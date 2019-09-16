«Один раз заправитесь втрое дешевле — потом не захотите переплачивать»

Рынок газомоторного топлива в России постепенно растет, но о нем мало кто знает. Пока компримированный природный газ (КПГ) используют некоторые муниципальные и коммерческие предприятия, а также таксопарки. Плюсы очевидны: газ дешевле бензина и дизеля, а также безопасней. Каковы перспективы массового перехода на КПГ, рассказал генеральный директор ведущего российского производителя газомоторных заправочных решений — компании ООО «РМ КПГ» — Андрей Рыжников.

— Андрей Александрович, какие преимущества у газомоторного топлива? Почему в России оно сейчас менее популярно, чем бензин и дизель?

— К сожалению, люди плохо информированы, и над этим надо работать, потому что сегодня природный газ — это наиболее эффективная альтернатива жидкому моторному топливу. Здесь множество важных аспектов.

Во-первых, экономическая составляющая. Газомоторное топливо от 2,5 до 3 раз дешевле традиционного. Во-вторых, природный газ — это самый экологически чистый и безопасный вид топлива — объем выбросов автомобилем вредных веществ в атмосферу снижается в десять раз. Газ добывают из недр земли. Он проходит необходимые стадии очистки, подготовки к сжатию, затем сжимается и заправляется в машину. В случае разгерметизации топливо улетучится в атмосферу, так как легче воздуха. Вероятность взрыва автомобиля при повреждении или аварии гораздо ниже.

— Есть ли в стране сеть заправок для газомоторного транспорта?

— Да, сейчас действуют около 400 станций. Хорошо развит Южный и Уральский федеральные округа, развиваются Центральный и Северо-Западный. Мы видим положительную динамику, но очевидно, что для массового перехода на газомоторное топливо необходимо кратное увеличение газозаправочной инфраструктуры.

— Какие компании эксплуатируют газозаправочные станции?

— Около 300 станций из 400 эксплуатирует «Газпром» и его дочерние компании. Основной тренд в развитии сети формирует ООО «Газпром газомоторное топливо», ожидается активное участие ООО «Роснефть газотопливная компания» и других нефтегазовых компаний. Можно привести в пример Москву, где благодаря усилиям «дочки» «Газпрома» существенно увеличилось число станций. Недавно было всего четыре, сейчас уже десять. И есть планы по открытию новых.

— Какой сегмент рынка наиболее активно использует КПГ?

— Ключевые потребители — это коммерческий и муниципальный транспорт, легкие коммерческие автомобили, автобусы, жилищно-коммунальная техника и такси. Они выбрасывают в атмосферу большие объемы выхлопных газов, поэтому перевод на КПГ позволяет существенно улучшить экологическую обстановку в городах, а также снизить расходы муниципальных предприятий. Частные заказчики, я уверен, в будущем тоже активно начнут использовать газомоторное топливо, как только будет построена широкая сеть заправочных станций.

— Существуют ли программы субсидирования покупки газомоторной техники и насколько они эффективны?

— Сегодня приобретение коммерческой техники на КПГ субсидируется государством — покупателю предоставляется скидка. Такая техника дороже: чтобы хранить газ на борту транспортного средства, нужны баллоны, а они стоят больше, чем бензобак. Госпрограмма позволяет клиенту получить машины на КПГ почти по той же цене, что и обычные. Спрос высокий, заявок очень много, их объем, как правило, превышает размер выделяемого бюджета на субсидии.

Однако есть и риски из-за планов правительства по переходу на единую лизинговую субсидию. Речь идет об объединении финансирования программы КПГ и льготного лизинга. По нашему мнению, из-за сложности схемы субсидия не дойдет до потребителей газовой техники, и это серьезно замедлит темпы перехода городов-миллионников на альтернативное топливо.

— Можно ли переоборудовать обычный автомобиль на газ?

— Можно, но изначально выпущенный в заводском исполнении транспорт на КПГ более безопасен. Он проходит все необходимые испытания и контроль, в отличие от «гаражных» переделок, где не всегда соблюдаются технологии.

— Как ваша компания в составе Национальной газомоторной ассоциации содействует формированию в России современной газозаправочной сети?

— РМ КПГ — один из ведущих производителей оборудования для газозаправочных станций. Мы инвестировали в это направление значительные средства и уверены, что это способствует существенному развитию сети. Дополнительно компания вместе с другими членами ассоциации активно выступает с предложениями и материалами, требующими внимания государственных органов и общественных организаций. Мы сотрудничаем с властями и стараемся вносить свой вклад в развитие отрасли в целом.

— Каковы преимущества заправочных решений РМ КПГ по сравнению с другими компаниями?

— Серьезных производителей на рынке не так много. Наверное, аналогичного продукта нет ни у кого. Мы предлагаем продукт формата Plug and Play, который прошел необходимые проверки на заводе-изготовителе и максимально готов к эксплуатации. У заказчика нет сложностей с проектированием и вводом оборудования в строй. Мы сделали станцию в одном контейнере, которая включает полный набор оборудования: от первого шарового крана до выхода на заправочную линию высокого давления, полностью автоматический блок со всеми необходимыми системами безопасности, в том числе контроль загазованности, охранно-пожарную сигнализацию, пожаротушение и так далее. Продукт не требует дополнительных тестов на площадке, его можно привезти на любой готовый фундамент и за одну-две недели наладить работу и начать заправлять транспортные средства газом.

— Какова сегодня производительная мощность компании? Сколько времени занимает создание одной станции?

— Сегодня мы можем делать около 30 станций и 300 заправочных колонок в год. И у нас есть возможность расширения мощностей при увеличении потребности рынка.

Срок изготовления станции зависит от объема заказа и коммерческих условий. В среднем это 3–4 месяца для десяти станций, но темпы можно увеличить. Мы активно работаем над локализацией оборудования, стараемся использовать преимущественно отечественные компоненты, которые зарекомендовали себя с точки зрения качества и надежности.

— Есть ли принципиальные отличия для потребителя между газотопливной и обычной заправкой?

— Принципиальной разницы нет. С точки зрения заправки для клиента не имеет значения, каким видом топлива он заправляет автомобиль. Стандартная заправка длится 3–5 минут, для автобусов — 8–10 минут. Это нормальные показатели современной станции.

— Кто основной заказчик станций вашей компании?

— Это ключевые игроки, которые занимаются развитием отрасли — компании нефтегазового сектора. Они являются потребителями нашего продукта, строят станции и обеспечивают топливом конечного клиента. В первую очередь «Газпром», активно в этом направлении развивается «Роснефть» и несколько других российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

— Каковы результаты совместной с ООО «Газпром газомоторное топливо» программы, подписанной в октябре 2015 года? И каковы объемы поставок?

— Мы активно сотрудничаем с компанией, это наш стратегический партнер. По техническим заданиям «Газпрома» мы разработали оборудование и поставляем его ему же наряду с заправочными колонками на основании долгосрочных договоров.

— Каковы перспективы развития в рамках проекта федеральной подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива»?

— Надеемся, что, помимо действующей программы субсидий Минпромторга, будет утверждена такая же программа Минэнерго, которая позволит дать новый импульс для развития газотопливного рынка. Предполагаемая поддержка отрасли в 2020–2024 годах составит 3,5 млрд рублей ежегодно. А целевые показатели к 2024 году — рост рынка в шесть раз, количества заправок — в 3,7 раза, до 1,4 тыс.

Мы готовы поддержать программу с точки зрения производства. Но, на мой взгляд, даже 1,4 тыс. станций недостаточно для страны. В России должно быть около 3–5 тыс. заправок, тогда это будет массовый вид топлива. Широкая заправочная сеть и низкая стоимость КПГ будет стимулировать обычных людей переходить на газ. Народ умеет считать деньги, и если вы один раз заправитесь втрое дешевле, потом не захотите переплачивать.

— Что сегодня, на ваш взгляд, тормозит развитие рынка? Что будет с отраслью в ближайшие годы?

— Когда сеть разрастется в пределах 20–30 км между заправками, переход на КПГ станет массовым. Сейчас есть небольшие ограничения с точки зрения личного транспорта — выбор моделей на метане не очень широкий. «Группа ГАЗ» делает полную линейку коммерческих транспортных средств на КПГ — здесь клиенту уже есть из чего выбрать. Но в сегменте легковых машин ситуация гораздо хуже.

Если заправка будет в 15-минутной доступности, многие автовладельцы перейдут на КПГ. Цена машин будет выше, но дороговизну компенсируют субсидии, к тому же в дальнейшем затраты окупятся меньшими расходами на топливо. Драйвером должны стать таксопарки. Как только люди увидят существенную экономию и убедятся, что это надежно, население будет переходить на газ. Тем более в нашей стране его запасы огромны. К тому же среднее октановое число у метана 110 — выше, чем у бензина и дизеля, значит, выше степень сжатия и меньше риск взрыва — это еще и безопасно. На КПГ ресурс двигателя возрастет вдвое, плановый техосмотр нужно будет проходить реже.