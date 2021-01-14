Не «Нивой» единой: АвтоВАЗ рассказал о планах на 2021 год

АвтоВАЗ провел онлайн-конференцию, на которой отчитался о результатах за 2020-й и поделился планами на новый год. Российский автогигант готовит две новинки и спецверсии новых моделей. «Известия» выяснили, когда представят новую Vesta и каких изменений ждать в ближайшей перспективе.

Largus и другие слагаемые успеха

В 2020 году продажи АвтоВАЗа, как и у многих других производителей, снизились, однако российский автогигант просел меньше, чем рынок в целом, — минус 5%. Из 343 512 автомобилей большая часть приходится на три модели: Granta (126 112 штук), Vesta (107 281) и Largus (48 906).

Largus, помимо того что стал самым популярным после Vesta SW универсалом, в варианте фургона стал самой популярной коммерческой моделью АвтоВАЗа. Вообще, легкая коммерческая линейка, в которую также входят полурамные автомобили на базе Granta и внедорожника 4×4, показала рост на целых 23%. В рост пошли и корпоративные продажи автомобилей Lada.

Не «Нивой» единой Lada Largus Фото: АвтоВАЗ

В итоге на кризисном рынке АвтоВАЗ смог увеличить долю до 21,5% — абсолютный рекорд за последние девять лет. Среди факторов, которые позволили обеспечить такой результат, в компании называют меры господдержки, развитую дилерскую сеть Lada, а также собственные финансовые программы. По словам исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу Lada Оливье Морне, сейчас каждый второй автомобиль покупают по программе Lada Finance.

«Несмотря на трудности рынка с точки зрения количественных показателей мы развивали качественные предложения для наших клиентов», — отметил Морне на первой в этом году пресс-конференции АвтоВАЗа. Среди этих предложений — страхование, увеличенная гарантия и даже онлайн-продажи.

Instinct покупателя

Не «Нивой» единой Lada Cross Instinct Фото: АвтоВАЗ

Свой вклад в популярность автомобилей Lada внесли и специальные серии: Quest, [Black] и Instinct. Кстати, Cross Instinct стал первым автомобилем российской марки c сервисами «Яндекс.Авто» на борту. Впрочем, деталей онлайн-продаж и количество реализованных машин в спецверсиях АвтоВАЗ не разглашает.

Lada для иностранцев

Не «Нивой» единой Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Несмотря на то что марка Lada покинула европейский рынок — виной тому экологические нормы — ей удалось добиться успехов в экспорте в страны СНГ. По итогам 2020 года, за рубежом было реализовано более 41 тыс. автомобилей Lada. Granta лидирует в Казахстане, а Vesta — в Белоруссии. Благодаря новым импортерам удалось увеличить результаты в Армении, Таджикистане и Туркменистане. Сборка автомобилей Lada организована на украинском ЗАЗе, в планах производство на предприятии ADM-Jizzakh в Узбекистане.

Новинки этого года: внедорожник и универсал

Кроме того, в ходе онлайн-конференции Оливье Морне обрисовал планы компании на этот год. В I квартале АвтоВАЗ представит две новинки. Первая — рестайлинговый внедорожник Lada Niva Travel, ранее известный как Chevrolet Niva. В конце 2019 года АвтоВАЗ выкупил долю в совместном с General Motors предприятии и стал выпускать Niva под своей маркой. Теперь покупателям предложат рестайлинговую версию машины.

Несмотря на радикальное обновление внешности, изменений в салоне минимум, вряд ли что-то новое получит внедорожник и в техническом плане. Все подробности, а также цены АвтоВАЗ планирует раскрыть в конце января.

Не «Нивой» единой Lada Niva Travel Фото: УАЗ

Вторая новинка — рестайлинговый универсал Largus, который получит фары в стиле новых Sandero и Logan, а также оформление передней части в автовазовской стилистике X-Face. Это самое серьезное обновление внешности машины, представленной еще в 2006-м и запущенной в производство на АвтоВАЗе шесть лет спустя. Кроме того, автомобиль получил новые зеркала с указателями поворота, укороченную антенну. Обещают улучшения и в эргономике салона, двигатели и трансмиссия, скорее всего, останутся прежними.

Спецсерии, «Яндекс», автомат

Кроме того, АвтоВАЗ продолжит предлагать ограниченные серии своих автомобилей, в том числе и с сервисами «Яндекс.Авто». Одновременно будут сокращаться комплектации автомобилей с роботом АМТ: эта автоматизированная трансмиссия популярности не снискала и будет предлагаться только для Granta Cross и Xray. Основной автоматической трансмиссией станет вариатор, которым оснащают модели Vesta и Xray Cross. Скорее всего, не будет Vesta Sport с кузовом универсал — во всяком случае, Оливье Морне дал понять, что компания не планирует развивать линейку спортивных автомобилей.

С переименованием Lada 4×4 в Niva Legend у АвтоВАЗа появится фактически внедорожный суббренд, под которым будут выпускаться две модели, а потом, с появлением новой Niva, возможно, и три. Работа над внедорожником нового поколения ведется, но точных сроков его выхода пока не называют. Больше полноприводных моделей АвтоВАЗ пока не планирует.

Полный привод и дизайн

Между тем он может легко воспользоваться наработками альянса Renault–Nissan по полному приводу. Как и наработками по гибридам и электромобилям, однако сейчас, по словам Оливье Морне, в России нет экономического интереса к электрифицированным транспортным средствам.

Изменится ли дизайн новых автомобилей Lada после ухода Стива Маттина? По словам Морне, маттиновская стилистика, несомненно, будет прослеживаться в элементах будущих автомобилей. Однако дизайн, отметил он, — это нечто живое, и его нельзя замораживать на 10–20 лет. Поэтому новый стилист Жан-Филипп Салар вполне способен привнести какое-то свое видение.

А что с новой «Вестой»?

Оливье Морне также пообещал озвучить несколько сюрпризов в течение года, однако новая Vesta в их число не входит. Напомним, обновление бестселлера ждали еще в 2020 году, и недавно в Сеть попали шпионские фото автомобиля с переработанной передней частью и эффектными светодиодными фарами. Поэтому многие считали, что рестайлинговая Vesta появится хотя бы во второй половине этого года, однако исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Lada заявил, что в этом году машину точно не стоит ждать. При этом он отметил, что работа над новинкой идет по плану и находится «на достаточно зрелом уровне».

— Почему Vesta не значится в планах на этот год? Если рассуждать банально, не зная внутренних процессов, то главная причина — экономия. Спрос на нынешнюю Vesta довольно высокий. При аккуратной ценовой политике она и в 2021-м будет продаваться не хуже. Если машина хорошо продается, зачем ее сейчас обновлять? Фейслифт еще часто означает подорожание. И будет ли в этом случае обновленная машина так же популярна, вопрос, — предположил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Не «Нивой» единой Lada Vesta Фото: vk.com/AvtoVAZ News