Рептильно-зеленый: как себя чувствует немецкий спорткар зимой

Снег пока еще не лег окончательно, и на фоне мрачной в межсезонье Москвы ярко-зеленый Porsche выглядит вызывающе и неуместно. Почему он еще не впал в спячку в теплом зимнем гараже? Каково это — завершать год за рулем спорткара, выясняли «Известия».

Цвет надежды

Lizard Green, «рептильно-зеленый» примерно так можно перевести этот неприлично яркий и неуместно жизнерадостный цвет этого Porsche 911. По правде говоря, больше напоминает зелень молодого побега, который несмотря ни на что вырос вдруг в посреди зимы из пыльного цветочного горшка. Я жив, я жив, как бы говорит он. И пусть за окном не нарядная зимняя, а мрачная в коричневых и серых тонах Москва. Этот зеленый цвет дарит надежду, что пройдут серые будни, что мы преодолеем все волны и корона- и просто кризисов. И всё будет хорошо.

Рептильно-зеленый-16 В городе Carrera S расходует 13,4 л бензина на 100 км, на трассе — 7,2 л Фото: Борис Ульзибат

Porsche 911 — это тоже своего рода символ надежды, состоявшегося успеха. Кто из нас не мечтает когда-нибудь лихо подкатить на таком к собственному дому на побережье? Для гиков эта модель — доказательство, что еще не все увлечены одинаковыми электромобилями, есть еще место инженерному подвигу.

Лучше прежнего

С каждым поколением Porsche 911 едет по треку всё быстрее. Это касается как мощи, так и управляемости машины. В этом «Известия» уже успели убедиться прошлой осенью. Холодный ливень затопил трассу Moscow Raceway, но машина ехала по воде аки посуху, демонстрируя удивительную цепкость. И на прямиках разгонялась под 200 км/ч. Можно было ошибаться со скоростью входа, не растягивать торможение, как советовали инструкторы. На удивление послушная и стабильная машина получилась у Porsche.

Рептильно-зеленый-6 Нос можно немного приподнять, чтобы парковать машину к бордюру Фото: Борис Ульзибат Рептильно-зеленый-5 Спереди есть глубокий багажный отсек Фото: Борис Ульзибат Рептильно-зеленый-4 Передние колеса на дюйм меньше задних Фото: Борис Ульзибат Рептильно-зеленый-3 Фары полностью светодиодные Фото: Борис Ульзибат Рептильно-зеленый-2 Дверные ручки снабжены электроприводом Фото: Борис Ульзибат Рептильно-зеленый-1 Антикрыло стало крупнее и эффективнее генерирует прижимную силу Фото: Борис Ульзибат

В 992-й серии изменения затронули не одну только спортивную составляющую. Впервые появился режим Wet для мокрой трассы. Вроде бы водителю 911-й он ни к чему — по умолчанию это умелый водитель — но люди, далекие от автоспорта, оценят. Нормальный режим, назовем его дорожный, также поменяли — отклики на газ мягче, роботизированная коробка стремится включить передачу повыше. Человек с бензином в крови назовет его «овощным», но передвигаться в городском трафике стало намного удобнее.

Ретро и электроника

Ее силуэт узнаваем стопроцентно даже под снегом, ни с какой другой машины не спутаешь. Ретроэлементы вроде продольных ребер на капоте — как на машинах с «воздушниками» — и передней панели в стиле 1970-х годов соседствуют с новейшими веяниями автомобильной моды. Задние фонари — сплошная светодиодная полоса, дополнительные стоп-сигналы — две короткие вертикальные полосы.

Не самая удобная выдвижная ручка — как на электрическом Taycan. Приборная панель почти полностью цифровая, из настоящих приборов здесь только тахометр. Вместо привычного селектора трансмиссии — странный короткий джойстик.

Рептильно-зеленый-17 Интерьер сочетает виртуальную приборную панель и нефиксируемый джойстик «робота» PDK c ретромотивами в дизайне Фото: Борис Ульзибат

Количество физических кнопок значительно сократили, множество функций теперь доступны через тачскрин, диагональ которого увеличилась. Побочный эффект — маркие глянцевые заглушки на центральном тоннеле вместо рядов клавиш. С точки зрения эстетики, так себе, плюс, учитывая тесноту салона, сюда можно было пристроить дополнительную нишу или еще один подстаканник.

Двигатель стартует громко и пока греется, в его голосе больше хриплых ностальгических ноток. На разгоне он теперь тоже звучит скромнее и глуше — виной тому наддув и экологические нормы, потребовавшие установки фильтров твердых частиц.

Без полного привода

Зачем выезжать на спорткаре не в сезон? А зачем вообще человек обзаводится подобным автомобилем? Потому что может. И это ответ сразу на два вопроса.

По внешнему виду сразу не понять, точно ли это заднеприводный, а не полноприводный автомобиль. Однако цифры 4, обозначающей версии с подключаемой передней осью, на шильдике не было. Без подсказки не определишь.

Рептильно-зеленый-18 Автомобиль стал немного длиннее, а у задне- и полноприводных версий теперь одинаковая ширина. Габариты: 4519×1852×1300 мм. Колесная база — 2450 мм Фото: Борис Ульзибат

Да, мотор в заднем свесе норовит развернуть машину, создавая некоторую нервозность. Вместе с тем, широкие шины и продвинутая электроника творят чудеса. Пожалуй, что за город на этой машине ехать не стоит и то по причине жесткой подвески и очень маленького клиренса. Тем более, что здесь стоит активная подвеска PASM c уменьшенным на 10 мм просветом.

Мягкие реакции на педаль газа — как раз то, что надо в межсезонье, если едешь на автомобиле со взрывным 450-сильным мотором, позволяющим буквально катапультироваться с места до «сотни». Нужно еще учитывать, что 911-я потяжелела в сравнении с машиной предыдущего поколения. Сейчас не до рекордов, дать угла можно позже, на пустой и достаточно широкой дороге.

Паркуется как спорткар

Единственная сложность в городе — парковка. Вроде бы с полноуправляемым шасси маневрировать проще, да руль по-спортивному тяжеловат. Габариты чувствуются так себе — виной тому и маленькие зеркала, и пухлые «бедра».

Рептильно-зеленый-13 Физических кнопок осталось немного, вместо рычага «робота» — короткий нефиксируемый джойстик Фото: Борис Ульзибат Рептильно-зеленый-14 Сзади по-прежнему тесно Фото: Борис Ульзибат Рептильно-зеленый-12 Система кругового обзора не дает оценить расстояние до препятствия Фото: Борис Ульзибат Рептильно-зеленый-11 Появился центральный подстаканник в дополнение к выдвижным Фото: Борис Ульзибат Рептильно-зеленый-10 Кресла плотно держат в поворотах Фото: Борис Ульзибат Рептильно-зеленый-9 Приборная панель виртуальная. Из настоящих приборов остался только тахометр Фото: Борис Ульзибат Рептильно-зеленый-8 Ездовые режимы переключаются маленькой круглой шайбой Фото: Борис Ульзибат

Система кругового обзора, которая должна помогать в таких случаях, скорее мешает, искажая и слишком приближая объекты. Вроде еле-еле влез между машинами, а выходишь — и с каждой стороны по метру. С одной стороны, лучше оставить места с запасом, если речь идет о машине стоимостью 11 с лишним млн рублей, из которых пара сотен тысяч приходится на жизнерадостный зеленый цвет кузова. С другой, есть много других машин, у которых круговой обзор работает лучше и стоит значительно дешевле.

911 в переводе на рубли

Сейчас у Porsche в модельном ряду есть автомобили практически на любой вкус и цвет и запрос. Универсальные Cayenne и Macan, большая солидная Panamera, верткие и сугубо летние «Кайман» и «Бокстер». Есть даже электромобиль Taycan. Но 911-я, как и прежде будет самой главной моделью. И за ее характер можно легко простить, проблемы с парковкой и непрактичность. Это по-прежнему тряский, шумный и спортивный автомобиль, но при этом он стал чуть дружелюбнее и уже не требует серьезных навыков вождения.

Рептильно-зеленый-19 Разгон до 100 км/ч с места занимает 3,7 сек. и 3,5 сек. с пакетом Sport Chrono. Максимальная скорость — 308 км/ч Фото: Борис Ульзибат