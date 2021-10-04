Пропали на пропане: перевести автомобиль на газ стало сложнее

Автолюбителям стало сложнее переводить автомобили на газ из-за усложнившихся правил сертификации оборудования и нехватки лабораторий. Кроме того, цены на пропан выросли, и теперь заправлять им автомобиль не так выгодно. Есть ли альтернатива сжиженному газу и какие машины чаще всего ездят с ГБО — выясняли «Известия».

Проблемы перевода автомобилей на газ стали главной темой обсуждения в Общественной палате на днях. С принятием нового ГОСТа сертифицировать транспортные средства с ГБО стало сложнее. Россияне сталкиваются с очередями, а некоторые вынуждены ехать в другой регион для визуального осмотра автомобиля.

На всю страну сейчас 26 лабораторий, которые имеют право сертифицировать машины с ГБО. При этом, по словам специалистов, клиентов очень много. Среди них значительную долю занимают коммерческие перевозчики и владельцы больших автомобилей с расходом топлива более 20 л на 100 км. Также газом активно интересуются рыболовы и охотники.

«Мы теряем коллег»

По словам Арно Багиряня, управляющего партнера группы компаний «Гарант-Газ», сразу после начала работы по новым правилам лабораториям пришлось самим писать заключения и протоколы, что раньше за них выполняли установщики. С учетом 400 тыс. регистрирующихся ГБО в год и малочисленности лабораторий, они перестали справляться с работой и в отрасли начался серьезный и затяжной кризис. Теперь на оформление некоторых автомобилей уходит до шести месяцев.

При этом сотрудники ГИБДД продолжают штрафовать и выписывать предписания на демонтаж оборудования, пугая снятием с регистрации. И это несмотря на то, что у водителей есть на руках разрешение на установку. Сотрудники полиции ссылаются на незавершенность процедуры сертификации. По словам специалиста, в первую очередь страдают от этого таксисты.

Пропали на пропане Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«У нас есть клиент, который просто демонтировал ГБО с более чем 1200 бортов такси. За это оборудование он ранее заплатил около 40 млн. Мы теряем коллег, и у нас закрываются станции, потому что бизнес не подразумевает большой маржинальности и подобные усложнения процедур губительны для многих», — отмечает Арно Багирянь.

С ним согласен председатель правления НКО «Союз автосервисов» Александр Михайлович Пахомов. По словам эксперта, сейчас, когда поток клиентов сократился на 80%, компании оказались на грани разорения.

Пахомов отмечает, что сразу после установки ГБО обычно проблем не возникает. Но это оборудование, как и всякое другое, со временем изнашивается и ломается. « Практически все инциденты с ГБО на автомобилях происходят из-за плохого или неграмотного обращения с ним эксплуатирующих служб или водителей. Часто водителей не учат обращению с газом. Говорить, что мы решим проблему безопасности ГБО с помощью регистрации в базе данных, наивно. А вот парализовать всю отрасль, сорвать государственную программу перевода автомобилей на газовое топливо — как видим, очень легко», — комментирует Пахомов.

Некачественное не пропустят

Завершения процедуры аккредитации приходится ждать слишком долго, считают эксперты. Многие автолюбители получают предварительное заключение и разрешение ГИБДД и эксплуатируют автомобили, не доведя процедуру до получения свидетельства и отметки в регистрационных документах.

«Некоторые лаборатории набирают себе большое количество клиентов, так как подготовка предварительного заключения не требует осмотра автомобиля и поэтому занимает немного времени. Но если раньше экспертиза была заочной, в связи с тем, что большинство протоколов и заключений выдавалось дистанционно, то сейчас для оформления протокола надо предоставлять автомобиль в лабораторию и вносить сведения в электронный реестр, а в силу малочисленности лабораторий они не могут быстро обработать все заявки. Вторая причина задержки в оформлении — сами автовладельцы. Если раньше оборудование не проверялось настолько досконально и можно было поставить некачественное, теперь при реальной проверке автомобиля такое ГБО не пропустят и автовладельца попросят поставить нормальное, качественное сертифицированное оборудование », — комментирует заместитель генерального директора экспертной организации «ПТИА-АВТО», кандидат технических наук Кирилл Кириллов.

Пропали на пропане Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Рекомендовали работать дистанционно

На скорость обработки заявок влияет и количество экспертов. Сейчас их 200 человек на всю страну, и каждый может осмотреть всего 10 автомобилей в день. При удаленном оформлении меньшее число экспертов справлялось с гораздо большим количеством автомобилей. Кириллов считает, что нынешние рамки ГОСТа слишком строги.

«По данным ГИБДД, за прошлый год было оформлено 120 тыс. автомобилей с ГБО, и это было сделано дистанционно с помощью 50 экспертов. А сейчас 200 человек не справляются. Не хватает кадров, так как эксперт должен сначала проработать два года в лаборатории. По моему мнению, ГОСТ 33670 нужен для единичных транспортных средств до выпуска их в обращение, но он не должен применяться для автомобилей с изменениями конструкции, которые уже находятся в эксплуатации, так как применение его в текущей версии ставит систему в тупик. А рекомендации ведомств, выпущенные после начала действия ГОСТ, не являются нормативно-правовым актом, что не позволяет всем лабораториям работать дистанционно на законных основаниях. Хотя рекомендации по дистанционной работе лаборатории с проверенными пунктами переоборудования или пунктами технического осмотра при самостоятельном контроле своей же работы немного упрощают ситуацию в период ожидания соответствующих законов и стандартов », — отмечает Кириллов.

Почему пропан подорожал

Еще одна проблема газомоторной отрасли — резкое повышение цен на пропан. Основной причиной эксперты называют остановку сразу нескольких ведущих заводов-производителей газа. Таким образом, из-за дефицита на рынке и активного спроса цена на газ увеличилась на 8–10 тыс. рублей за т, что, разумеется, повлияло и на конечную стоимость.

« По мнению источников на рынке, ситуация изменится с выходом всех производящих СУГ предприятий с плановых ремонтов и сезонным уменьшением спроса, который ожидается в ноябре-декабре. Таким образом, сейчас отрасль подходит к критическому соотношению цены на бензин и газ. Но при сложившейся ситуации цены в рознице находятся на психологически критическом для автовладельцев уровне. Они уже перестают заправляться, ведь соотношение к стоимости 92-го бензина уже слишком невыгодное », — заключает источник в бизнес-кругах.

Пропали на пропане Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рассказали «Известиям», что внимательно следят за ситуацией с пропаном.

«ФАС России и ее территориальные органы продолжают осуществлять мониторинг текущей ситуации на рынках нефтепродуктов и развивать биржевые торги, которые помогут стабилизировать цены на СУГ в оптовом сегменте. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства принимаются соответствующие меры реагирования», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Сжатый вариант

Другой газ, на который переходят автовладельцы, желающие сэкономить, — сжатый природный метан. Автомобили с подобной установкой обозначаются аббревиатурной CNG. Установка оборудования для работы двигателя на природном газе обойдется автолюбителю дороже, но за счет более низкой стоимости относительно «нефтяного» пропана вложения быстро окупаются.

Некоторые производители, например «АвтоВАЗ», выпускают битопливные машины. Первой моделью стала Vesta CNG, представленная в 2017 году. Недавно стало известно, что Волжский автозавод возобновит производство универсала Largus на метане — дилеры перестали предлагать такие машины в феврале. Обновленный Largus CNG выйдет в начале 2022 года и получит оптимизированную компоновку газовых баллонов — под днищем.

Реализация метана в качестве моторного топлива показывает ежегодную положительную динамику, сообщила «Известиям» компания «Газпром газомоторное топливо». Наблюдается стабильный рост потребления метана, увеличение числа транспортных средств, использующих метан в качестве моторного топлива, а также рост объектов газомоторной инфраструктуры в РФ.

« На конец 2020 года было реализовано 1,1 млрд м3 природного газа. Продажи газомоторного топлива в России за последние пять лет выросли на 95%. Свыше 1,3 млрд м3 — прогноз реализации газомоторного топлива на 2021 год. На конец 2021 года в России будет свыше 650 объектов газозаправочной инфраструктуры », — отмечаются в пресс-службе компании. Перебоев с поставкой метана нет, а цены регулируются государственным тарифом и в отличие от пропана никак не зависят от биржевых котировок.

Пропали на пропане Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

«Группа ГАЗ» отмечает как экологичность, так и очень высокий срок службы метановых двигателей относительно пропановых и бензиновых в силу отсутствия нагара на деталях.

« Для потребителей коммерческого транспорта преимущества природного газа перед дизелем и бензином неоспоримы. Его экономическая эффективность по сравнению с дизелем и бензином сохраняется на уровне 40–60%, и это очень серьезный ресурс повышения эффективности их бизнеса. Срок службы газовых двигателей выше в 1,5 раза благодаря чистому составу природного газа, который при сгорании не образует отложений в моторе. И самое главное, это колоссальный экологический эффект для больших городов: в газовом топливе выбросы вредных веществ снижаются по оксиду углерода в восемь раз, по окислам азота — в два раза, по углеводородам — в три раза, по задымленности — в девять раз, а сажа не образуется в принципе », — комментируют в пресс-службе автопроизводителя.

Субсидий на всех не хватает

Правительство также активно помогает переходу россиян на более экологичное топливо. Так, с 2020 года в России существует программа господдержки по переводу автомобилей на газомоторное топливо, которую курирует Минэнерго. Правительство субсидирует до 60% стоимости перевода машины на альтернативное топливо, ежегодно на программу выделяется около 700 млн рублей. Также в прошлом году Минпромторг выделял субсидии производителям техники на газе при условии предоставления покупателю скидки на эту технику. Тогда на эту меру направили 3,3 млрд рублей, а в феврале 2021 года программа стала бессрочной .

Пропали на пропане Фото: РИА Новости/Олег Золото

Представитель «Группы ГАЗ» отмечает, что продажи автомобилей на обоих видах альтернативного топлива продолжают расти и, несмотря на кризис в отрасли, автолюбители остаются верны своим привычкам. При этом спрос настолько велик, что появляется проблема в виде недостаточности субсидий от государства.

«У клиентов крайне востребована программа субсидирования газовой техники Минпромторга, средства на которую в этом году уже закончились. Из-за нехватки финансирования только по технике «Группы ГАЗ» осталась как минимум тысяча машин неудовлетворенного спроса у клиентов на этот год. И мы считаем, что с учетом огромного социального эффекта этой программы нужно увеличивать ее финансирование», — комментируют в пресс-службе компании.