Земля Крузеров: как японский внедорожник повстречался с танком

«Там на дороге танк застрял, поедем в обход», — сообщили по рации. И колонна новых Toyota Land Cruiser 300 почти в полном составе повернула направо. Водитель ехавшей перед нами «технички» — тюнингованного 105-го «Крузера» — сообщения по рации как будто не слышал и уверенно повернул налево: «Поедем посмотрим, там разберемся». Чем закончилась встреча с танком и зачем новый Land Cruiser назвали вседорожником — в материале «Известий».

Турбина в помощь

«Застрявшим танком» оказалась авиадесантная самоходка «Нона» с неисправной трансмиссией. Шел противный мелкий дождь и тушил костерок, который танкисты развели прямо на дороге. Наш провожатый развернул свой чудо-внедорожник, зацепил динамическую стропу и довольно легко сдвинул на край дороги скрежещущую самоходку, в которой, несмотря на алюминиевую броню, 8 т веса.

Земля Крузеров Городская версия 70th Anniversary и внедорожная Comfort+ отличаются не только формой бамперов, но и дизайном передней части. Фото: Toyota

«У меня двигатель неродной, с турбиной. Чтобы на трассе не быть овощем», — пояснил владелец 105-ки. Что же, как бы ни относились у нас к тюнингу, в некоторых регионах России он жизненно необходим. А «Крузеру» турбина только в помощь.

Если в городах Land Cruiser покупают ради специфического имиджа, то в Заполярье он оружие для противостояния суровой и коварной природе, надежный друг и товарищ, с которым можно пойти в разведку. Внедорожники разных лет выпуска то и дело встречаются по дороге, некоторые — с боевыми шрамами.

Впрочем, желающих штурмовать «Землю Крузеров» в этом году особенно много. Едут на неподготовленных кроссоверах, с трудом, то и дело поскальзываясь, штурмуют подъемы, садятся брюхом на камни, создают заторы. Их обгоняют одетые в лайкру велосипедисты. Одни через некоторое время едут назад, другие с удивлением разглядывают погнутые пороги, оторванные бампера.

Золотой порошок и лазерная сварка

А что же новая «трехсотка», которую маркетологи называют вседорожником? Словом, которое обычно указывает на внедорожную немощь автомобиля? Словом, по сути, оскорбительным для «Ленд Крузера» и, наконец, вводящим в заблуждение?

Земля Крузеров Новый Land Cruiser длиннее внедорожника предыдущего поколения. Длина 70th Anniversary — 5005 мм, Comfort+ — 4065 мм. Колесная база осталась прежней — 2850 мм. Ширина машины не изменилась, а высота в зависимости от версии уменьшилась на 20 и 45 мм. Стала шире и колея Фото: Toyota

Японцы разбитые чашки не выбрасывают, а склеивают лаком, смешанным с золотым порошком. Вот и в случае с новым «Ленд Крузером» они, с одной стороны, не экономили на оснащении, а с другой — поступили максимально бережно. Это тот же рамный внедорожник с неразрезным задним мостом. Детали рамы стали толще и соединены не внахлест, а встык с помощью лазерной сварки. Это позволило одновременно снизить ее массу и увеличить жесткость и прочность. В принципе, «трехсотка» и сама могла вытянуть сломавшуюся самоходку, если бы не опасения повредить задний бампер, под которым довольно глубоко спрятана буксирная проушина.

Двуликий «Крузер»

Вседорожность в случае с TLC 300 означает, что автомобиль адаптировали для асфальта — снизили центр тяжести, уширили колею, изменили развесовку, сдвинув мотор назад и лучше загрузив заднюю ось. Наконец, появление турбомотора под капотом благоприятно сказалось на динамике.

По этой же причине новый Land Cruiser существует в вооруженном до зубов внедорожном варианте Comfort+ и городском 70th Anniversary, вставшем на 20-дюймовые колеса и отрастившем передний бампер до земли.

Земля Крузеров Угол въезда внедорожной версии такой же, как и у TLC 200, — 32 градуса. Угол въезда городской версии меньше — 24 градуса. Угол съезда обеих машин чуть меньше, чем у «двухсотки», — 25 градусов. Клиренс вырос на 5 мм, до 235 мм Фото: Toyota

Дизайнеры бережно отнеслись к наследию, добавив буквально несколько штрихов, а на выходе получился более концентрированный облик. И более атлетичный — длинный капот, приподнятая корма, бока с рельефной мускулатурой. «Трехсотка» уплотняется, сжимается в монолит, а поставленная рядом «двухсотка» на ее фоне буквально распадается на части. Если смотреть сзади, то TLC 200 значительно шире, чем TLC 300, но это обман зрения. Из странностей дизайна можно упомянуть разве что громадный каньон посередине капота, в котором при проезде по лужам скапливается вода и плещет на лобовое стекло.

Телефон с кнопками

Интерьер как будто рисовали лет семь-восемь тому назад: пухлые накладки с прострочкой, россыпь клавиш на центральной консоли, и все физические, массивный рычаг «автомата» с фиксируемыми положениями и CD-чейнджер на самом видном месте. О том, что на дворе 2021 год, напоминают кнопка запуска двигателя с распознаванием отпечатка пальца, большой экран мультимедийной системы и разъемы USB-C.

Интерьер внедорожной версии немного отличается: дисплей поменьше, блок климат-контроля аккуратнее, отсутствует «пианино» для управления мультимедийными функциями, а вместо CD-чейнджера — ниша с местом под радиостанцию. Всё выглядит даже более современно, хотя всё равно вызовет усмешку у привыкших к гаджетам и сенсорам автомобилистов.

Рост имеет значение

Водительское место кажется более тесным, но в локтях «трехсотый» даже чуть шире, а если и уступает, то в ногах — это почувствуют рослые водители. Еще одна причина кажущейся тесноты — высокая посадка, хотя подушку водительского сиденья на бездорожье хочется поднять повыше: водитель в «трехсотом» сидит дальше, а капот более выпуклый, что сказывается на обзоре вперед. Выручает система кругового обзора. В целом посадка стала удобнее, жаль, поясничный подпор не регулируется по высоте.

LC_300_interior-14 Интерьер полностью новый, хотя и выполнен в консервативном ключе Фото: Toyota LC_300_interior-32 Между стрелочными приборами – цветной дисплей Фото: Toyota LC_300_interior-92 В топ-версии предлагается мультимедийный экран диагональю 12,3 дюйма. Есть Android Auto и Apple CarPlay Фото: Toyota LC_300_interior-33 Дополнительно есть проектор на лобовое стекло Фото: Toyota LC_300_interior-162 (1) Круговой обзор выручает при маневрировании Фото: Toyota LC_300_interior-115 У версии Comfort+ мультимедийный экран меньше, другой блок управления климатом и ниша вместо CD-привода Фото: Toyota LC_300_interior-9 Дорожные и внедорожные режимы переключаются шайбой Фото: Toyota LC_300_interior-29 (1) Перчаточный ящик огромен Фото: Toyota LC_300_interior-44 Сзади стало чуть больше места для ног Фото: Toyota LC_300_interior-39 В распоряжении задних пассажиров свой двухзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция сидений Фото: Toyota

Рослые пассажиры оценят задний ряд, который стал чуть просторнее, а сплошную багажную дверь — вряд ли: всё же поднимается она недостаточно высоко. В «двухсотке» можно сесть на откинутую створку, поставить рядом термос с едой и обедать с видом на Берег рыжих камней. Уютно, несмотря на противный мелкий дождь.

Динамика лучше, а тормоза?

Но это будет позже, а пока дорога из Мурманска в Титовку с хорошим покрытием показывает, что внедорожник научили хорошим, асфальтовым манерам. Со стиснутыми в режиме Sport+ амортизаторами он собранно проходит повороты, реакции на газ становятся максимально острыми. Запаса турбомотора V6 (415 л. с., 650 Нм) и быстрого 10-ступенчатого «автомата» хватает для резких спуртов с любой скорости. TLC 300 выезжает из семи секунд в разгоне до сотни, а максимальная скорость реально превышает 200 км/ч.

Гидроусилитель сохранили, повесив сверху электрический актуатор. Руль теперь легче вращается в парковочных режимах и меняет усилие в зависимости от выбора режима. TLC 300 научился рулить в соответствии с разметкой, причем, корректируя курс, он еще и притормаживает. В такие моменты чувствуешь, что это большой и тяжелый автомобиль.

Земля Крузеров С места до 100 км/ч бензиновый Land Cruiser 300 (415 л.с. и 650 Нм) разгоняется за 6,8 с. Максимальная скорость — 210 км/ч. Заявленный средний расход — 12,1 л на 100 км Фото: Toyota

«Трехсотка» хотя и легче предшественника, но ненамного. Н а конструкции рамы и кузова, у которого почти все наружные панели алюминиевые, удалось сэкономить 200 кг. При этом TLC 300 догрузили дополнительной шумоизоляцией и оборудованием.

Диаметр тормозных дисков, несмотря на возросшую мощность и солидную массу, увеличивать не стали. Японцы лишь улучшили охлаждение тормозов, применили новые суппорты, обеспечивающие более равномерное давление на колодку. Плюс изменили электронный алгоритм, чтобы сделать педаль тормоза более информативной. Кроме того, TLC 300 получил более продвинутый комплекс электронных помощников, которые теперь умеют определять опасность от автомобилей, пешеходов и велосипедистов. Хотя и не во всех случаях работают ночью. Замедление в обычных режимах действительно стало более уверенным, но после серии резких торможений эффективность тормозов, по ощущениям, снижается.

По ямам в спортрежиме

В Титовке стравливаем давление в шинах с 2,3 до 2,0 атмосфер. Короткий отрезок разбитого асфальта и дальше бездорожье, состоящее из камней и ям, которые во время дождей превращаются в небольшие озера.

Версия 70th Anniversary хотя и условно дорожная, но сохранила пониженный ряд и клиренс 235 мм. Сзади у нее дифференциал повышенного трения. Несмотря на «бампер до земли», у нее неплохой угол въезда — 24 градуса. Камеры кругового обзора позволяют прицелиться и пройти сложный участок безопасно. И всё же есть риск приложиться юбкой бампера о камень, если раскачать машину, поэтому я то и дело перевожу амортизаторы в спортивный режим из комфортного.

Toyota_LC300_@Murmansk-69 Светодиодные фары с автоматическим дальним светом снабжены омывателями Фото: Toyota Toyota_LC300_@Murmansk-64 Минимальный размер колес – 18 дюймов, максимальный 20 дюймов. Колеса теперь крепятся не на пять, а на шесть гаек. Так что, комплект от Land Cruiser 200 не подойдет Фото: Toyota Toyota_LC300_@Murmansk-82 Камера заднего вида снабжена омывателем Фото: Toyota Toyota_LC300_@Murmansk-2 Задние бамперы у «городской» и «внедорожной» версий тоже отличаются Фото: Toyota Toyota_LC300_@Murmansk-27 Багажная дверь одностворчатая, хотя зрительно разделена на две половины Фото: Toyota LC_300_interior-54 Объем багажника не изменился – 909 л. При сложенных задних сидений погрузочное пространство вырастает до 2 с лишним тысяч литров. Позже появятся машины с третьим рядом сидений Фото: Toyota LC_300_interior-164 Так выглядят противоугонные метки T-Mark Фото: Toyota

Колеса несчетное количество раз падают в яму или утыкаются в камень, но, даже несмотря на 20-дюймовые диски, подвеска отрабатывает неровности мягко, без пробоев. Некоторые ее элементы облегчены, но рычаги остались стальными. Руль благодаря упомянутому актуатору не рвется из рук, но догнать внедорожный TLC 300 не выходит — мешает сильная поперечная раскачка.

Вот это ход

Внедорожный вариант Comfort+ обут в диски меньшего диаметра с более пухлыми шинами и также оснащается регулируемыми амортизаторами. Подвеска такой машины плотнее и жестче, местами она грубовато срабатывает на отбой. При этом Comfort+ может ехать по бездорожью быстрее.

Поперечная раскачка намного меньше — модернизированная система E-KDSS теперь работает быстрее и за счет двух гидроцилиндров на передней оси может распускать стабилизатор и слева, и справа. На трассе она неплохо справляется с раскачкой, так что не помешает и «юбилейной» версии.

Земля Крузеров Система E-KDSS обеспечивает внушительные ходы подвесок на бездорожье Фото: Toyota

Ход задней подвески у внедорожного TLC 300 едва ли не рекордный — 715 мм. Для сравнения, у предшественника этот показатель равняется 669 мм. У городской версии 70th Anniversary без E-KDSS ход подвески скромнее — 630 мм. В любом случае нужно постараться, чтобы вывесить колесо. Несколько лет назад по следам экспедиции к перевалу Дятлова «двухсотки» оснастили задней гидропневмоподвеской, позволяющей увеличивать клиренс. Вот и на Среднем она выручает: не поднимешь корму — есть риск приложиться порогом. «Трехсотка» вполне обходится без этой опции. Впрочем, по итогам той же самой экспедиции к перевалу Дятлова ее оснастили внедорожным режимом для езды по глубокому снегу.

Тихо делает работу

Сейчас внедорожные алгоритмы для разных типов покрытия оказались не востребованы: даже на самых сложных участках вполне достаточно режима Auto. Если и возникают сложности, то с дозированием тяги турбомотора, на педаль газа он реагирует с запаздыванием.

Внедорожник без особого труда взбирается по каменистому склону, уверенно едет в глубокой, блестящей от жирной грязи колее. И только мигающая лампочка системы стабилизации свидетельствует о том, что машине приходится непросто — колеса время от времени теряют сцепление. Всеми системами активной безопасности, включая ABS, теперь управляет единый «мозг», благодаря чему они работают эффективно и тихо.

Притих и внедорожный круиз-контроль Crawl Control, раньше издававший душераздирающие звуки. И на дороге, и на бездорожье TLC 300 — очень тихий автомобиль, а это усиливает ощущение безопасности. Мотор, хотя и подзвучен с помощью аудиосистемы — поет издалека, а шум плещущейся в арках воды в отсутствие прочих звуков пугающе громок.

Переплата и экономия

Впрочем, уязвимость в броне «трехсотки» всё же нашлась. На обратном пути, когда машина преодолевала еще более глубокие от прошедшего дождя лужи, на приборной панели зажглось предупреждение: «Мощность двигателя ограничена». С перезапуском мотора ограничение пропадало, но увы, приходится констатировать, что начинка современных автомобилей становится всё сложнее и уязвимее.

Земля Крузеров Глубина преодолеваемого брода — 700 мм Фото: Toyota