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Жара понижающая: Минэнерго увидело риски истощения запасов газовых хранилищ

Повлияет ли повышенное потребление топлива электростанциями на подготовку к отопительному сезону
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Жара понижающая: Минэнерго увидело риски истощения запасов газовых хранилищ
2021-08-26 19:04:45">
2021-08-26 19:04:45
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Минэнерго предупредило о рисках истощения запасов подземных хранилищ «Газпрома», которые используются для покрытия потребления осенью и зимой. Об этом говорится в протоколе совещания у замглавы министерства Евгения Грабчака от 16 августа (есть у «Известий»). Причина — в превышении генерирующими компаниями объемов потребления сверх нормы в условиях технологических ограничений газотранспортной сети. В «Интер РАО» это объяснили сложившейся ситуацией в энергосистеме страны и выразили готовность тепловых электростанций группы к работе на резервном топливе. Эксперты отметили: причина сверхдоговорного забора газа электростанциями заключается в высоких температурах этим летом, которые привели к превышению норматива потребления электричества по всей территории России. Сейчас газ на объекты генерации поставляется в штатном режиме, сказали «Известиям» в Минэнерго. В «Газпроме» добавили, что в рамках подготовки объектов к зиме в подземных хранилищах создается необходимый оперативный резерв.

Тревожные сигналы

В Минэнерго отметили риски невыполнения «Газпромом» обязательств по заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ), используемых для покрытия максимума потребления этого топлива в осенне-зимний период. Об этом говорится в протоколе совещания у замглавы ведомства Евгения Грабчака от 16 августа, с которым ознакомились «Известия».

В нем уточняется, что причиной этого может стать превышение генерирующими компаниями, в частности, энергообъектами «Интер РАО» и «Квадра», объемов потребления газа «свыше установленных договорами значений в условиях имеющихся технологических ограничений на газотранспортной сети и объектах по переработке газового конденсата». Минэнерго призвало генераторов дать разъяснения и предоставить данные о готовности тепловых электростанций продолжить работу на резервном топливе.

Мы действительно фиксировали в августе повышенный отбор газа «Газпрома» предприятиями электроэнергетики, в том числе — клиентами независимых производителей. Это повысило нагрузку на Единую систему газоснабжения России (ЕСГ) в сезон традиционных планово-профилактических ремонтов, — сказали «Известиям» в управлении информации «Газпрома».

Превышение отбора газа обусловлено, прежде всего, составом включенного в работу генерирующего оборудования электростанций в условиях текущей режимно-балансовой ситуации в ЕЭС России, сказали «Известиям» в Минэнерго.

На сегодняшний день генерирующие компании совместно с поставщиками газа в рамках договорных условий принимают меры, направленные на соблюдение плановых объемов отбора газа, в том числе согласовывают параметры поставки на предстоящий период, — заявили в министерстве.

Там также отметили, что сейчас газ на объекты генерации поставляется в штатном режиме, при этом, энергокомпаниями обеспечена готовность теплоэлектростанций к работе на резервном (аварийном) топливе, запасы которого созданы в требуемых объемах.

Это подтверждают и в «Интер РАО». В компании сказали «Известиям», что превышение отбора газа относительно планируемого в августе 2021 года обусловлено исключительно сложившейся ситуацией в энергосистеме страны.

В отношении готовности тепловых электростанций группы «Интер РАО» к работе на резервном (аварийном) топливе — такая готовность обеспечена, запасы топлива созданы в требуемом объёме, опробования проводятся согласно утверждённым планам, — заявил представитель компании.

Причина сверхдоговорного отбора газа электростанциями — в повышенной нагрузке в связи с выполнением задания «Системного оператора» в аномально жаркий период, сказали «Известиям» в «Квадре».

В «Газпроме» отметили, что в настоящее время готовят предложения в профильное министерство в связи со сложившейся ситуацией. Также в компании подчеркнули, что продолжается работа по подготовке объектов ЕСГ к зимней эксплуатации, включая создание необходимого оперативного резерва газа в подземных хранилищах.

Становится жарко

В НП «Совет рынка» рассказали «Известиям», что в последнее время он получает от генераторов сигналы о возможных ограничениях по поставке газа для обеспечения вхождения потребления топлива в согласованные лимиты. Это происходит в условиях существенного роста потребления электроэнергии — как за счет общего восстановления экономики, так и на фоне наблюдавшихся в летние месяцы температурных рекордов, добавили в организации. О жаре как причине повышенного потребления энергии (на работу кондиционеров и охлаждение оборудования) напомнили и в Институте национальной энергетики, и в «Т Плюс», и в «Системном операторе».

— Пять раз Единая энергосистема России в целом обновила летний максимум потребления мощности. Также летние максимумы прошли шесть объединенных и 44 региональных энергосистем. Исторический максимум потребления мощности зафиксирован в ОЭС Юга и энергосистеме Кубани, — отметили в «Системном операторе».

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова добавила, что почти 2/3 электростанций в РФ работает на природном газе, отсюда и такой избыточный спрос на него.

При этом замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов подчеркнул, что речь идёт не о том, что ПХГ опустеют, а о том, что ответственные органы опасаются невыполнения объёмов закачки.

Речь идёт о заполнении ПХГ перед отопительным сезоном. Есть определённый график заполнения и его надо придерживаться. В прошлом году было закачано около 70 млрд куб. газа. Это был рекордный объём и он весьма пригодился, так как потребление зимой было достаточно высоким, — добавил он.

Урегулирование вопроса

По словам руководителя практики по проектам в энергетике юридической фирмы VEGAS LEX Евгения Родина, сверхдоговорное потребление газа как правило согласовывается в договорах поставки.

Такие объемы потребитель (в данном случае генератор) оплачивает с повышающим коэффициентом. У него увеличатся издержки на производство электроэнергии и если оптовая цена, которая сформируется на рынке их не покроет, то могут возникнуть убытки, — объяснил эксперт.

Как сказали «Известиям» в «Т Плюс», все вопросы по увеличению расхода топлива решаются с газовыми компаниями в рабочем порядке, исходя из принципов обеспечения надежной работы систем газо- и энергоснабжения.

Евгений Родин отметил: если гипотетически представить, что газа не будет совсем, то генераторы могут перейти на резервный источник топлива, как правило, мазут, — это регулируется специальными нормативами, и для разных станций они разные. При этом из-за отсутствия топлива станция может приостановить работу, но это не станет критичным случаем, добавил он.

Станции периодически встают на ремонт или обслуживание. На потребителях это не сказывается, — заключил эксперт.

При превышении договорных объемов потребления расчет стоимости топлива может производиться с использованием повышающих коэффициентов, что приводит к росту цен на электроэнергию, сказали «Известиям» в НП «Совет рынка».

Поскольку именно на летние месяцы приходится также и пик ежегодной отраслевой ремонтной кампании, возможность отключения или значительного снижения нагрузки по отдельным электростанциям зачастую ограничена, — добавили в организации.

Такая ситуация приводит к необходимости использовать резервное (более дорогое) топливо, что прямо сказывается на ценовой ситуации на оптовом рынке, добавили в «Совете рынка». Впрочем, как рассказали «Известиям» в ассоциации «Сообщество потребителей энергии», финансовые последствия описанной ситуации для потребителей маловероятны, поскольку цена мощности уже законтрактована на длительный период, а перекладывать дополнительные расходы в стоимость электроэнергии — значит сделать предложение неконкурентоспособным.

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