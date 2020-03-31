В пятом поколении: как изменился популярный японский кроссовер

Наши люди иногда относятся к автомобилям как к идолам и порой покупают их не глядя. А машина-то может оказаться середнячком — подвеска жесткая и оснащение небогатое. Всё это в полной мере можно было сказать о прошлом поколении Toyota RAV4. Теперь вышло новое, пятое, поколение и, как утверждает производитель, это другая машина. Как едет, как устроен новый RAV4, разбирался Вячеслав Субботин.

Новую Toyota RAV4 как будто сделали из многоугольников. Автомобиль заметный, складный и, в общем, красивый. Первое, что обращает на себя внимание внутри, это новая передняя панель. Наконец ее сделали как у нормальных автомобилей, без выступающей консоли — всё приблизили к лобовому стеклу. Здесь полно пространства — и это сразу ощущается.

Не доверяют тойотовцы современным технологиям — вдруг тачскрин зависнет. Поэтому оставили аналоговые кнопочки по сторонам экрана. Регулировать звук и искать радиостанции удобно.

Приборный щиток скомпонован странно — оставили один тахометр. Спидометр — это цифры вверху, с непривычки теряешься. Получается, что главные приборы здесь — указатель уровня топлива и температуры мотора.

Сзади RAV4 уже не выглядит такой презентабельной, как спереди — швы c тыльной стороны сидений неровные, да и набивку можно было сделать поровнее. Зато на втором ряду действительно просторно и есть подогрев сидений.

Новый двухлитровый мотор (149 л. с.) очень отзывчивый и бодрый, тянет с низов. Стоит наступить на педаль газа, он бодро раскручивается вплоть до красной зоны. Поведение вариатора на дороге, особенно при разгоне, вызывает некоторые вопросы — псевдопередачи «переключаются» с заметным рывком.

Машина стала комфортной. Раньше энергоемкость подвески была никакая, а теперь плавность хода, как в лимузине. Даже по разбитому после весны асфальту машина плывет . Вот что значит новая платформа.

Сколько бензина расходует новый RAV4 в городе и приобрел ли автомобиль внедорожные навыки? Сколько мешков картошки поместится в багажник — обо всем этом вы узнаете, посмотрев тест-драйв программы «Минтранс».

В полном выпуске «Минтранса»: машинам уже по 10 лет, но они обе по-прежнему на пафосе — Какой внедорожник лучше? Можно ли заменить что-то уникальным решением и открутить всё, что заржавело и прикипело?