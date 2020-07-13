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В Сети опубликовали новые подробности о «Русском Prado» от УАЗ

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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В открытой базе Федерального института промышленной собственности опубликован патент на новый передний бампер для легковых автомобилей Ульяновского автомобильного завода.

Судя по изображениям, такой бампер может получить полностью новый внедорожник «УАЗ Патриот», который начнет выпускаться до конца 2020 года.

В апреле 2019 года стало известно, что новый российский внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который в компании назвали «Русский Prado», будет представлять собой глубоко модернизированную модель «УАЗ Патриот». Стоимость новинки составит 1,5 млн рублей.

Автомобиль оснастят 2,3-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. и турбодизелем объемом 2,2 л. Кроме того, модель получит новую коробку передач. Речь идет о шестиступенчатой механической трансмиссии, которая сейчас проходит активные испытания.

8 июня сообщалось, что Ульяновский автозавод выпустил модель «УАЗ Профи» в исполнении для пожарной охраны.

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