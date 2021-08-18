Кризис закончился: цены на газ обновляют рекорды

Цены на природный газ по всему миру находятся у рекордных отметок. За последний год с небольшим голубое топливо в Европе подорожало почти на 1000% (до $580 за 1000 кубометров), в Восточной Азии — на 500%. Не является исключением и Америка, где цены растут, несмотря на колоссальное увеличение добычи сланцевого газа в последние 10 – 15 лет. Аналитики считают, что нынешняя ситуация — всерьез и надолго, а эра дешевого газа на данный момент завершилась.

Десять лет назад природный газ считался самым перспективным топливом. Его запасы значительно превышали (и сейчас превышают) запасы нефти во времена, когда пик добычи черного золота казался не за горами. В экологичности он тоже заведомо превосходил любые другие углеродные источники — даже до всеобщего увлечения борьбой с выбросами CO2. Строительство новых газопроводов и развитие инфраструктуры СПГ было вопросом строительства будущего, где природный газ будет играть ключевую роль в энергетике.

К середине десятилетия диспозиция изменилась: бум сланцевого газа в США превзошел все ожидания оптимистов, а падение цен на нефть в 2014–2015 годах сильно скорректировало общий топливный баланс. Цены на газ стали падать, и, например, «Газпром» это ощутил самым явственным образом, когда его ценники для европейских стран вдруг изменились с $400–500 до $150–200 за 1 тыс. куб. м, а местами и ниже. Дно было достигнуто в прошлом году, когда на фоне массовой пандемии, усугубившейся еще и теплой зимой, газ даже в Европе упал ниже $100 за 1 тыс. куб. м, а на хабе Генри в США цены и вовсе рухнули до $50–55 долларов.

Кризис закончился Фото: Global Look Press/Norbert Fellechner

Тем более удивительным является нынешнее восстановление цен. Котировки на спотовых рынках давно превзошли все докризисные показатели и кое-где даже установили рекорды.

— В настоящее время спотовые цены на газ (TTF) в Европе превышают $500 за 1 тыс. кубов. Это практически исторически максимальный уровень. Цены на газ в Азии близки к $600 за 1 тыс. куб. м, — объяснил «Известиям» президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

Что произошло? По словам директора по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова, основной причиной является восстановление экономики и, соответственно, сырьевых цен после коронавирусного 2020 года, то есть, по сути, рост с низкой базы.

— При этом если сравнивать среднегодовые цены, то рост уже не будет таким значительным. Так, спотовая цена на газ в Европе в 2021 году по сравнению с 2020 годом пока выросла только в 3 раза ($315 за 1 тыс. кубов по результатам семи с половиной месяцев текущего года против $110 за 1 тыс. куб. м в 2020 году. Помимо роста спроса и улучшения общемировой ценовой конъюнктуры цены на газ растут и на фоне низких запасов в хранилищах из-за прошлой холодной зимы и текущего жаркого лета.

Салихов к факторам чисто экономическим и природным добавляет еще и экологический. Фактически повестка борьбы с глобальным потеплением и сокращением выбросов углекислого газа играет, как ни парадоксально, на руку как минимум некоторым углеводородным источникам энергии.

— Рост цен на выбросы CO2 в Европе, которые также выросли почти в 3 раза за 12 месяцев, способствует более сильному подорожанию газа. Более высокие цены на выбросы увеличивают конкурентоспособность газовой генерации по сравнению с угольной и способствуют росту цен на газ.

Кризис закончился Фото: Global Look Press/Jochen Tack/imagebroker

Наконец, если брать отдельно Европу, то есть и тактические вопросы, связанные с изменением стратегии «Газпрома» как основного внешнего поставщика газа на европейский рынок. В последние месяцы компания явно не стремилась максимизировать поставки, как это делалось в прошлом, предпочитая получать дополнительную прибыль за счет роста цен.

— В какой-то степени это последствия принятых в ЕС решений. За последние 10 лет доля поставок газа по контрактам с нефтяной привязкой у «Газпрома» кардинально снизилась, в первую очередь под давлением европейских регуляторов, в пользу поставок с привязкой к ценам на хабах. В условиях старой системы, когда доля привязки к хабам была невелика, при скачке цен на споте «Газпрому» было выгодно увеличивать экспорт, так как это позволяло получить дополнительную прибыль. В текущей ситуации, когда более 80% поставок газа в Европу привязано к ценам на хабах, подобных стимулов становится меньше. При этом надо понимать, что долгосрочные контракты на поставку газа выполняются, речь идет о дополнительных объемах. «Газпром» является коммерческой компанией, которая ориентирована на максимизацию прибыли и должна действовать в первую очередь из этих соображений, — пояснил Марсель Салихов.

Такие стремительные взлеты на рынках часто сопровождаются столь же быстрыми падениями. Некоторые признаки перегрева есть и сейчас. Текущие высокие цены уже отрицательно влияют на спрос: в июне-июле потребление газа на европейском континенте находилось на минимальном за последние пять лет уровне (тогда как в апреле-мае спрос, напротив, был максимальным). В то же время спрос на СПГ в Азии оставался высоким, и это в том числе повлияло на поставки газа в Европу.

— Довольно сложно ожидать, что подобный уровень может сохраняться длительное время, потому что со стороны предложения производители будут увеличивать предложение, со стороны спроса у газа есть альтернативы, которые становятся более конкурентоспособны по мере роста цен на газ, — считает Салихов.

Кризис закончился Фото: Global Look Press/Christian Charisius/dpa

По его словам, текущие форвардные контракты на голландском хабе TTF на 2022 год торгуются по $360 тыс. за 1 куб. м, на 2023 год — по $250 тыс. за 1 куб. м. Таким образом, рынки ожидают, что достаточно высокий уровень цен не сохранится в следующем году, однако вернется в исторический диапазон к 2023 году.

— Ситуация должна стабилизироваться к весне будущего года. Комфортный уровень цен на газ для Европы, на мой взгляд, совпадает со средней его ценой за последние пять лет и составляет порядка $200 – 220 за 1 тыс. куб. м, — отмечает Мария Белова.

В то же время существуют известные ограничения для предложения газа. В обычной ситуации по мере роста спроса растут инвестиции как в добычу, так и в инфраструктуру поставок. Но не в этот раз: общий настрой против разработки углеводородов мешает и развитию добычи природного газа. Инвесторы, особенно из стран, сильно озабоченных изменением климата, отказываются от новых проектов. За исключением Катара, немногие страны в последние полтора года ввели или подготовили к эксплуатации новые терминалы для экспорта СПГ. Хотя в то же самое время промышленные потребители обеими руками голосуют за газ, поскольку он снижает их выбросы и на фоне углеродных налогов и пошлин делает их продукцию более конкурентоспособной.

Интересная ситуация складывается в США, где производители сланцевой нефти и газа (часто это одни и те же фирмы) столкнулись сначала с общим финансовым кризисом из-за падения цен на все виды топлива, а затем и с недоверием инвесторов, которые не хотят вкладываться в углеводороды по массе мотивов, — от плохого пиара до неверия в их перспективу. Нынешние цены, вероятно, скорректируют их позицию хотя бы по второму пункту, но времени уже прошло немало и им придется активно наверстывать упущенное.

Таким образом, факторов на стороне дорогого газа играет множество. Маловероятно, что в ближайшие годы цены будут стабильно держаться на современных отметках или уйдут еще выше, но и падения к кризисным уровням ждать не стоит. Потребителям, нравится это им или нет, придется привыкать к умеренно дорогому газу.