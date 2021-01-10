Поставили плюс: кроссовер из Китая удивил качеством

До сих пор бытует мнение, что «китайское» является синонимом «дешевого и не слишком качественного». Однако времена меняются, китайские производители благодаря заложенному на генетическом уровне трудолюбию постоянно повышают уровень своих компетенций. Не стал исключением для Поднебесной и автопром. «Известия» взяли на тест-драйв Changan CS35 Plus и пришли к неожиданным выводам.

Компания Changan — относительный новичок на российском рынке. Бренд дебютировал несколько лет назад с одной-единственной моделью — Changan CS35. Тот автомобиль стал олицетворением всего того, что мы так не любим в китайском автопроме. Совсем другое дело — CS35 Plus. Changan подошел к созданию новой модели как никогда требовательно и скрупулезно. Свежий дизайн, качественные материалы для отделки салона, привлекательные цены — неплохой задел для того, чтобы перевернуть страницу и начать новую главу в истории марки.

Ладно да складно

В первую очередь стоит оговориться, что компактный кроссовер Changan CS35 Plus — принципиально новая модель в линейке. Со своим, откровенно говоря, неудачным предшественником ее роднит лишь индекс, к которому добавили литеру Plus, и доработанная платформа . В остальном флагман стал существенно больше: кузов «нарастил» 165 мм (до 4335 мм), а колесная база прибавила 4 см (до 2600 мм). Подросшие габариты и дорожный просвет в 180 мм ставят «китайца» в один ряд с Renault Kaptur и другими одноклассниками вроде Hyundai Creta и Kia Soul.

Changan CS35 Plus Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Внешность компактного кроссовера отдаленно напоминает Volkswagen Tiguan, но вместе с тем радует глаз интересными решениями. Салон не вызывает отторжения, в нем нет неприятного запаха, который при открывании двери сбивает с ног, и хотя в нем явно чувствуются «корейские» нотки, эргономика и качество материалов уверенно держатся на весьма достойном уровне.

При детальном рассмотрении CS35 Plus снаружи могут появиться вопросы к лакокрасочному покрытию, которое кажется очень тонким, заметна шагрень, причем на некоторых деталях она больше напоминает целлюлит. Зато выверенность зазоров на кузове оказалась на высшем уровне. Вот что значит китайская сборка.

Решетка радиатора разделена на несколько зон: узкая полоса глянцевого формованного пластика, напоминающего кристаллы, проходит под капотом, выстраивая единую плоскость с фарами, потом появляется в районе противотуманок и узкой полосой ложится на переднюю губу из серебристого пластика. Кстати, традиционного хрома в CS35 Plus мало, если не сказать, что его почти нет — лишь тонкие линии-акценты вдоль кузова да шильдики. Остальные контрастные детали оформлены под матовый алюминий: рейлинги на крыше, накладки на нижнюю губу и задний бампер, такие же идут в нижней части дверей вдоль порогов.

Changan CS35 Plus Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Линзованные галогеновые фары светят достаточно ярко и четко. В Китае кроссовер можно оснастить светодиодным головным светом, но в Россию автомобиль в такой комплектации не поставляют. Задние фонари визуально объединены в единую линию при помощи горизонтальной планки-габарита. При общей похожести нового Changan на представителей немецкого автопрома корма CS35 Plus смотрится оригинально и весьма привлекательно.

Хорошо сидим

Сидеть за рулем китайского паркетника довольно удобно: набивка кресел упругая, присутствует боковая поддержка и, что важно, даже после длительной поездки спина не затекает и не ноет. Эргономика кресел переднего ряда уже рассчитана на европейского потребителя: в них с комфортом сможет разместиться человек плотного телосложения и ростом выше среднего. Передние кресла оборудованы электроприводом, однако рулевая колонка регулируется только по высоте, по вылету «вперед-назад» настроить положение нельзя. Качественный кожзам с перфорацией кофейно-шоколадного оттенка, ровная строчка, удобный выдвигаемый подлокотник, есть даже «подоконник» с нишей-кармашком, куда можно положить зажигалку или парковочный билет.

IMG_4650 В салоне CS35 Plus царит корейский конструктивизм: минимум финтифлюшек, тачскрин повсеместно заменил кнопки, ручки, колесики-крутилки, черный глянец вперемежку с пластиковыми панелями а-ля матовый алюминий. Кожзам качественный, строчка ровная, нет и намека на неприятные запахи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_4699 Щиток приборов с крупными классическими аналоговыми шкалами предельно информативен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_4715 Экран мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма и разрешением 1920×720 точек яркий, четкий. Программная оболочка располагает тремя цветовыми вариантами оформления, не глючит и вообще работает весьма прилично. В переводе на русский, правда, встречаются небольшие огрехи, но говорят, что в следующей версии прошивки Changan их исправит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_9996 Минимализм одержал победу и на центральном тоннеле: селектор передач, кнопка стояночного тормоза и подстаканники, а, и да — две огромные кнопки подогрева передних кресел. Ну чтобы уж точно не промахнуться Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_0005 Порадовала привычная и понятная «клюшка» селектора АКПП, без всех этих новомодных джойстиков. Кроссовер доступен с пятиступенчатой механикой или шестиступенчатым надежным японским «автоматом» Aisin 3-го поколения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Большой экран мультимедиа (10,25 дюйма, разрешением 1920×720 точек) хорошо читается и не бликует, панели из матового алюминия выигрышно сочетаются с черными глянцевыми поверхностями на центральной консоли и торпеде.

Всё это «люксовое великолепие» довольно маркое, во время поездки глянцевые панели постепенно покрываются следами, теряя свою привлекательность. Придется регулярно протирать салон автомобиля, чтобы от них избавиться, ведь меньше тыкать пальцем в тачскрин не получится: привычных кнопок или ручек-крутилок в Changan нет даже на панели управления климатом. Чтобы банально выставить нужную температуру в салоне, нужно провести пальцем по выпуклому подобию колесика регулировки: снизу вверх, чтобы сделать теплее, и сверху вниз, чтобы уменьшить температуру.

Сзади просторно, в спинках кресел переднего ряда куча кармашков для всякой мелочовки, есть USB-гнездо для зарядки. Не хватает только подогрева заднего сиденья, да еще некуда поставить бутылку воды или стаканчик с кофе. Сэкономили китайцы и на центральном подголовнике. Объем багажника составляет 403 л, специальных ниш для хранения не предусмотрено, докатка и домкрат спрятаны под полом.

IMG_4652 В плафоне потолочного освещения в максимальной комплектации можно найти кнопки открывания/закрывания люка, экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС, очечник и USB-разъем для видеорегистратора Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_4278 Громкость музыки в «китайце» можно отрегулировать либо кнопками на руле, либо… попросить это сделать пассажира. Удивительно, но цифровой регулятор громкости аудиосистемы встроен в панель над перчаточным ящиком Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_4680 Сзади просторно, в спинках кресел переднего ряда куча кармашков для всякой мелочовки, есть USB-гнездо для зарядки. Не хватает только подогрева Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_4675 Порадовали крючки для одежды/сумок, закрепленные на подголовниках передних кресел Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_4401 В топовой комплектации помимо парктроников над планкой под госномер встроена камера заднего вида Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_4640 В непогоду она, конечно, быстро пачкается, но у нее такое отличное разрешение, что в принципе можно и лишний раз выйти протереть объектив Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_4487 В районе багажника, объем которого целых 403 л, в вертикальных стойках «форточки» не предусмотрены в принципе. На их месте красуются фальшпанели из уже знакомого нам черного глянцевого пластика, по центру которых китайцы разместили «пернатый» логотип Changan Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_4377 Changan CS35 Plus в отличие от корейских или японских одноклассников не перегружен интеллектуальными ассистентами и прочими помощниками. В нем нет датчиков контроля слепых зон или ассистента удержания авто в полосе, зато есть внушительных размеров боковые лопухи-зеркала с отличной обзорностью и программируемый смарт-ключ с бесключевым доступом и функцией дистанционного запуска двигателя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_4357 В Россию поставляются автомобили исключительно с линзованными фарами и галогеновыми лампами, а вот на родине у кроссовера опционально устанавливается и светодиодный свет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_4373 Заглянув в район зоны покоя дворников, я окончательно убедилась, что Changan еще пока не до конца адаптировался к российским реалиям и пожеланиям клиентов. Бесспорно, автомобилю не хватает «зимнего пакета» всевозможных обогревов, ну и банальный сток воды из околокапотного пространства и зоны ветрового стекла в кроссовере рассчитан явно на дотошного владельца: диаметр отверстия для слива едва ли превышает 5 мм, следовательно, большую часть года он будет забиваться листочками и веточками, а зимой — превращаться в монолитный айсберг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

При достаточно богатом оснащении в Changan CS35 Plus не хватает порой самых очевидных вещей. Так, например, для кроссовера предусмотрен программируемый смарт-ключ, присутствует бесключевой доступ с функцией дистанционного запуска двигателя. По кругу расположены парктроники, а у камеры заднего вида с динамической разметкой разрешение настолько качественное, что хоть видео пиши. Есть электронная система распределения тормозных усилий (EBD) и даже ассистент при трогании в горку. Дизайнеры даже предусмотрели отдельный USB-разъем для видеорегистратора, расположив гнездо в потолке рядом с очечником. При этом в кроссовере нет датчика дождя, подогрева лобового стекла и обогрева руля.

Неплохо едем

В движение китайский переднеприводный паркетник приводит безальтернативный «атмосферник» объемом 1,6 л. В паре с ним идут либо японский шестиступенчатый «автомат» Aisin, либо пятиступенчатая механика. При этом, тронувшись с места, практически сразу же приходит понимание того, что мотор мощностью в 117 лошадей (в ПТС указаны 128 л.с.) для Changan CS35 Plus с массой почти в полторы тонны явно маловат: с нуля до сотни кроссовер разгоняется аж за 15 секунд. И если в городе подобной динамики вполне хватит, то на трассе невольно начинаешь нервничать. Тот случай, когда к обгону лучше готовиться заранее и внимательно смотреть, чтобы встречный транспорт шел на внушительном расстоянии, особенно если в салоне есть пассажиры, а в багажнике что-то лежит.

Changan CS35 Plus Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

А вот управляемость кроссовера производит положительные впечатления. Подвеска у CS35 Plus простая, спереди McPHerson, сзади — торсионная балка, но настройка выполнена грамотно, автомобиль по прямой на асфальте не рыскает, боковые крены незначительные и даже в крутых поворотах задняя ось не срывается.

Отдельно порадовали амортизаторы, которые с достоинством выдержали езду по пересеченной местности на приличной скорости. Несмотря на электроусилитель, рулевое колесо довольно информативно, при вращении на месте ощущается приятная тяжесть, да и на скорости авто не вихляет и неприятной пустоты в отличие от многих «корейцев» не чувствуется. Кроме того, Changan предполагает, что водитель может самостоятельно выбрать один из трех режимов настройки.

Отдельно хочется обратить внимание на достаточную шумо- и звукоизоляцию салона, крайне приличную среди своих одноклассников. При движении со скоростью, не превышающей 80 км/ч, в салоне кроссовера на удивление тихо. Шум от дороги и покрышек становится различим, когда на спидометре стрелка переваливает за отметку 120 км/ч.

Что с ценами

В России Changan доступен в четырех комплектациях: по две (дешевой и дорогой) для АКПП и для МКП. На текущий момент цены стартуют с отметки в 1239 тыс. рублей, за кроссовер с «автоматом» в топе придется отдать 1399 тыс. рублей. Что же, ценник можно назвать вполне адекватным, тем более что на модель действует расширенная пятилетняя гарантия. Правда, пока не понятно, как будет вести себя автомобиль во время эксплуатации, не меньше вопросов и к его стоимости на вторичном рынке.

Changan CS35 Plus Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

В Китае CS35 Plus бывает с турбомотором 1,4 л на 152 л.с., но пока поставлять его в РФ Changan не планирует. Оно и понятно: более резвая модель, которая ко всему прочему оснащается светодиодной оптикой и различными дополнительными опциями типа адаптивного круиз-контроля и панорамной крыши, тысяч на 200 поднимет верхнюю планку стоимости автомобиля, что определенно оттолкнет даже самого толерантного покупателя, лишенного предрассудков насчет качества китайских машин. Но бизнес есть бизнес, поэтому, если покупатели сильно захотят, китайцы привезут и ее — был бы спрос.