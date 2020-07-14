Aurus выпустит новую бюджетную модель
Российский премиальный бренд Aurus готовит новую модель автомобиля. Об этом 14 июля пишет Speedme.
Отмечается, что новинка окажется дешевле, чем ныне существующие Aurus Senat и Senat Limousine, но сохранит ли общую стилистику марки, пока не известно.
На сегодняшний момент разрабатывается новая платформа ЕМП-2 для автомобилей Aurus сегмента E и D. На такие машины будут устанавливаться гибридные и полностью электрические силовые установки.
Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus), в рамках которого разрабатываются автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин — седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.
18 мая сообщалось, что международное тюнинг-ателье Larte Design планирует выпустить внедорожную версию российского представительского седана Aurus Senat.