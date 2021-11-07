Спорт в сапогах: зачем японский внедорожник выпустили на серпантины

Марка Toyota уже привыкла представлять варианты своей модели Land Cruiser в самых экстремальных местах: перевал Дятлова, полуостров Средний, теперь вот горы Дагестана. С одной стороны, идея отправить большой дизельный внедорожник на серпантины выглядит чистым безумием. С другой — над новой топ-версией GR Sport поработали инженеры спортивной команды Gazoo Racing. Что из этого получилось, рассказывают «Известия».

Рельс превосходства

Новый Land Cruiser разом обзавелся дизельным мотором и новой топ-версией. Юбилейная 70th Anniversary на больших колесах и с бампером до пола больше не самая дорогая. Теперь на вершине обосновался GR Sport, хотя он дороже номинально, всего на 11–19 тыс. рублей.

Не очень он и похож на нового флагмана. Некрашеный низ бамперов, некрашеные подножки и накладки на колесные арки. Непропорционально маленькие 18-дюймовые колеса с пухлыми шинами. Ручки дверей тоже черные, но они хотя бы глянцевые.

Спорт в сапогах_1 Версия GR Sport чуть короче и шире 70th Anniversary: 4965×1990×1950 мм. Колесная база — 2850 мм Фото: Toyota

Тот случай, когда дресс-код был коктейльный, а ты пришел в костюме рыболова-охотника и в резиновых сапогах до колен. При этом GR Sport не тушуется на этой вечеринке. Его переполняет маскулинность, как тот скульптурный конь в Воронеже, что меланхолично пережевывает рельсу. У GR Sport тоже есть «рельса» — она проходит от фары до фары, а посередине крупными белыми буквами написано TOYOTA — отсылка к историческим внедорожникам. Не станет сюрпризом, если у покупателей будет востребован сторонний тюнинг — подсветка надписи.

Фактически GR Sport — причудливая смесь внедорожной версии Comfort+ и дорожной 70th Anniversary. Верх бампера у него «юбилейный», с широкими прорезями вокруг решетки радиатора, но нижняя часть подрезана ради лучшей геометрии. Диски диаметром всего 18 дюймов — от «Комфорта с плюсом».

Рецепт коктейля

Интерьер тоже «юбилейный», с топовой мультимедийной системой и CD-проигрывателем вместо ниши. В качестве экспедиционника такая машина неудобна. Некуда положить разную мелочь, не говоря уже о рации. Зато кожа на сиденьях натуральная, а сами они доступны в двух эксклюзивных цветовых вариантах — черном с серыми вставками и серой прострочкой и черно-красном.

LandCruiser-89 Версия GR Sport обута в шины размерностью 265/65 R18. Это единственный одобренный для нее вариант Фото: Toyota LandCruiser-88 Cветодиодные прожекторные фары предлагаются для обеих топ-версий Фото: Toyota LandCruiser-91 Поворотники в фонарях — с бегущей строкой Фото: Toyota LandCruiser-108 Руль украшен логотипом GR Sport Фото: Toyota LandCruiser-119 Топовая мультимедийная система поддерживает Android Auto и Apple CarPlay Фото: Toyota LandCruiser-127 Система кругового обзора выручает при маневрировании Фото: Toyota LandCruiser-145 Кресла можно заказать с красно-черной отделкой Фото: Toyota LandCruiser-138 Логотип GR Sport есть даже на ключе Фото: Toyota LandCruiser-142 Обе топ-версии оснащены люком Фото: Toyota

Комплектация почти топовая, но Toyota не была бы собой без экономии. Руль на GR Sport оставлен без декоративных «деревянных» вставок на ободе. Противотуманки не умеют подсвечивать повороты, но здесь причина в подрезанном ради лучшей внедорожной геометрии бампере.

Быстрый дизель

Дизельная версия играла главную роль в продажах предыдущего Land Cruiser 200. И хотя ее доля со временем сократилась, но всё равно в 2020-м составила внушительные 70%. Сохранится ли это соотношение у нового LC300 — вопрос. С одной стороны, новый силовой агрегат развивает 299 л.с., а не 249, как раньше, а значит транспортный налог вырастает более чем вдвое. С другой — покупателей «Ленд Крузеров» сейчас не смущают даже безумные дилерские накрутки — готовы брать.

Динамика и впрямь хороша, дизельный TLC 300 всего на одну десятую секунды уступает «двухсотке» — 6,9 с до «сотни». Автоматическая трансмиссия здесь та же, что и на бензиновой машине, — 10-ступенчатая. Не изменились и передаточные числа.

Спорт в сапогах_4 С новый дизелем (299 л.с. и 700 Нм) Land Cruiser 300 разгоняется с места до 100 км/ч за 6,9 с. Максимальная скорость — 210 км/ч Фото: Toyota

Новый дизель не только мощнее предшественника, но и моментнее — 700 против 650 Н·м. Причем все эти впечатляющие характеристики сняты с меньшего объема — 3,3 л против 4,5 л ранее. Цилиндров тоже стало меньше, как и в случае с бензиновым мотором: не 8, а 6. Большая отдача, снятая с меньшего объема, — может насторожить некоторых. Не отразится ли это на надежности мотора?

В Toyota говорят, что нет, и спешат развеять слухи, что двигатель разработала компания Mazda. Нет, мотор «тойотовский», а значит, его конструкция в меру консервативна, с чугунным блоком и стальными поршнями, покрытыми упрочняющим алмазоподобным материалом.

Спорт в сапогах_5 Заявленный расход в городе — 11,3 л на 100 км, на трассы — 7,6 л и 8,9 л в смешанном режиме. Топливный бак у GR Sport меньшего объема: 90 против 110 литров Фото: Toyota

Масляный поддон двигателя получил углубленную форму, препятствующую оттоку масла от маслозаборника на бездорожье и подъемах — у предыдущего двигателя были специальные откачивающие насосы.

Тем, кто продолжает сомневаться, компания предлагает дополнительную постгарантийную программу, увеличенную: 7 лет и 160 тыс. км. Главное — вовремя проходить обслуживание.

Почему он такой тихий?

Дизель сохранил две турбины, но теперь они работают не параллельно, а последовательно. Меньшая «улитка» дует на низких оборотах, большая включается при увеличении оборотов. На пик тяги дизель выходит уже на 1600 оборотов, тем не менее заминка после нажатия педали акселератора всё равно есть, а «автомат» меняет передачи максимально плавно, даже в спортрежиме. Поэтому дизельная машина кажется не такой динамичной, как бензиновая, хотя разница в разгоне до «сотни» — десятая доля секунды.

Спорт в сапогах_3 Интерьер — как у юбилейной 70th Anniversary, но отделка руля проще. Черно-серые сиденья cо специальными шильдиками и черный потолок — отличительная черта GR Sport Фото: Toyota

На холостых и небольших скоростях мотор на удивление тих, благодаря дополнительной звукоизоляции, полуактивным гидроопорам и специальному алгоритму работы форсунок — предварительная подача топлива перед основной фазой смягчает шумовую нагрузку и вибрации. На высоких оборотах двигатель звучит громко и напористо, как старые двухтактные дизели, но это не натуральный его голос, а подзвучка через аудиоколонки.

Даже на серпантине расход оказался умеренным — в районе 10 л на 100 км, с прожорливым бензиновым мотором не сравнить. Вот только местное топливо дизель не любит, периодически включая прожиг сажевого фильтра. Кстати, у версии GR Sport топливный бак меньше — то ли ради снижения массы, то ли ради лучшей развесовки.

Поддать Gazoo

Юбилейному Land Cruiser 300 на серпантинах тяжеловато. Подвеска у дизельной машины жестче, чем у бензиновой, но относительно уверенно она поворачивает в режиме Sport+, когда амортизаторы максимально зажаты. В остальных режимах этого «бегемота» приходится буквально затаскивать в поворот.

Шильдик GR-Sport на Land Cruiser — это не просто стайлинг, как в случае с Camry. Инженеры команды Gazoo Racing поработали над настройками шасси и над диапазонами срабатывания хитрой системы кинетической стабилизации E-KDSS. Благодаря ей версия GR Sport проходит повороты намного лучше, чем 70th Anniversary, которая этой системы лишена. Здесь Sport+ также оптимален для прохождения серпантинов, но и в остальных режимах внедорожник едет собранно. Пухлые шины начинают пищать раньше, но система стабилизации работает уверенно и незаметно. Для большого рамного автомобиля с высоким центром тяжести машина ведет себя всё же очень неплохо.

Спорт в сапогах_2 Дорожный просвет у машин одинаковый — 235 мм. У версии GR Sport больше ходы подвесок и лучше геометрическая проходимость. Угол въезда: 32 против 24 градусов Фото: Toyota

На бездорожье E-KDSS размыкает стабилизаторы и позволяет использовать впечатляющие ходы подвесок. Попробуй вывеси колесо, да если и вывесишь — у машины целых три блокировки.

Вот только по разбитой дороге GR Sport едет жестче, особенно на повторяющихся неровностях. Юбилейная машина комфортнее, главное, не раскачать ее на неровностях — иначе может пострадать длинный крашеный передний бампер. Ходы подвески здесь немногим меньше, а внедорожный арсенал скромнее, но всё равно 70th Anniversary неплохо себя показывает.

Какой Land Cruser выбрать

Получается, что Land Cruiser 300 теперь получил две примерно одинаковых по цене версии: условно городскую и условно внедорожную. Причем первая превосходит вторую по комфорту вне асфальта, а вторая, несмотря на заявленную специализацию, лучше проходит повороты. Поставить внедорожный вариант самым дорогим — несвойственное для Toyota хулиганство. В то же время ничто не мешает ей создать еще более дорогой дорожный вариант на больших колесах и с системой E-KDSS. Тем более что на топ-версии и различного рода спецсерии приходится половина продаж. А дефицит показал, что Land Сruiser 300 может стоить намного больше рекомендованной цены.