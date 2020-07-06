Продажи автомобилей Lada в январе-июне упали на 20%

Компания «АвтоВАЗ» в первом полугодии 2020 года продала в России 140 623 легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 19,2% меньше, чем за такой же период прошлого года. С января по июнь 2019 года россияне приобрели 174 186 машин. Это следует из опубликованного 6 июля на официальном сайте бренда отчета.

Самой продаваемой моделью в июне стала Lada Granta. Россияне приобрели 11 478 автомобилей (+3,4% к результату прошлого года).

На втором месте находится Lada Vesta с результатом 8442 машины (–4,3%). Третье место — у семейства автомобилей Lаda Largus: 3376 единиц (–3,4%).

2 июля сообщалось, что АвтоВАЗ планирует запустить в производство очередную лимитированную серию автомобилей Lada 4×4 Black.