Отзови меня с собой: сервисные кампании проведут по ГОСТу

30 ноября начал действовать новый ГОСТ, регламентирующий проведение автомобильных сервисных кампаний в России. Зачем нужен стандарт, как он будет работать и почему российские водители не хотят менять смертельно опасные подушки безопасности, разбирались «Известия».

Потребовали отдельного подхода

Автопроизводители отзывают машины по собственному желанию, согласовывая программу мероприятий с Росстандартом. В этом они опираются на ГОСТ Р ИСО 10393-2014 «Отзыв потребительских товаров. Руководство для поставщиков».

Этот документ распространяется абсолютно на все виды продукции, но автомобили, как источник повышенной опасности, потребовали отдельного подхода. В этой связи в 2019 году Росстандартом и ФГУП НАМИ был разработан специализированный ГОСТ.

Он вступил в силу 30 ноября. Помимо России, его действие распространится на Белоруссию, Армению, Киргизию и Узбекистан. Стандарт относится к мотоциклам, мотороллерам, трициклам, квадрициклам, мопедам и скутерам, а также пассажирским автомобилям, грузовикам, прицепам и полуприцепам.

«С появлением ГОСТ 34725-2021, разработанного с непосредственным участием автопроизводителей, у всех изготовителей и официальных представителей компании-изготовителя на территории Российской Федерации появился единообразный стандартизированный механизм по анализу рисков, их идентификации, критериев их оценки и, по результатам этого анализа — механизм принятия решения о необходимости организации и осуществления отзывной кампании», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Росстандарта

Матрица риска

Новый ГОСТ делит сервисные кампании на три вида в зависимости от того, насколько вовлечен в процесс Росстандарт. Добровольный отзыв без надзора запускает и контролирует производитель (это может быть и его представитель, поставщик или продавец). Также возможен добровольный отзыв под наблюдением надзорного органа. Причем при проверке Росстандарт может переквалифицировать первый вид во второй, если уровень риска будет выше допустимого.

Наконец, третий вид отзыва — принудительный. Его инициирует сам Росстандарт в том случае, если изготовитель, поставщик либо продавец ведет себя недобросовестно и отказывается запускать сервисную кампанию при уровне риска, превышающем допустимый.

Уровень риска рассчитывают с помощью специально созданной матрицы, принимающей во внимание тяжесть событий и их вероятность. Низкий, средний или высокий уровень тяжести зависит от риска ДТП, вреда, который может быть нанесен в его результате, а также от степени вреда, не связанного с аварией. Одновременно событию присваивается статус маловероятного, вероятного или частого.

Матрица предусматривает три уровня риска. Первый — допустимый, при нем производитель сам решает, нужно или нет проводить отзыв. Второй уровень обязывает проводить отзыв в добровольном порядке без надзора. Третий уже считается недопустимым. Получив его, нужно запускать добровольный отзыв под надзором.

Возможна остановка продаж

Если отзыв добровольный без надзора, то изготовитель просто информирует Росстандарт о планируемой акции. При добровольном отзыве под надзором изготовитель уже обязан предоставить план отзывной кампании в течение 10 дней с того момента, как подтвердилась информация о неисправности или риске. Также становится необходимым согласовать его с надзорным органом. В проекте, помимо прочего, должен содержаться план действий по оповещению владельцев автомобилей об угрозе вреда, о способах ее устранения и о сроках мероприятия.

В том случае, если уровень риска неисправности превышает допустимый, а меры по ее устранению нужно принять немедленно, Росстандарт имеет право выдать предписание об остановке продаж такого автомобиля.

За допоборудование придется ответить

При этом обязанность по устранению выявленных дефектов или выкупу уже реализованной опасной техники также сохраняется.

« Это, в частности, касается недобросовестных дилерских центров, осуществляющих до передачи конечным потребителям доукомплектование автомобилей дополнительным оборудованием, влияющим на безопасность транспортных средств, с отступлением от характеристик, указанных в одобрениях типа транспортного средства, без необходимых процедур оценки соответствия », — рассказали в пресс-службе Росстандарта. Соответствующее разъяснение недавно было направлено в профильные ассоциации автопроизводителей и автодилеров.

Мнение автопроизводителей и дилеров

Автопроизводители уверены, что новый межгосударственный стандарт никак не повлияет на их работу с отзывными кампаниями.

«Мы как действовали согласно законодательству, так и будем продолжать это делать», — уверил руководитель пресс-центра АвтоВАЗа Сергей Ильинский.

В дилерских центрах, где непосредственно и устраняются дефекты, послужившие причиной отзывов, также считают, что ГОСТ почти не отразится на их деятельности. Но он упорядочит взаимоотношения продавцов и производителей в этой сфере.

«Вероятнее всего, теперь взаимоотношения с представительствами и концернами будут более регламентированными и универсализированными», — сообщила директор по коммуникациям ГК «АВТОDOM» Анна Уткина.

Потерянные владельцы

Если автомобиль был приобретен недавно и еще не успел сменить хозяина, оповестить об отзывной кампании достаточно просто.

«При отзывах, в которых участвуют относительно новые машины, у нас есть выходы на владельцев. И степень выполнения мероприятия доходит до 85%», — рассказал «Известиям» директор по связям с общественностью Nissan в России Роман Скольский.

Но совсем по-другому дела обстоят, когда под отзыв попадают автомобили «в возрасте». В качестве примера можно привести историю с подушками безопасности японской фирмы Takata. Установленные в них пиропатроны со временем становились взрывоопасными и могли ранить пассажиров металлическими и пластиковыми осколками.

Подушки этой компании устанавливали на автомобили Mazda, Honda, Mitsubishi, Isuzu, Nissan, Toyota, Lexus и BMW, их использовали в продукции концернов Ford, GM, FCA и Daimler. Они были в комплектации даже электрокаров Tesla и спорткаров Ferrari. Так что масштабы проблемы представить несложно.

Автомобили, «заряженные» смертельно опасным пиропатроном, до сих пор разъезжают по всему миру и по России в частности. Такие машины, по данным Росстандарта, выпускали с 2010 по 2014 год. Найти их новых владельцев и оповестить о проблеме практически невозможно.

«Мы оповещаем об отзыве в соцсетях, рассказываем об этом в журналах. На сайте у нас есть раздел, где клиенты могут зайти и посмотреть по VIN, попадает ли их автомобиль под отзыв, — говорит Роман Скольский. — Но всё равно приезжает не так много людей. В случае с подушками Takata отзыв выполнен на 21% к сегодняшнему дню».

Подтверждают эти данные и в российском представительстве Mitsubishi.

«К сожалению, показатель в 20% прошедших отзывную кампанию — это успех, в отдельных случаях показатель может колебаться от 5 до 15%», — сообщает директор по маркетингу и связям с общественностью MMC Rus Никоноров Илья. Он называет и причины этого.

Во-первых, отсутствуют контактные данные актуальных владельцев, купивших ТС на вторичном рынке. Это более 60% всех автомобилей, подпадающих под отзыв. Можно было бы попросить страховые компании информировать клиентов или предоставлять автопроизводителям их контакты. Но страховщики отказываются из-за возможного нарушения договора об оказании страховых услуг. Не помогают и уполномоченные государственные органы, по причине защиты персональных данных.

Кроме того, Никоноров говорит о нигилизме и отсутствии личной заинтересованности владельцев, а также о недостаточном контроле со стороны государства. Отметим, что в новом ГОСТе последний аспект не затронут. Хотя ранее говорилось, что будут реализованы механизмы предоставления информации в базы ГИБДД (регистрации и техосмотр) и страховщиков о владельцах, предупрежденных об отзыве, но проигнорировавших его.

Подключат «Госуслуги»

По подсчетам Росстандарта, доля автомобилей, представленных владельцами на «ремонтное воздействие», составляет порядка 60%. В настоящее время все автопроизводители вносят в специальную цифровую систему Росстандарта данные по фактам устранения дефектов с привязкой к конкретным кампаниям и VIN-номерам. В начале следующего года будет доступна максимально точная статистика.

Автовладельцы могут проверить, попадает ли их автомобиль под отзыв, на сайте Росстандарта, а также на сайтах Auto.ru, Autoteka.ru

«В 2022 году запланировано налаживание передачи сведений об отзывных кампаниях транспортных средств посредством «витрины данных» в Национальной системе управления данными. В частности, планируется передача данных в систему электронных паспортов, а также заинтересованным организациям, в том числе страховым компаниям», — рассказали в пресс-службе ведомства. Кроме того, на 2022 год запланировано информирование автовладельцев об отзыве через портал госуслуг.

Что ждут от нового ГОСТа эксперты

«Сложностей и конфликтов станет меньше. Порядка — больше. ГОСТ написан адекватно ситуации», — считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

И всё же новый ГОСТ необходимо проверить в деле, считает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков:

— Надо пожить с ГОСТом и посмотреть, как реально этот механизм будет работать и будет ли он работать вообще. Не окажется ли он излишне сложным с этими ступенями градации. Если ГОСТ будет работать плохо, он потребует доработки.

Отзывов становится меньше

Тем временем количество отзываемых автомобилей снижается. За 2020 год Росстандартом согласовано 146 отзывных программ на 647 561 автомобиль. За истекший период 2021 года Росстандартом согласовано 96 отзывных программ — 184 200 автомобилей.

«В целом снижение количества отзываемых автомобилей свидетельствует об эффективности надзорных мероприятий на рынке, в том числе запущенной с 2018 года программы по натурным испытаниям автомобильной техники (всего проведено 34 испытания) и повышения возможностей дистанционного контроля на рынке благодаря системе оформления ОТТС в электронном виде в связке с системой ЭПТС», — отметили в Росстандарте.