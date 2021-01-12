АвтоВАЗ начал выпуск обновленной модели Lada Largus Cross

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ выпустил первый обновленный автомобиль Lada Largus FL 2021 модельного года. Об этом 12 января сообщает паблик «ВКонтакте» AvtoVAZ News.

Отмечается, что первым стал экземпляр в версии Cross белого цвета в максимальной комплектации. Сборка обновленной модели будет идти по нарастающей, постепенно вытесняя предыдущую модель.

Cнаружи обновленная модель Lada Largus Cross получила фары от Renault Logan 2, черно-глянцевую ячеистую решетку радиатора, оригинальный бампер, капот и крылья иной формы. Боковая и задняя части кузова не изменились.

Помимо этого машина оснащена наружными зеркалами нового образца от Lada Vesta, пластиковой накладкой со встроенными форсунками омывателя, укороченной штатной антенной на крыше.

Салон выполнен в сером цвете с хромированной и черно-глянцевой отделкой. Для пассажиров второго ряда предусмотрены разъем USB, розетка на 12В, обогрев заднего дивана.

11 января стало известно, что АвтоВАЗ объявил о переименовании модели Lada 4×4 и возвращении ей первоначального названия Niva. Теперь внедорожник называется Lada Niva Legend.