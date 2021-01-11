Внедорожник Lada 4x4 получил новое имя

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ объявил о переименовании модели Lada 4×4 и возвращении ей первоначального названия Niva. Теперь внедорожник называется Lada Niva Legend. Об этом 11 января сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Для Lada Niva Legend предусмотрено более 10 вариантов исполнения, включая коммерческие модели.

Кроме того, для всех модификаций внедорожника доступен пакет «Комфорт», который включает центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью, аудиосистему с разъемами формата USB и AUX, что дает возможность подключения мобильных устройств.

Внедорожник оснащается бензиновым двигателем объемом 1,7 л и мощностью 83 л.с. Коробка передач — пятиступенчатая механика.

11 ноября сообщалось, что АвтоВАЗ начал продажи модели Lada Vesta Sport с опциональным пакетом «двухцветная окраска», включающим покрытие крыши и наружных зеркал в черный цвет.