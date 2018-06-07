Путин отметил преимущество газомоторного топлива перед электромобилями

Президент России Владимир Путин полагает, что расширение рынка газомоторного топлива в стране перспективнее с точки зрения экологии, чем увеличение количества электромобилей. Об этом глава государства заявил в ходе «прямой линии».

«Для нашей страны и для многих других стран мира первичным источником, гораздо более экологичным, является газ. Поэтому, если и говорить об улучшении экологической ситуации в этой сфере, то нам нужно переходить на газомоторное топливо и стимулировать развитие этого направления во всем мире», — так президент ответил на вопрос об использовании электромобилей в России

В начале мая Путин поручил правительству подготовить меры по стимулированию рынка газомоторного топлива в РФ. В частности, будут разработаны схемы территориального размещения заправочных станций и газопроводной инфраструктуры, а также предложены варианты обеспечения коммерчески эффективных показателей загруженности станций. Кроме того, планируется увеличение парка транспортных средств на газомоторном топливе.

Сжиженный газ является альтернативным видом автомобильного топлива, которое более экологично, чем обычное моторное топливо.