Газ народа: перевод автомобилей частников на ГБО оплатит государство

Перевод частных автомобилей россиян на газомоторное топливо (метан) будет субсидироваться государством. Соответствующее положение содержится в проекте федеральной подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива», с которой ознакомились «Известия». Субсидироваться также будут производство и разработка газовых автомобилей автокомпаниями, закупки битопливных автомобилей для государственных и муниципальных нужд, а также перевод с бензинового на газобаллонное оборудование (ГБО) таксистов, пассажирских и грузовых перевозчиков. Автовладельцы смогут получить 27 тыс. рублей при переводе на ГБО легкового автомобиля и максимальные 147 тыс. рублей при переводе на газ магистрального тягача. Это поможет существенно улучшить экологию городов , отмечают эксперты.

Газ рубль экономит

Документ разработан Минэнерго России совместно с компанией «Газпром газомоторное топливо». Подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива» является частью более масштабного госпроекта «Энергоэффективность и развитие энергетики». Значительная часть задания уделена «стимулированию переоборудования автотранспортных средств и техники специального назначения для использования газомоторного топлива». Речь идет о государственном и муниципальном транспорте, а также легковых и коммерческих автомобилях частных физических и юридических лиц. Под субсидии попадают как личные автомобили граждан, так и коммерческие частные машины, официально занятые в доставке грузов и перевозке людей. Возраст машин при этом не должен превышать пяти лет.

Так, для легковых автомобилей предварительный размер максимальной субсидии составляет 27 тыс. рублей при эталонной стоимости переоборудования 90 тыс. рублей. Для легкого коммерческого транспорта (LCV) госдотация на переоборудование определена в размере 48 тыс. рублей, автобусов до 8 м — 63 тыс. рублей, свыше 8 м — 111 тыс. рублей, грузовиков — 114 тыс. рублей, магистральных тягачей — 147 тыс. рублей.

— Никакого различия по владельцам не делается. И мы ожидаем, что основной объем транспортных средств, переоборудованных по программе, составит именно личный транспорт, принадлежащий гражданам, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Министерства энергетики.

Субсидироваться также будет часть затрат на строительство и закупку коммунальной, дорожно-строительной, сельхозтехники, судов и железнодорожных локомотивов, работающих на метане. В документе отдельно оговорено, что переоборудование на сжиженные углеводородные газы, а проще говоря более грязный пропан-бутан, финансироваться не будет. В финальной версии программы указан предполагаемый суммарный размер субсидии на все пять лет работы и на все направления проекта — 187 млрд рублей. Эти деньги должны форсировать задачу по активному развитию в России рынка газомоторного топлива, поставленную федеральным министерствам и ведомствам президентом Владимиром Путиным.

— Программа будет распространяться на всех владельцев транспортных средств, независимо от того, кто является собственником, на равных условиях для всех видов собственников. С учетом опыта реализации аналогичных программ в субъектах РФ мы ожидаем, что не менее 80% переоборудованных транспортных средств — это будут транспортные средства частных собственников. При этом финансирование в 2019 году планируется за счет федерального бюджета, а вот организацией будут заниматься регионы. Поэтому она будет реализовываться только на территории тех субъектов, которые подали заявку на получение финансирования, — уточнили в Минэнерго.

Такую проблему, как малочисленная, сильно фрагментированная сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), предлагается решать с помощью компенсации части затрат предпринимателей на строительство этих заправок. Требуемый объем возмещения затрат определен в размере одной трети от общего объема инвестиций, но не более 40 млн рублей. Сейчас в России возведение одной АГНКС обходится примерно в 120–180 млн рублей, реконструкция уже существующей газовой заправки — около 90 млн рублей. Задача состоит в том, чтобы на 200 автомобилей на метане была минимум одна заправка.

ГазТопливо Заправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции «Газпром», введенной в эксплуатацию в Москве Фото: РИА Новости/Антон Денисов

За период 2019–2024 годов российский парк транспорта на метане, согласно целевому показателю программы, должен достичь уровня минимум в 274 тыс. единиц. Ожидается, что из этих машин примерно одна треть будет изначально газовыми автомобилями, а остальные — переоборудованными из бензиновых. Сейчас в России около 155 тыс. машин работает на газомоторном топливе. Для примера, в одной только Италии на газе передвигается свыше 1 млн транспортных средств. При этом в Италии насчитывается 1,3 тыс. заправок, объединенных в единую сеть, а на всей территории России число газовых заправок не превышает 400.

Экономическая выгода газа по сравнению с бензином и соляркой очевидна: в марте этого года цена одного кубометра метана на АГНКС «Газпрома» составила 13–20 рублей в зависимости от региона. Средняя цена метана — 15,76 рублей за кубометр, в то же время средняя цена бензинов и дизельного топлива в три раза выше — около 45 рублей за литр. Помимо экономии денег работа на газе увеличивает ресурс двигателя: газ, в отличие от бензинов, практически не взаимодействует с моторным маслом, сохраняя его диспергирующие свойства.

Газовый — значит экологичный

В ближайшее время проект программы «Развитие рынка газомоторного топлива» будет опубликован для публичного обсуждения. Правительство делает очередной шаг по развитию газомоторного топлива как более перспективного по запасам, нежели топлива, получаемого из нефти. Предыдущая попытка была предпринята в 1981 году: указом Совета Министров в СССР было построено около 500 АГНКС. Автомобильная промышленность Советского Союза создала такие автомобили, как КАМАЗ на метане, газовые ЗИЛы — седельные тягачи, автобусы ЛиАЗ-677 и «Волги» с пропановыми баллонами.

ГазТопливо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Субсидии для автомобилистов-частников помогут малоимущим гражданам сэкономить на топливе, а также улучшить экологичность их автомобилей и атмосферу в городах , считает автомобильный правозащитник Сергей Ифанов.

— Сейчас цены на топливо как никогда мощно упираются в социальную повестку. Крупные сети постепенно, но упорно двигают цены вверх, желая зарабатывать дома не меньше, чем на экспортных рынках. Газ в три раза дешевле, и массовый переход на него может стать хорошим конкурентным фактором давления на бензиновых гигантов. Кроме того, более экологичные газовые автомобили улучшат жизненную среду человека. Только потребуется оформить все документы надлежащим образом, — заметил Ифанов.

ГОСТы стеной

Как раз официальное оформление документов на ГБО сейчас больше всего угрожает масштабному проекту Минэнерго. С 1 июля этого года в России вступает в силу ГОСТ «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия». Он определяет новые процедуры проверки соответствия (требованиям регламента «О безопасности колесных транспортных средств») для автомобилей, у которых вносятся изменения в конструкцию. Теперь автомобили, оборудуемые ГБО, необходимо в обязательном порядке предоставлять в аккредитованные испытательные лаборатории — таких организаций в России всего около 20 . Грядущий ажиотаж, вызванный субсидиями на переоборудование автомобилей, породит огромные очереди в этих немногочисленных испытательных центрах, куда придется свозить автомобили со всей страны.

Чрезвычайно затянута и сама процедура получения разрешения на оборудование в этих лабораториях. Автомобилист обязан предоставить в испытательный орган 10 различных документов и уплатить взнос 8–20 тыс. рублей. Ожидание согласования составляет 15–20 дней. После нужно снова предоставить автомобиль на техосмотр и зарегистрировать внесенные изменения в ГИБДД. Решить эту проблему поможет перевод процедуры и документооборота в цифровой формат, полагает независимый эксперт и консультант в области автопрома Сергей Бургазлиев.

ГазТопливо Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Целесообразно введение единой информационной подсистемы и единого процесса электронного документооборота между заявителем и всеми участниками цепочки. Эти процессы и электронный документооборот необходимо определить не только для переоборудования машин, но также для выделения участков, строительства объектов газозаправочной инфраструктуры, с участием всех заинтересованных лиц как на региональном, так и на федеральном уровне, — отметил Бургазлиев.