Новизной не блещут: что ожидает рынок подержанных автозапчастей

В России хотят полностью запретить использование подержанных запчастей для ремонта автомобилей и ввести ограничения при проведении тюнинга. Отдельные нормы разработаны для автомобилей с элементами автоматического управления и спецтранспорта. Эксперты считают, что изменения сыграют на руку дилерам, а водителям придется дороже платить за ремонт. При этом участники рынка уверены, что ограничения не будут работать. Почему — разбирались «Известия».

Масштабные нововведения, которые должны изменить весь рынок автозапчастей в России, содержатся в поправках к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Документ определяет главные требования к транспортным средствам, которые обязаны соблюдать страны-участницы ЕАЭС: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Третий пакет изменений разработала и представила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Предполагается, что они не только выведут из тени серый рынок автозапчастей и ремонта, но и способствуют повышению безопасности на дорогах.

Компоненты из «разборок» окажутся незаконны

В тексте нового регламента появился обширный список запчастей, которые нельзя будет использовать повторно. Это должно исключить ситуации, когда так называемые авторазборки продают и используют в ремонте узлы и агрегаты от попавших в аварию автомобилей. Впрочем, иногда автовладельцы вынуждены продавать машины на запчасти в такие «разборки» из-за проблем с документами. Ремонтировать автомобиль с помощью б/у деталей обычно гораздо выгоднее для автовладельцев по сравнению с покупкой новых запчастей. В ЕЭК, однако, считают этот подход небезопасным.

Новизной не блещут Склад автозапчастей Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Стецко

В запрещенный список, в частности, попали подушки и ремни безопасности и все связанные с ними механизмы, сиденья со встроенными подушками безопасности и креплениями ремней, системы рулевого управления и тормозные системы, а также иммобилизаторы, каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры и глушители системы выпуска. Нельзя будет повторно использовать также весь набор оборудования для питания двигателя пропаном и метаном.

Переделывать автомобили запретят

Нередко индивидуальные предприниматели закупают подержанные автомобили и переделывают их под свои цели. Эту возможность авторы поправок хотят полностью исключить и вводят запрет на переделку подержанных автомобилей в спецтранспорт. Предлагается запретить внесение в конструкцию изменений, которые могут привести к изменению силовой структуры, а также замену рам или несущих кузовов. На практике это означают, что под угрозой окажутся, например, свадебные лимузины.

Чип-тюнинг приравняют к изменениям в конструкции

Многие операции, которые водители сейчас проводят со своими автомобилями без дополнительных разрешений и согласований, в ЕЭК хотят приравнять к внесению изменений в конструкцию. Например, перепрограммирование, замену и настройку электронных блоков управления, не предусмотренные изготовителем.

Новизной не блещут Фото: Depositphotos

В список попало увеличение максимальной мощности силовой установки и увеличение рабочего объема двигателя более чем на 10% — проще говоря, чип-тюнинг.

Для производства багажников придется получать лицензию

В отдельную табличку вынесены объекты технического регулирования. Как пояснил вице-президент Национального автомобильного союза (НАК) Антон Шапарин, это означает, что при производстве этих компонентов нужно будет получать лицензию. В обширном списке можно встретить, например, топливные баки, автомобильные багажники, декоративные детали кузова и бампера, решетки радиатора, козырьки и ободки фар и многое другое.

«У нас не сертифицируются лебедки, но зато получить сертификат на топливный бак может стоить около 400 тыс. рублей, это очень дорого для небольших предпринимателей», — отметил Шапарин.

Экологический класс придется доказывать после тюнинга

После внесения изменений в конструкцию двигателя, его систем питания, выпуска отработанных газов и так далее предлагается проводить дополнительные лабораторные исследования. Это нужно для защиты окружающей среды — чтобы не допустить превышения заявленного уровня вредных выбросов.

Новизной не блещут Фото: Depositphotos

Так, производитель работ после окончания процесса должен будет получить экспертное заключение аккредитованной испытательной лаборатории о сохранении соответствия требованиям экологического класса, к которому относится транспортное средство.

Автономность придется подтвердить

Транспортные средства с высокой или полной автоматизацией должны получать подтверждение безопасности для остальных участников дорожного движения.

Такие автомобили должны в приоритетном порядке обеспечивать безопасность, контролировать дорожную обстановку и взаимодействовать с участниками дорожного движения и объектами транспортной инфраструктуры, стремиться безопасным образом реагировать на ошибки других водителей, соблюдать ПДД и многое другое, включая максимальный уровень безопасности в случае сбоя в работе системы автоматизированного управления или иной системы.

Зачем всё это надо

Как утверждают в ЕЭК, конкретизация требований к внесению изменений в конструкцию упростит оценку состояния автомобиля техническим нормам и создаст условия для перехода к электронному документообороту. Положительный экономический эффект должно принести снижение количества ДТП и связанных с ними тяжелых последствий.

Водителям придется платить больше

Хотя предложения призваны, по планам ЕЭК, вывести из тени серый бизнес по ремонту автомобилей, участники рынка уверены, что изменения в ближайшее время не заработают. Для эффективной реализации предлагаемых мер необходимо согласие всех стран-участниц ЕЭК. Кроме того, даже в случае принятия изменений, все нормы нужно будет сперва закрепить в российском законодательстве, отметил Шапарин. Также он напомнил о ряде инициатив ЕЭК, которые уже неоднократно переносили — например, о порядке изменения легализации автомобильного тюнинга в части установки дополнительного оборудования.

Новизной не блещут Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова

Кроме того, по оценке экспертов и участников вторичного рынка автомобилей, предлагаемые ограничения могут привести к значительному росту стоимости запчастей и технического обслуживания. И как следствие — к значительному росту стоимости владения легковым автомобилем возрастом старше 3–5 лет, отмечает гендиректор розничной сети по торговле автомобилями с пробегом Никита Быков. Он уверен, что если перечень запрещенных узлов и агрегатов будет трактоваться чрезмерно широко, то рынок подержанных запчастей и технического обслуживания автомобилей с пробегом могут значительно сократиться.

«От этого выиграют официальные дилеры и поставщики оригинальных запчастей. Проиграют станции технического обслуживания и автолюбители. Если перечень запрещенных узлов и агрегатов будет максимально конкретизирован, то его введение в 2021 году повысит безопасность автомобилей с пробегом и снизит нелегальный рынок запчастей угнанных и разобранных автомобилей на запчасти», — сказал Быков.

Директор по сервису и запасным частям «Авилон. Volkswagen» Константин Епанешников в свою очередь подтвердил заинтересованность дилеров в ужесточении контроля за использованием подержанных запчастей.

Новизной не блещут Фото: ТАСС/Александр Рюмин

«Контроль за использованием б/у запчастей — это правильная инициатива с точки зрения безопасности, — считает представитель дилерского сообщества. — Среди автодеталей, которые больше всего влияют на безопасность, — шины, устройства безопасности тормозной системы, системы пассивной безопасности, такие как ремни и подушки. За ними необходим особый контроль. Сейчас, если это подержанные детали, то они должны устанавливаться только после экспертной оценки их качества».

Однако Епанешников не ожидает роста потока клиентов в случае вступления изменений в силу.

«Между официальным сервисом и подержанными запчастями есть прослойка в виде неофициальных сервисов, — уточняет эксперт. — Покупатели б/у запчастей хотят сэкономить и на их покупке, и на сервисе. И когда запрет на установку некоторых подержанных деталей вступит в силу, у таких автовладельцев может не остаться альтернативы, кроме как обратиться в «серый» сервис за неоригинальными запчастями».