Заправка с доплатой: российским автовладельцам предложили отказаться от бензина

С 20 июля автовладельцы, решившие перейти с бензина на газ, будут платить лишь 10% расходов на необходимые работы. Государство субсидирует из бюджета 60% от стоимости установки и регистрации газобаллонного оборудования , еще 30% оплатит «Газпром». По мнению экспертов, инициатива может оказаться полезной для ряда регионов. Однако всем ли подходит такое решение, разбирались «Известия».

Сэкономить на топливе

С 20 июля начала действовать обновленная программа, по которой 90% трат автовладельцев на переход с бензина на газ будет компенсировано. Государство субсидирует 60% от стоимости переоборудования, а «Газпром» — 30% в рамках маркетинговых программ своей дочерней компании «Газпром газомоторное топливо». Таким образом, желающим перевести свои автомобили на газ останется оплатить 10% от стоимости работ.

Согласно программе, речь идет о переходе на компримированный природный газ (КПГ), то есть сжатый на компрессорной станции до давления 200–250 бар (196–245 кг/кв. см). Планируется, что отказ от бензина в пользу КПГ снизит траты владельцев автомобилей на топливо на 60–65%.

По данным компании «Газпром газомоторное топливо», на легковом автомобиле на одной заправке можно проехать порядка 250 км, пробег грузовых на одной заправке составляет около 450 – 500 км. Стоимость же переоборудования на сегодняшний день без учета новых субсидий варьируется от 60 тыс. до 90 тыс. рублей.

Заправка с доплатой Фото: Depositphotos

Постановление о помощи гражданам, желающим перевести автомобили с бензина на газ, было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным еще в июне. Изменения были внесены в одно из приложений к госпрограмме «Развитие энергетики», предусматривающей увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд куб. м по итогам 2024 года. Кроме того, в течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тыс. газовых заправок (на сегодняшний день действует 484).

По словам заместителя министра энергетики России Антона Инюцына, такая мера может стать эффективным способом поддержки как физических лиц, так и субъектов малого и среднего бизнеса, например таксистов, фермеров, мелких предпринимателей, самостоятельно доставляющих продукцию и услуги потребителям.

— Мы максимально старались продумать механизм, чтобы он не добавлял людям головной боли, не создавал излишней бюрократии. Региональные власти определяют сервисные центры, которые имеют соответствующие сертификаты и отвечают требованиям безопасности. Желающий переоборудовать автомобиль подает заявку в этот центр, оплачивает только ту часть, о которой мы с вами говорили. Все остальное сервис делает ему бесплатно, — подчеркнул Инюцын.

По его словам, установка и регистрация газобаллонного оборудования должны будут занимать не более пяти рабочих дней. Сервисным центрам расходы будут возмещать региональные власти за счет перечисляемых Минэнерго дотаций.

Полезно, но есть проблемы

Инициатива будет эффективной для многих регионов, где газ дешевле бензина, отметил в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник лаборатории исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов.

— Обновленная программа для некоторых регионов, безусловно, будет полезной. Есть ряд регионов, где газ дешевле бензина, и там уже сейчас очень высокая доля компаний и владельцев личного автотранспорта перешла на газ. Еще один момент, о котором не стоит забывать, — с точки зрения устойчивого развития газ считается более экологически чистым топливом, а потому переход на газ также может рассматриваться в качестве выполнения наших международных обязательств, — подчеркнул эксперт.

Заправка с доплатой Газовый баллон, установленный на автомобиле Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Однако одна из главных проблем, требующих решения, — очень низкая обеспеченность газовыми заправочными станциями в России, отметил Земцов.

По мнению директора Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, председателя общественного совета Минтранса Михаила Блинкина, субсидирование расходов на переход с бензина на КПГ — это позитивный подход, но остаются проблемы, которые только предстоит решить.

— В принципе, идея об использовании газомоторного топлива прогрессивна и с экологических позиций, и с точки зрения расширения рынка сбыта природного газа, что для России очень выгодно. Но есть определенные трудности, от которых не спасает и субсидирование переоборудования с бензина на газ, — считает Блинкин. — Пока нет очень широкой сети заправок для огромного числа потребителей, даже если субсидируют это переоборудование, автовладельцы не будут спешить перейти на газ. Здесь решающий шаг должен быть произведен, конечно же, со стороны сбыта.

Для грузового транспорта

По словам члена комитета по энергетической стратегии и развитию топливно- энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустама Танкаева, идее по переходу на метан как на моторное топливо для автомобилей уже несколько десятилетий. Объективно у бизнеса есть очень большой интерес к тому, чтобы сделать метан моторным топливом, ведь этот сегмент внутреннего рынка по определению платежеспособен, но рядовые пользователи по разным причинам не спешат перейти на газ, пояснил эксперт.

Заправка с доплатой Газовый баллон, установленный на автомобиле Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Традиционные баллоны для сжатого метана очень тяжелые. На самом деле получается так, что если вы используете обычные баллоны, то в основном вы только их и возите в багажном отделении. Поэтому компримированный газ применяется достаточно широко в основном на муниципальном автотранспорте. Кроме того, баллоны требуют ежегодной государственной поверки, которая стоит денег, — добавил Танкаев.

По мнению директора Национального общественного центра безопасности движения Сергея Канаева, это хорошая инициатива, которая может подтолкнуть некоторых автовладельцев к переходу на газ, что будет выгодно в конечном итоге всем. Однако он также отметил, что новые субсидирования будут полезны скорее для собственников грузового или пассажирского транспорта, чем для владельцев частных автомобилей.