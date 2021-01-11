В России заработали программы льготного автокредитования

Госпрограммы льготного автокредитования и лизинга возобновили свое действие с первых дней 2021 года. Об этом 11 января сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

Льготы при получении займа будут по-прежнему доступны тем, кто собирается приобрести машину, произведенную на территории России. Скидка на такой автомобиль составляет от 10 до 25% от его стоимости.

Так, на скидку 10% могут рассчитывать семьи с одним ребенком (ранее — только многодетные), медицинские работники, а также те, кто сдал старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса. Скидка 25% от цены новой машины предусмотрена для жителей Дальнего Востока.

21 декабря сообщалось, что в 2020 году в предновогодний период в подарок себе и близким россияне чаще всего покупали отечественные автомобили Lada и иномарки Kia, Hyundai и Ford. По данным экспертов, в конце 2020 года в сегменте новых автомобилей российские покупатели в первую очередь отдавали предпочтение Lada Granta (33%), Lada Vesta (26%), Kia Rio (24%),