда, и на жиже из реагентов и снега. Укатанный под колесами снег благодаря шипам также не вызвал затруднений. Однако очень хотелось проверить высокотехнологичный Haval на пересеченной местности в условиях настоящей зимы. И вот стена леса справа расступается, и мы решаем нырнуть в просеку. Буквально сразу же становится понятно, что до нас легковушки сюда не заезжали: дорога, хоть и узкая (две машины разъедутся с трудом), но без колеи, идет через обычный лес средней полосы России — ухабы, кочки, спуски и подъемы.
Кроссовер Haval F7 в новой комплектации Tech Plus
Съехав с асфальтового покрытия, китайский кроссовер также не теряется, проглатывает небольшие неровности бойко, стремительно форсирует овраги. Вдобавок в Haval снабдили полноприводную версию богатой системой выбора режима движения (Terrain Response}: помимо стандартных режимов, вроде «комфортного», «эко» или «спортивного», здесь есть специальные — «снег», «грязь» и «песок».
Через два-три километра по лесной глуши путь преграждает поваленное поперек дерево, приходится разворачиваться и ехать обратно. И если до этого автомобиль мог показаться довольно неплохим вседорожником, то после того как на обратном пути передней «губой» мы несколько раз зацепились за края оврагов и уже на выезде из лесополосы еловая ветка основательно прошлась через всё днище, стало понятно, что паркетнику с клиренсом в 190 мм на более сложной дороге делать нечего.
Кстати, спустя километров десять бортовой компьютер внезапно сообщил об ошибке в трансмиссии. Заглушив мотор на несколько минут и дав всем системам Haval F7 Tech Plus немного остыть, заводим кроссовер. Естественно, сразу же ошибка не исчезла, электронный блок управления трансмиссии смог завершить диагностику лишь через несколько километров пути. При этом лампочка «чека» продолжила гореть, погаснув только на следующий день.
Переменные неизвестные
Что же касается прочих смарт-систем Haval F7 Tech Pro, то за всё время тест-драйва нареканий не появилось. Непонятным остался принцип работы системы автоматического управления дальним светом: в темноте на пустой дороге (кругом кромешная тьма) нажатие на соответствующую кнопку не возымело эффекта: дальний свет не включился, зато ожидаемо исчезла возможность изменить угол освещенности в ручном режиме.
Из очевидных минусов, которые «китайцы» в обновленной версии кроссовера не исправили, — отсутствие электропривода пятой двери и однозонный климат-контроль. Беспроводная зарядка для мобильного и прочие технологические новшества — это, конечно, хорошо и прогрессивно. Но всё впечатление стирается необходимостью вручную открывать багажник и морочиться с настройкой температурного режима.
Кроссовер Haval F7 в новой комплектации Tech Plus
Новый Haval F7 Tech Plus сейчас стоит чуть более 2 млн рублей. По итогам теста можно сказать, что паркетник показал себя с хорошей стороны, продемонстрировал отличные ходовые качества в разных погодных условиях: стойко пережил и холод с гололедом, и метель, и оттепель. Однако инженерам китайского бренда еще есть над чем потрудиться, и уже сейчас понятно, что рестайлинг Haval F7 не заставит себя долго ждать.