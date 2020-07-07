У Lada Vesta появятся 14 специальных версий

На базе семейства автомобилей Lada Vesta будет создано 14 коммерческих и специальных модификаций модели. Это следует из одобрения типа транспортного средства (ОТТС), опубликованного в базе «Росстандарта».

В частности, у Lada Vesta появятся версии для ветеринаров, кинологов и врачей. Также на базе модели выпустят мобильную лабораторию и машину ДПС.

Переделкой автомобилей займется общество с ограниченной ответственностью «ИнвестАвто», которое уже выпускает специальные версии универсалов Lada Largus.

6 июля стало известно, что продажи автомобилей Lada в январе — июне упали на 20%.