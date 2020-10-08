Меньше падать: что ждет российский авторынок дальше

Сентябрьские продажи автомобилей снова в плюсе, однако ослабление курса рубля и рост заражений COVID-19 могут серьезно повлиять на рынок. Лидер рынка АвтоВАЗ уже заявил о планах сократить производство. Каков будет прогноз на 2020 год, разбирались «Известия».

В России за три квартала 2020 года было продано 1 094 805 легковых и легких коммерческих автомобилей. То есть на 13,9%, или 176 587 машин меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (AEB).

Позитивный минус

Несмотря не то что продажи всё еще в минусе, итоги девяти месяцев 2020 года можно оценивать в целом как позитивные, считает аналитик авторынка JATO Dynamics Сергей Баранов.

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«После провала в апреле и мае, когда рынок потерял 60% объема из-за режима самоизоляции, многие участники ожидали, что падение по итогам года составит от 30 до 50%. Однако спрос быстро восстановился и третий квартал прошел под знаком дефицита новых автомобилей », — пояснил Сергей Баранов.

«Этот год у всех пошел не по плану»

В массовом сегменте самое ощутимое падение было замечено у Mitsubishi — продажи марки ушли вниз на 32%. Если за три квартала 2019 года на российском рынке было продано 28 840 автомобилей японского бренда, то за 2020-й удалось сбыть всего 19 618.

«Этот год у всех пошел не по плану. Значительное ослабление курса рубля, увеличение утилизационного сбора, пандемия и самоизоляция — всё это нашло отражение в результатах продаж. В этой связи многие, включая и Mitsubishi, делали очень негативные прогнозы на развитие автомобильного рынка на 2020 год. И, как следствие, сокращали производственные заказы на заводы », — рассказал «Известиям» директор по маркетингу и PR «ММС Рус» Илья Никоноров.

Падение продаж АвтоВАЗа за три квартала нынешнего года составило 14%. Всего за это время был продан 227 661 автомобиль отечественной марки.

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В то же время значительный рост продаж показали автомобили китайской марки Haval. Их за указанный период было продано на 66% больше по сравнению с прошлым годом, а именно 11 647.

«Китайские бренды, в частности Changan, Haval и Geely, действительно демонстрируют лучшую динамику продаж по итогам девяти месяцев года. Прежде всего это связано с расширением модельной линейки и появлением привлекательных новинок: для Haval это F7/F7x, для Geely — Coolray, а Changan за последний год представил сразу три новых кроссовера. Всё это модели, находящиеся в ценовом диапазоне от 1 до 2 млн рублей (на него приходится 35% рынка) и самом востребованном сегменте — SUV (48% рынка), поэтому их успех не вызывает удивления», — рассказал Сергей Баранов. Он также указал, что китайские производители предлагают более интересное соотношение цены и оснащения, чем большинство конкурентов.

Отложенный спрос на премиум

Что касается премиум-сегмента, то здесь только у безусловного лидера — компании BMW — ситуацию можно назвать стабильной. Продажи новых автомобилей марки упали всего на 1,9%. А вот у остальных игроков из «немецкой тройки» всё не так радужно. Показатели Mercedes-Benz упали на 8,4%, у Audi — на 10,7%.

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«Дилерские шоурумы в России были закрыты порядка двух месяцев и более в зависимости от региона. Однако реализация отложенного спроса в летние месяцы после открытия шоурумов, традиционно удачный сентябрь позволили нам по итогам трех кварталов продемонстрировать гораздо более позитивный результат, чем ожидалось в марте-апреле », — сообщили в пресс-службе российского офиса Mercedes-Benz.

Сентябрь: смягчай прогнозы

После отрицательного результата в августе сентябрьские продажи снова выросли на 3,4% — до 154,4 тыс. автомобилей.

«Сентябрь — традиционно удачный месяц для автомобильного рынка. Помимо отложенного спроса и слабеющего рубля, снижение туристической активности и меры государственной поддержки привели к тому, что уже второй месяц подряд в этом году рынок продемонстрировал рост, который в сентябре составил 3,4% по сравнению с сентябрем 2019 года», — прокомментировал результаты продаж председатель комитета автопроизводителей АЕБ д-р Томас Штэрцель.

Он отметил, что впервые в этом году крупнейшие игроки сумели даже показать результаты выше средних по рынку. Это позволило экспертам АЕБ смягчить прогнозы.

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«Надеясь на относительно стабильную ситуацию в четвертом квартале и отсутствие серьезных ограничений деловой активности, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, новый прогноз комитета автопроизводителей АЕБ более позитивен: 1 552 000 легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает снижение на 13,5% по сравнению с прошлым годом», — отметил Томас Штэрцель.

Сергей Баранов напомнил, что еще в июне AEB прогнозировал падение российского рынка на 24%. Таким образом, заключает он, российский авторынок восстанавливается от воздействия пандемии успешнее, чем крупнейшие рынки Европы или рынок США, где снижение достигает 20–30%.

Если бы не дефицит...

По словам аналитика авторынка JATO Dynamics, рост продаж в июле-сентябре мог быть выше 4%, если бы дистрибьюторы не испытывали проблем с производством и поставками. С этим согласен и генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

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«После завершения режима самоизоляции и возобновления работы дилерских центров держится высокий ажиотажный спрос на автомобили. Но начиная с августа есть сложность с доступностью автомобилей практически по всем брендам, поэтому спрос ограничен предложением. В сентябре дилеры могли бы продать на 15–20% больше, если бы автомобили были в наличии. Но это могло бы привести к спаду продаж в октябре», — отметил Петрунин.

Курс на подорожание

В ответ на падение курса рубля многие бренды подняли цены. Увы, это вынужденная мера. Таким образом, с начала осени в России выросли цены на автомобили 22 марок — как бюджетных, так и премиальных.

По данным аналитического агентства «Автостат», повышение цен на все модели затронуло Citroen (на 1,7–5%), Peugeot (на 0,8–1,7%), FAW (на 9,7–13,8%), УАЗ (на 0,9–2,5%). Также взлетели вверх цены на большинство моделей Changan (на 1,7–3%), Chery (на 1–3%), Geely (на 0,9–1,4%), Kia (на 0,4–1,7%), Volkswagen (на 0,9–6,3%).

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В премиум-классе подорожали Lexus (на 0,8–15,4%), MINI (на 2–9%), BMW (на 0,9–7%), Infiniti (на 0,6–0,9%) и Mercedes-Benz (3,5–4,5%).

По всем брендам рост цен происходит по-разному, как на весь модельный ряд сразу, так и на отдельно взятые модели.

«Skoda, VW, Audi уже повысили цены еще в конце августа. На каждую модель ценообразование индивидуально, шаг составляет от 5 тыс. рублей до 1–2% от стоимости автомобиля. Но вопрос в количестве этих шагов. В обычное время повышение цен происходит 1–2 раза в год, сейчас практически каждый месяц дорожают какие-то отдельно взятые модели. Как правило, цены растут на наиболее ходовые модели и комплектации, а автомобилей, стоимость которых не повышается, практически нет на рынке и складах дилеров », — прокомментировал ситуацию Денис Петрунин.

Надеются на онлайн и государство

У бизнеса есть множество инструментов для выживания. Например, развитие онлайн-продаж и госпрограммы.

«Данная тенденция на рынке существовала уже несколько лет, и многие процессы, необходимые для продажи автомобиля онлайн, уже были реализованы. Поэтому с началом пандемии большинство наших дилеров смогли оперативно отреагировать на ситуацию и внедрить необходимые процедуры вплоть до доставки автомобиля клиенту и бесконтактной выдачи », — рассказали в пресс-службе российского офиса Mercedes-Benz.

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Что касается госпрограмм, то они сработали в массовом сегменте, считает Денис Петрунин. Он отметил, что с учетом общего снижения ставок по кредитам наличие еще и господдержки существенно повышает популярность покупки автомобиля в кредит.

«Важным было решение поднять планку цены с 1 млн до 1,5 млн, потому что это расширило список подпадающих под программу комплектаций. Самой востребованной остается программа «Семейный автомобиль» .На втором месте — «Первый автомобиль». А на новые программы, трейд-ин и для медиков приходится около 17–20% от общего объема льготных кредитов», — проанализировал ситуацию на рынке Сергей Баранов.

АвтоВАЗ отказывается от пятидневки

Лидер российского рынка АвтоВАЗ с нового года переведет часть своих сотрудников на 4-дневную рабочую неделю.

«Это превентивная мера, которая будет реализована в случае негативного развития российского авторынка в 2021 году. Мы очень надеемся, что в следующем году рынок будет расти и мы сможем оставить весь коллектив предприятия в режиме полной рабочей 5-дневной недели», — прокомментировал pr-директор ПАО «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский. Он отметил, что завод уже два раза в этом году принимал такое решение и два раза отменял его.

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