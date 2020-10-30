В неровном строю: названы пять самых отзываемых брендов машин

В топ-5 брендов по самым отзываемым машинам в 2020 году вошли Datsun, Lada, Toyota, Hyundai и Ford. Это следует из данных Росстандарта, с которыми ознакомились «Известия». Отзывная кампания отечественной Lada стала крупнейшей у производителя за последние 3,5 года. При этом в целом количество отправленных в сервис машин в этом году в сравнении с прошлым снизилось на 24% — с 649,59 тыс. до 494,6 тыс. штук. В Росстандарте говорят, что к концу года эти цифры могут вырасти: многие производители принимают такие решения в IV квартале. В следующем году стоит ожидать роста отзывных кампаний: из-за пандемии некоторым производителям пришлось спешно искать новых поставщиков, что может сказаться на качестве продукции, считают эксперты.

По нисходящей траектории

По состоянию на конец октября Росстандарт согласовал 116 отзывных кампаний, направленных на предотвращение причинения вреда при эксплуатации транспортных средств. Отозвано 494 602 единицы техники, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Сейчас число отзывов уступает прошлогодним показателям, когда в ходе 139 кампаний вернули в сервис 649 594 автомобиля, добавили в Росстандарте. Всего с 2015 года отозвано около 4 млн машин.

Делать выводы о снижении количества отзывов преждевременно, говорят в Росстандарте.

— Нередко именно в IV квартале автопроизводители, проанализировав работу служб продажи и клиентского обслуживания, заявляют достаточно большое количество отзывных кампаний. Под ремонтное воздействие могут подпадать от одного до нескольких десятков тысяч автомобилей в рамках одной кампании, — пояснили в федеральном агентстве.

Общую статистику по отзывам авто за 2020 год можно будет подвести в начале 2021 года, добавили там.

Определили лидеров

В этом году самые масштабные отзывы проводил японский производитель Datsun (входит в Nissan). Компания вернула в сервис 93 373 автомобиля on-DO/mi-DO. Причиной стали проблемы с подушками безопасности Takata, сказали в Nissan. Сейчас дилерская сеть ведет ремонт. Предыдущий отзыв автомобилей Datsun объявлялся в ноябре 2019 года. Тогда кампания касалась несоответствия спецификации материала, из которого изготовлен обратный клапан усилителя тормозов на 1677 автомобилях марки.

В Росстандарте говорили, что в таких условиях существует вероятность поломки клапана при нормальной эксплуатации автомобиля клиентом, что могло привести к необходимости прикладывать большее усилие на педаль тормоза при торможении.

Второе место по количеству отзывов в этом году занял российский АвтоВАЗ. 28 октября Росстандарт объявил об отзыве 90 124 машин Lada Xray и Lada Vesta, произведенных с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года. Причиной стало возможное повреждение элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов, говорилось в сообщении федерального агентства. На транспортных средствах будет выполнен перемонтаж жгута проводов, при необходимости топливный шланг будет заменен. Отзыв стал крупнейшим для отечественного производителя за последние 3,5 года. В АвтоВАЗе сказали, что такое решение было принято после анализа массива данных, поступающих из дилерских центров, и данных по итогам проверки новых автомобилей.

Третий производитель по числу отзывов в этом году — японская Toyota. За год производитель отозвал 82 641 автомобиль — Highlander, RAV4, Land Cruiser Prado. Сервисные кампании в первую очередь носят превентивный характер, это стандартная мировая практика производителей по обеспечению безопасности водителей и пассажиров, сказали «Известиям» в Toyota.

— После продажи Toyota постоянно оценивает, как автомобили ведут себя в период эксплуатации. Время от времени может возникать вероятность того, что отдельные составляющие или характеристики автомобилей могут не соответствовать установленному техническому регламенту. В таких случаях Toyota открыто объявляет о проведении сервисной кампании: бесплатно диагностирует и ремонтирует автомобили клиентов, — сказали в компании.

Отзыв 2020 года связан с заменой форсунок омывателя лобового стекла, пояснили в Toyota.

— Автомобили, попадающие под действие данной сервисной кампании, оборудованы форсунками стеклоомывателя лобового стекла с нагревателем для предотвращения замерзания воды, находящейся внутри. Из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки, существует вероятность образования зазора между уплотнителем и корпусом форсунки, что со временем может привести к появлению трещины в нагревателе. При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его перегреву, — рассказали в Toyota.

В Hyundai также сказали, что при малейшем риске безопасности для клиента работают на упреждение, проводя ремонты в рамках отзывных кампаний.

В десятку брендов по числу возвратов машин в сервисные центры также вошли Hyundai (66 216 авто), Ford (18 448), Skoda (5742), Kia (5128), Porsche (5114), Infiniti (3932), Mercedes-Benz (2200).

В 2019 году крупнейшие отзывные кампании были у Nissan (отозвано 161 957 автомобилей Note и Tiida), Toyota (84257 Hilux, Auris, Corolla, Lexus) и Renault (78461 Kaptur).

Пандемия «помогла»

Изначально компании проводили отзывы только в случае серьезных технических проблем, которые можно отнести к дефекту поставщика либо к дефекту сборки, отметил независимый эксперт по индустрии «Автомобили и транспорт» Сергей Бургазлиев. Но в последние годы такие кампании стали частью маркетинговой политики: автовладельцев привлекают в сервисные центры для продажи дополнительных услуг.

— Причины каждой отзывной кампании нужно разбирать в отдельности. Так, отзыв по всему миру 1,5 млн автомобилей Honda в начале 2020-го из-за проблем с подушками безопасности не был имиджевым, — говорит эксперт.

В 2021 году количество отзывов может вырасти, добавил он. Из-за пандемии и ограничительных мер по всему миру разрывались кооперационные цепочки и некоторым производителям приходилось в спешном порядке находить новых поставщиков. Это могло сказаться на качестве выпускаемых с конвейеров автомобилей, полагает Сергей Бургазлиев.