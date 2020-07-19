Не хуже иномарок: самые ожидаемые новинки на российском авторынке

Российские автопроизводители не часто радуют новинками. Обещанного иногда приходится ждать дольше, чем три года. Однако оно того стоит. Как повлияла пандемия на сроки запуска «Русского Прадо» и «Газели» NN, собирается ли Aurus выпускать более доступные по цене автомобили и сколько еще будет жить на конвейере «Нива» — во всем этом разбирались «Известия».

Нет вестей от «Весты»

Самая большая интрига — рестайлинг «Весты». Его ждали в прошлом году, надеялись на этот, тем более что был повод — Московский автосалон в августе. Сейчас уже нет уверенности, появится ли обновленная «Веста» в 2021-м. В пресс-службе «АвтоВАЗа» сообщили, что говорить о конкретных сроках выхода новинок пока рано.

По результатам полугодия она остается одним из самых популярных автомобилей на рынке. К тому же в прошлом году эта модель прибавила в оснащении и обзавелась современной автоматической трансмиссией. Между тем эксперты считают, что популярность машины вышла на плато. «Веста» выпускается уже почти пять лет, пришло время для рестайлинга, пусть и легкого.

Не хуже иномарок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«На мой взгляд, Lada Vesta пока не нуждается в кардинальных изменениях, так как эта модель не настолько старая на рынке. Можно оснастить, например, внести изменения в оптику или обновить мультимедийную систему. Сейчас, во время кризиса компания в глазах покупателя чувствует себя хорошо, у нее есть возможности обновлять свой модельный ряд. На мой взгляд, то, что компания может сейчас посвятить свое время не только продажам, но и совершенствованию своих моделей, — это только плюс для нее в кризисное время», — рассказал «Известиям» руководитель отдела продаж «Авилон. Volkswagen» Максим Васильев.

Вероятно, что рестайлинговая «Веста» получит новый руль — во всяком случае рулевое колесо с множеством клавиш некоторое время назад было запатентовано «АвтоВАЗом».

«Нива» снова наша

Самая ближайшая новинка Волжского автозавода — внедорожник Niva. Впрочем, новинкой его назвать сложно — это та же «ШНива», пусть и с небольшими отличиями. Главное новшество — шильдик с ладьей, до сих пор машины производили с логотипом Chevrolet. Напомним, что новую «Ниву» российский производитель разработал самостоятельно, но смог поставить на конвейер только с помощью General Motors. В результате внедорожник выпускался под иностранным брендом, а права на название модели достались американцам — по этой причине первая Niva была переименована в Lada 4×4. В конце прошлого года «АвтоВАЗ» выкупил долю в совместном с GM предприятии и «Нива» вернулась в «родную гавань», стала частью модельного ряда Lada.

Через три года автомобиль ждет серьезное обновление — об этом стало известно не от «АвтоВАЗа», который в подобных случаях предпочитает многозначительно молчать, а от его иностранного поставщика — AD Plastik Group. В июне хорватская компания заявила о заключении контракта с «АвтоВАЗом» на поставку пластиковых деталей обвеса для новой «Нивы». Общая сумма контракта — €57,7 млн. В истории внедорожника, находящегося на конвейере 18 лет, это будет самый серьезный рестайлинг, и он продлит жизнь автомобиля минимум на 10 лет.

Не хуже иномарок Внедорожники Niva под маркой Lada Фото: РИА Новости/Пресс-служба GM-AвтоВАЗ

Как сильно изменится «Нива» — тоже интрига. Автоэксперт и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин считает, что у «АвтоВАЗа» осталось множество нереализованных наработок для «Нивы», которые можно пустить в ход. Например, одно время даже испытывали заднюю независимую подвеску.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков настроен более пессимистично — серьезная модернизация обойдется слишком дорого. Например, установка более мощного мотора потянет за собой изменения в трансмиссии. При этом Кадаков допустил, что эта модель может в будущем пользоваться спросом. Совершенно новая «Нива-3» на французской платформе B0 явно окажется недешевой, и существующая «Нива» займет место более доступного внедорожника в модельном ряду «АвтоВАЗа».

«Патриот» по зарубежному образцу

Тучи сгустились над еще одним российским проектом — глубоко модернизированным УАЗом «Патриот», названным с легкой руки главы «Соллерс» Вадима Швецова «Русским Прадо». Появились упорные слухи не только о переносе сроков производства, но даже и о закрытии проекта.

В пресс-службе УАЗа уточнили, что работа над новым внедорожником продолжается, но категорически отказались сообщить какие-либо подробности и сроки запуска. Такая секретность, с одной стороны, создает интригу — патентное изображение любой новой детали внедорожника вызывает множество публикаций. На днях, например, достоянием общественности стал передний бампер автомобиля. С другой стороны, факты сложно отличить от вымысла.

На сегодняшний момент известно, что «Русский Прадо» получит новую раму, обеспечивающую достаточную жесткость на кручение и безопасность при столкновении. Подвеска будет полностью пружинной, а спереди еще и независимой. Изменится дизайн кузова, а интерьер сделают более комфортным. Под капотом появятся новые бензиновые моторы, в том числе турбированные, и, возможно, дизель. Механическая коробка передач получит столько же ступеней, сколько и автомат — шесть. Кроме того, новый УАЗ обзаведется электрическим ручником и современным комплексом электронных помощников ADAS.

Не хуже иномарок Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Ожидания могут оказаться завышенными, считают эксперты. Вячеслав Субботин считает, что «Прадо» получится у УАЗа в том случае, если снабдить настоящий Land Cruiser Prado уазовским шильдиком. Кроме того, эксперт раскритиковал настройку «автомата» нынешнего «Патриота».

«Считается, что новый российский внедорожник должен быть таким же надежным, как иномарки, но при этом стоить значительно дешевле. Выполнить оба эти условия одновременно невозможно», — уверен Максим Кадаков.

Ранее Вадим Швецов утверждал, что «Русский Прадо» будет стоить в районе полутора миллионов рублей. Позже гендиректор Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов в интервью 73online. ru утверждал, что наценка будет «адекватной» и составит 5–8%.

Впрочем, о ценах говорить рано. По словам самого Ширинова, производство модернизированного УАЗа должны были начать в конце следующего года. Теперь, по неофициальной информации, сроки сдвинуты — «Соллерс» бросил все силы на автомобили Aurus.

Aurus планки не снижает

Серийное производство седанов Aurus Senat должно начаться весной следующего года, а летом 2022 года к ним присоединится внедорожник Komendant. Внешность второй модели до конца еще не утверждена. Директор Центра стиля московского института ФГУП НАМИ Юрий Черненко в интервью YouTube-каналу Rosmould_Rosplast рассказал, что идет постоянная работа над обновлением автомобилей семейства Aurus, как в экстерьере, так и в интерьере.

авто Салон автомобиля Aurus Senat Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

«Дизайнерские изменения вносятся даже тогда, когда автомобиль начал продаваться», — рассказал Черненко. Он также уточнил, что Aurus не планирует выпускать другие модели классом ниже, чем Senat и Komendant.

авто «Газель NN» Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Не та кривизна

Амбициозный проект электромобиля Zetta, похоже, забуксовал. В разработку доступного микрокара вложено уже более 500 млн рублей. Для запуска производства компании требовался кредит еще в 100 млн, который не был одобрен.