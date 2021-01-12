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АвтоВАЗ начал выпуск обновленной модели Lada Largus Cross

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Российский автопроизводитель АвтоВАЗ выпустил первый обновленный автомобиль Lada Largus FL 2021 модельного года. Об этом 12 января сообщает паблик «ВКонтакте» AvtoVAZ News.

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Отмечается, что первым стал экземпляр в версии Cross белого цвета в максимальной комплектации. Сборка обновленной модели будет идти по нарастающей, постепенно вытесняя предыдущую модель.

Cнаружи обновленная модель Lada Largus Cross получила фары от Renault Logan 2, черно-глянцевую ячеистую решетку радиатора, оригинальный бампер, капот и крылья иной формы. Боковая и задняя части кузова не изменились.

Помимо этого машина оснащена наружными зеркалами нового образца от Lada Vesta, пластиковой накладкой со встроенными форсунками омывателя, укороченной штатной антенной на крыше.

Салон выполнен в сером цвете с хромированной и черно-глянцевой отделкой. Для пассажиров второго ряда предусмотрены разъем USB, розетка на 12В, обогрев заднего дивана.

11 января стало известно, что АвтоВАЗ объявил о переименовании модели Lada 4×4 и возвращении ей первоначального названия Niva. Теперь внедорожник называется Lada Niva Legend.

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