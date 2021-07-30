Газ в полцены: предложения Минэка о лицензировании экспорта СПГ подвергли критике

Предложение Минэкономразвития рассмотреть вопрос об экспорте малотоннажного СПГ из России путем выдачи лицензий на поставки за рубеж без согласования с «Газпромом» подверглось критике . В корпорации считают, что если число российских поставщиков сжиженного газа за рубеж вырастет, то между ними обострится конкуренция. А это может привести к снижению цен и сокращению поступлений в бюджет. Такая оценка компании представлена в протоколе комиссии по энергетике Госсовета РФ от 28 июня (есть у «Известий»). Сегодня, кроме «Газпрома», поставлять СПГ иностранцам могут лишь единичные компании с рядом ограничений, указали эксперты. В Минэнерго заявили, что у России есть возможности для существенного роста производства сжиженного газа в ближайшие десятилетия, и его может простимулировать допуск к экспорту малых поставщиков.

Шаги и последствия

Вероятное снижение цен на отечественный природный газ за рубежом может вызвать сокращение объемов денежных поступлений в бюджет страны . Такому развитию событий может способствовать рост числа экспортеров СПГ, в том числе с малотоннажных комплексов, считают в «Газпроме». Позиция компании зафиксирована в протоколе комиссии по энергетике Госсовета РФ от 28 июня.

«Дальнейшие шаги в сфере расширения числа экспортеров СПГ, в том числе с малотоннажных комплексов, могут привести к непоправимым последствиям для энергетической и экономической безопасности РФ ввиду роста конкуренции российских поставщиков газа на внешних рынках — общему снижению цен на российский природный газ за рубежом, снижению поступлений в бюджет от экспорта трубопроводного газа ПАО «Газпром» и, как следствие, выпадению доходов бюджета РФ», — сказано в протоколе.

Сегодня право поставлять СПГ за рубеж есть у единичных компаний , напомнила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Экспортерами могут быть структуры, которые до 1 января 2013 года получили лицензии на разработку газовых месторождений с обязательством построить мощности по сжижению газа, а также госкомпании, производящие СПГ из добываемого на шельфе газа, объяснила эксперт.

Газ в полцены Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Мы видим пример лоббистской борьбы других производителей газа и «Газпрома». Первые хотят поэтапно раскачивать экспортную монополию «Газпрома». Ранее компании отрасли обращались к президенту с просьбами разрешить им самостоятельный экспорт трубопроводного газа. Они указывали, что у них есть возможность договориться с европейскими компаниями о дополнительных поставках, — заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

Так как преимущество «Газпрома» по экспорту трубопроводного газа сохраняется, конкуренты начали применять к компании тактику поэтапного давления, отметил эксперт.

— Сначала предлагается в целом убрать монополию на экспорт малотоннажного СПГ. Потом, например, может встать вопрос о трубопроводных поставках в пределах ЕАЭС, — добавил он.

Если «Газпром» лишится преимущества на экспорт трубопроводного газа, подчеркнул Игорь Юшков, может встать вопрос о целесообразности существования такой модели отрасли, когда одна компания владеет инфраструктурой и одновременно добывает и продает газ . Поэтому «Газпром» «ведет оборону» и указывает: если убрать его экспортное преимущество, российские компании будут конкурировать между собой на внешних рынках, и это повлияет на цены на газ , сказал аналитик. А от стоимости топлива зависит размер налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортной пошлины — то есть доходы государства в итоге могут сократиться, заключил Игорь Юшков.

«Известия» направили запрос в пресс-службу «Газпрома».

Монополия и развитие

Как писали «Известия», ранее Минэкономразвития направило в правительство предложение разрешить экспорт из России малотоннажного (произведенного на небольших заводах) СПГ посредством выдачи специальных лицензий . В МЭР отметили, что сейчас небольшие НПЗ могут осуществлять поставки за рубеж только через «Газпром» , который вправе отказывать компаниям. Возможность экспортировать самостоятельно даст бизнесу мотивацию развивать больше СПГ-заводов в России и увеличит объем производства дешевого газового топлива на внутреннем рынке, считают в Минэкономразвития.

«Известия» направили запрос в администрацию губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева (председатель комиссии Госсовета по направлению «Энергетика») с просьбой дать оценку позициям сторон. В аппарате главы региона рекомендовали обратиться за комментариями в Минэкономразвития, однако в министерстве на момент публикации на запрос не ответили.

Развитие производства и наращивание экспорта сжиженного природного газа закреплено в Энергетической стратегии РФ до 2035 года, напомнили «Известиям» в Минэнерго. Вопрос допуска к экспорту малотоннажного СПГ рассматривается как инструмент повышения экономической эффективности строительства малотоннажных СПГ-заводов при обеспечении реализации топлива на внутреннем рынке по более низким, чем на экспорт, ценам, сказали в министерстве. У России есть возможности для существенного роста производства СПГ в ближайшие десятилетия до уровня в 120–140 млн т (по данным Росстата, в 2020 году показатель был на уровне 30,5 млн т) и достижения до 20% от мирового рынка , считают в ведомстве.

«Известия» также направили запрос в Минфин.

Газ в полцены Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

СПГ-проекты развиваются по всему миру, и цены на газ могут снизиться из-за конкуренции не между российскими, а между иностранными игроками, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

— Пока «Газпром» борется с конкуренцией внутри РФ, СПГ развивается по всему миру. США выходят на первое место среди поставщиков СПГ и видят своим естественным потребителем Европу. Катар активно развивает СПГ и тоже готов направлять объемы в Европу. Может сложиться ситуация, когда в Европу СПГ будет поступать по ценам дешевле, чем в Азию, — заявил эксперт.

Увеличение количества поставщиков энергоресурсов из РФ в мире действительно может обострить конкуренцию между ними, ведь количество целевых рынков невелико , и все будут пытаться продавать газ в одних и тех же странах, отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Поэтому опасения «Газпрома» обоснованы в случае, если увеличение количества поставщиков и объем продаваемого ими СПГ будет носить значительный характер, заключил эксперт.