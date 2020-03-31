Прямой эфир

В пятом поколении: как изменился популярный японский кроссовер

Тест-драйв нового Toyota RAV4 от программы «Минтранс»
0
Фото: toyota.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наши люди иногда относятся к автомобилям как к идолам и порой покупают их не глядя. А машина-то может оказаться середнячком — подвеска жесткая и оснащение небогатое. Всё это в полной мере можно было сказать о прошлом поколении Toyota RAV4. Теперь вышло новое, пятое, поколение и, как утверждает производитель, это другая машина. Как едет, как устроен новый RAV4, разбирался Вячеслав Субботин.

Новую Toyota RAV4 как будто сделали из многоугольников. Автомобиль заметный, складный и, в общем, красивый. Первое, что обращает на себя внимание внутри, это новая передняя панель. Наконец ее сделали как у нормальных автомобилей, без выступающей консоли — всё приблизили к лобовому стеклу. Здесь полно пространства — и это сразу ощущается.

Популярный самурай: сможет ли японский седан вернуть былую славу
«Минтранс» испытал новую Toyota Corolla

Не доверяют тойотовцы современным технологиям — вдруг тачскрин зависнет. Поэтому оставили аналоговые кнопочки по сторонам экрана. Регулировать звук и искать радиостанции удобно.

Приборный щиток скомпонован странно — оставили один тахометр. Спидометр — это цифры вверху, с непривычки теряешься. Получается, что главные приборы здесь — указатель уровня топлива и температуры мотора.

Сзади RAV4 уже не выглядит такой презентабельной, как спереди — швы c тыльной стороны сидений неровные, да и набивку можно было сделать поровнее. Зато на втором ряду действительно просторно и есть подогрев сидений.

Новый двухлитровый мотор (149 л. с.) очень отзывчивый и бодрый, тянет с низов. Стоит наступить на педаль газа, он бодро раскручивается вплоть до красной зоны. Поведение вариатора на дороге, особенно при разгоне, вызывает некоторые вопросы — псевдопередачи «переключаются» с заметным рывком.

Машина стала комфортной. Раньше энергоемкость подвески была никакая, а теперь плавность хода, как в лимузине. Даже по разбитому после весны асфальту машина плывет. Вот что значит новая платформа.
Сколько бензина расходует новый RAV4 в городе и приобрел ли автомобиль внедорожные навыки? Сколько мешков картошки поместится в багажник — обо всем этом вы узнаете, посмотрев тест-драйв программы «Минтранс».

В полном выпуске «Минтранса»: машинам уже по 10 лет, но они обе по-прежнему на пафосе — Какой внедорожник лучше? Можно ли заменить что-то уникальным решением и открутить всё, что заржавело и прикипело?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прокачали по полной: на что способен японский спорткар
Тест-драйв новой Toyota Supra — в городе и на треке
Строгий юноша: что общего между популярным кроссовером и Дракулой
Тест-драйв новой Toyota RAV4 — азарт, брутальность и незапланированный тест на управляемость

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020