Рептильно-зеленый: как себя чувствует немецкий спорткар зимой
Снег пока еще не лег окончательно, и на фоне мрачной в межсезонье Москвы ярко-зеленый Porsche выглядит вызывающе и неуместно. Почему он еще не впал в спячку в теплом зимнем гараже? Каково это — завершать год за рулем спорткара, выясняли «Известия».
Цвет надежды
Lizard Green, «рептильно-зеленый» примерно так можно перевести этот неприлично яркий и неуместно жизнерадостный цвет этого Porsche 911. По правде говоря, больше напоминает зелень молодого побега, который несмотря ни на что вырос вдруг в посреди зимы из пыльного цветочного горшка. Я жив, я жив, как бы говорит он. И пусть за окном не нарядная зимняя, а мрачная в коричневых и серых тонах Москва. Этот зеленый цвет дарит надежду, что пройдут серые будни, что мы преодолеем все волны и корона- и просто кризисов. И всё будет хорошо.
В городе Carrera S расходует 13,4 л бензина на 100 км, на трассе — 7,2 л
Porsche 911 — это тоже своего рода символ надежды, состоявшегося успеха. Кто из нас не мечтает когда-нибудь лихо подкатить на таком к собственному дому на побережье? Для гиков эта модель — доказательство, что еще не все увлечены одинаковыми электромобилями, есть еще место инженерному подвигу.
Лучше прежнего
С каждым поколением Porsche 911 едет по треку всё быстрее. Это касается как мощи, так и управляемости машины. В этом «Известия» уже успели убедиться прошлой осенью. Холодный ливень затопил трассу Moscow Raceway, но машина ехала по воде аки посуху, демонстрируя удивительную цепкость. И на прямиках разгонялась под 200 км/ч. Можно было ошибаться со скоростью входа, не растягивать торможение, как советовали инструкторы. На удивление послушная и стабильная машина получилась у Porsche.
Нос можно немного приподнять, чтобы парковать машину к бордюру
Спереди есть глубокий багажный отсек
Передние колеса на дюйм меньше задних
Фары полностью светодиодные
Дверные ручки снабжены электроприводом
Антикрыло стало крупнее и эффективнее генерирует прижимную силу
В 992-й серии изменения затронули не одну только спортивную составляющую. Впервые появился режим Wet для мокрой трассы. Вроде бы водителю 911-й он ни к чему — по умолчанию это умелый водитель — но люди, далекие от автоспорта, оценят. Нормальный режим, назовем его дорожный, также поменяли — отклики на газ мягче, роботизированная коробка стремится включить передачу повыше. Человек с бензином в крови назовет его «овощным», но передвигаться в городском трафике стало намного удобнее.
Ретро и электроника
Ее силуэт узнаваем стопроцентно даже под снегом, ни с какой другой машины не спутаешь. Ретроэлементы вроде продольных ребер на капоте — как на машинах с «воздушниками» — и передней панели в стиле 1970-х годов соседствуют с новейшими веяниями автомобильной моды. Задние фонари — сплошная светодиодная полоса, дополнительные стоп-сигналы — две короткие вертикальные полосы.
Не самая удобная выдвижная ручка — как на электрическом Taycan. Приборная панель почти полностью цифровая, из настоящих приборов здесь только тахометр. Вместо привычного селектора трансмиссии — странный короткий джойстик.
Интерьер сочетает виртуальную приборную панель и нефиксируемый джойстик «робота» PDK c ретромотивами в дизайне
Количество физических кнопок значительно сократили, множество функций теперь доступны через тачскрин, диагональ которого увеличилась. Побочный эффект — маркие глянцевые заглушки на центральном тоннеле вместо рядов клавиш. С точки зрения эстетики, так себе, плюс, учитывая тесноту салона, сюда можно было пристроить дополнительную нишу или еще один подстаканник.
Двигатель стартует громко и пока греется, в его голосе больше хриплых ностальгических ноток. На разгоне он теперь тоже звучит скромнее и глуше — виной тому наддув и экологические нормы, потребовавшие установки фильтров твердых частиц.
Без полного привода
Зачем выезжать на спорткаре не в сезон? А зачем вообще человек обзаводится подобным автомобилем? Потому что может. И это ответ сразу на два вопроса.
По внешнему виду сразу не понять, точно ли это заднеприводный, а не полноприводный автомобиль. Однако цифры 4, обозначающей версии с подключаемой передней осью, на шильдике не было. Без подсказки не определишь.
Автомобиль стал немного длиннее, а у задне- и полноприводных версий теперь одинаковая ширина. Габариты: 4519×1852×1300 мм. Колесная база — 2450 мм
Да, мотор в заднем свесе норовит развернуть машину, создавая некоторую нервозность. Вместе с тем, широкие шины и продвинутая электроника творят чудеса. Пожалуй, что за город на этой машине ехать не стоит и то по причине жесткой подвески и очень маленького клиренса. Тем более, что здесь стоит активная подвеска PASM c уменьшенным на 10 мм просветом.
Мягкие реакции на педаль газа — как раз то, что надо в межсезонье, если едешь на автомобиле со взрывным 450-сильным мотором, позволяющим буквально катапультироваться с места до «сотни». Нужно еще учитывать, что 911-я потяжелела в сравнении с машиной предыдущего поколения. Сейчас не до рекордов, дать угла можно позже, на пустой и достаточно широкой дороге.
Паркуется как спорткар
Единственная сложность в городе — парковка. Вроде бы с полноуправляемым шасси маневрировать проще, да руль по-спортивному тяжеловат. Габариты чувствуются так себе — виной тому и маленькие зеркала, и пухлые «бедра».
Физических кнопок осталось немного, вместо рычага «робота» — короткий нефиксируемый джойстик
Сзади по-прежнему тесно
Система кругового обзора не дает оценить расстояние до препятствия
Появился центральный подстаканник в дополнение к выдвижным
Кресла плотно держат в поворотах
Приборная панель виртуальная. Из настоящих приборов остался только тахометр
Ездовые режимы переключаются маленькой круглой шайбой
Система кругового обзора, которая должна помогать в таких случаях, скорее мешает, искажая и слишком приближая объекты. Вроде еле-еле влез между машинами, а выходишь — и с каждой стороны по метру. С одной стороны, лучше оставить места с запасом, если речь идет о машине стоимостью 11 с лишним млн рублей, из которых пара сотен тысяч приходится на жизнерадостный зеленый цвет кузова. С другой, есть много других машин, у которых круговой обзор работает лучше и стоит значительно дешевле.
911 в переводе на рубли
Сейчас у Porsche в модельном ряду есть автомобили практически на любой вкус и цвет и запрос. Универсальные Cayenne и Macan, большая солидная Panamera, верткие и сугубо летние «Кайман» и «Бокстер». Есть даже электромобиль Taycan. Но 911-я, как и прежде будет самой главной моделью. И за ее характер можно легко простить, проблемы с парковкой и непрактичность. Это по-прежнему тряский, шумный и спортивный автомобиль, но при этом он стал чуть дружелюбнее и уже не требует серьезных навыков вождения.
Разгон до 100 км/ч с места занимает 3,7 сек. и 3,5 сек. с пакетом Sport Chrono. Максимальная скорость — 308 км/ч
Цены на новую Carrera стартуют от 7,7 млн, более мощная «эска» обойдется в 8,7 млн. Полноприводные машины на полмиллиона дороже и учитывая, навыки моноприводных автомобилей, в теории можно не переплачивать. Впрочем, экономия здесь сомнительная, различные опции легко добавляют к ценнику пару миллионов.