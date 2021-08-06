Игра на выбирание: регионы могут лишить субсидий на газовые заправки

Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская, Липецкая, Владимирская и Новгородская области могут остаться без новых газовых заправок. По мнению специалистов Минэнерго, власти этих регионов неудовлетворительно выполняют планы по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Поэтому бюджетное финансирование по программе строительства таких объектов могут перераспределить и отдать другим субъектам, еще не включенным в проект. Об этом сказано в протоколе комиссии по энергетике Госсовета РФ от 28 июня (есть у «Известий»). Эксперты предупреждают, что в случае перераспределения денег в регионах-нарушителях прекратится строительство газовых заправок, так как у субъектов не будет на это средств.

Ударят по бюджетам

Бюджетные ассигнования программы субсидирования строительства АГНКС могут перераспределить , сказано в протоколе комиссии по энергетике Госсовета РФ от 28 июня (есть у «Известий»). Речь о средствах подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива». Она подразумевает строительство 1273 газовых заправок в 28 регионах до 2024 года. На возведение объектов субъекты ежегодно получают из федерального бюджета 8,3 млрд рублей, отмечено в документе.

Игра на выбирание Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— В ряде регионов существуют определенные риски исполнения заявленных планов в связи со снижением темпов строительства газозаправочной инфраструктуры (…). Требуется ускорить строительство газозаправочной инфраструктуры и переоборудование транспорта на использование природного газа, — приведена позиция Минэнерго в протоколе.

По мнению специалистов ведомства, к регионам с недостаточной скоростью расширения газозаправочной инфраструктуры относятся Краснодарский и Ставропольский края, а также Волгоградская, Липецкая, Владимирская и Новгородская области . Например, в Ставрополье планировали ввести в эксплуатацию в 2021 году восемь АГНКС, но фактически готовы два объекта, строительство трех может быть перенесено на 2022-й, указано в протоколе.

При правильно организованной работе на региональном уровне есть полная возможность освоить деньги текущего года вовремя , это подтверждено практикой прошлого года, сказали «Известиям» в Минэнерго. Там добавили: перераспределение средств возможно при условии внесения изменений в федеральный закон о бюджете на 2021 год, что находится в компетенции Минфина РФ.

В пресс-службе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева «Известиям» сказали, что в этом году планировалось построить 19 заправочных станций, но строительство 14 перенесли на 2022 год. Причина — в ограничениях из-за коронавирусной инфекции, задержках экспортных поставок оборудования и получения технических условий в связи с закрытыми электроподстанциями и ГРС, отметили там.

Игра на выбирание Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В администрации Липецкой области отметили, что на территории региона запланировано строительство пяти АГНКС до конца года. Инвесторы уже закупили компрессорное оборудование, обустраивают земельные участки, специалисты проводят подключение к газовым и электрическим сетям, отметили там. Всего на эти цели из федерального и областного бюджетов выделено 180 млн рублей, заключили в администрации субъекта.

«Известия» также направили запросы в другие перечисленные в протоколе регионы.

Перераспределение средств

Сейчас рассматривается вопрос о перераспределении бюджетных ассигнований по программе , указано в протоколе. Из субъектов, которые не выполняют показатели, средства могут передать регионам, пока не включенным в проект, но в которых принимаются инициативные решения по поддержке развития рынка газомоторного топлива, отмечено в документе.

— Отмечается поступление обращений от субъектов Российской Федерации с просьбой включения их в программу субсидирования строительства АГНКС. К таким регионам относятся в том числе Омская область, Самарская область, Кемеровская область — Кузбасс, Республика Саха (Якутия) , — указано в протоколе.

Логично перенаправить поддержку в те регионы, которые переводят транспорт на газ, создают газозаправочную инфраструктуру более динамично , заявил «Известиям» замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

— Это вполне разумное решение, — отметил аналитик.

По мнению заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, исключение из программы субъектов, которые не смогли показать заявленные темпы развития газозаправочной инфраструктуры, может означать, что строительство новых АГНКС там прекратится .

— Не каждый регион это может потянуть из средств бюджета, и не в каждом регионе найдется крупный частный инвестор, готовый взять на себя расходы по открытию в регионе сети газозаправочных станций, — отметила эксперт.

«Известия» направили запрос в правительство Кемеровской области (губернатор Сергей Цивилев — председатель комиссии Госсовета по направлению «Энергетика») с просьбой дать оценку возможности перераспределения субсидий на расширение сети АГНКС. В министерстве промышленности и торговли Кузбасса «Известиям» сказали, что положительно оценивают данную меру.

— Стимулирование развития газозаправочной инфраструктуры в Кузбассе позволит качественно улучшить экологическую ситуацию в регионе, получить положительный экономический эффект, — подчеркнули там.

Игра на выбирание Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В региональном министерстве добавили, что сейчас в Кузбассе самая большая за Уралом сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (девять единиц), и развитие сети АГНКС региона позволит расширить использование природного газа в качестве моторного топлива.

Возможность перераспределения денежных средств позволит ряду регионов в значительной степени продвинуться в развитии газозаправочной инфраструктуры, сказали «Известиям» в администрации губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Там отметили, что крупные инвесторы могут позволить осуществить строительство объектов заправки природным газом за счет собственных средств, но остальным необходимы субсидии на компенсацию части затрат. В целом в Самарской области к 2024 году за счет средств инвесторов планируется ввести в эксплуатацию 21 объект газозаправочной инфраструктуры (сейчас в регионе функционируют шесть), добавили там.

Временный статус утвержденного в 2019 году списка регионов был понятен изначально , отметил исполнительный директор Союза предприятий газомоторной отрасли Артем Данилов.

— Власти предполагали, что появление в регионе базовой сети заправок и «якорных» потребителей метана станет тем камешком, который вызовет лавинообразный переход на газ по всей стране. И сперва вроде бы всё даже шло по плану — появились десятки новых АГНКС в пилотных регионах и тысячи единиц новой техники на метане, — отметил эксперт.

По словам Артема Данилова, при помощи субсидий в стране укрепился интерес к строительству метановых заправок, а в отрасль пришли реальные инвестиции. Однако позднее из-за усложнения правил перерегистрации автомобилей с ГБО упал интерес к переходу на газомоторный транспорт. Поэтому региональные инвесторы в развитии АГНКС увидели риски, что у заправок не появится нужного количества клиентов, и многие проекты не получили реализации.

Также весомой проблемой остается отсутствие достаточной популяризации газомоторного транспорта среди населения , отметил вице-президент НТС Дмитрий Гусев. Людям не объясняют, что такие машины безопасны и экологичны, что это разумный выбор, заключил эксперт.

В правительстве, а также в Минфине и Минпромторге «Известиям» рекомендовали обратиться в Минэнерго. В Минэкономразвития на запрос не ответили.