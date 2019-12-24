Горючая линия: цены на бензин покажут минимальный рост за 11 лет

Цены на моторное топливо по итогам года покажут самый низкий рост за 10–11 лет, подсчитали «Известия» на основании данных Росстата. Так, бензин с 1 января подорожал всего на 1,9% — впервые с 2016-го уступив общему уровню инфляции. В Минэнерго и ФАС главным фактором столь сдержанной динамики называют действие демпфирующего механизма , компенсирующего производителям топлива часть упущенной выгоды. Эксперты говорят также о снижении спроса на бензин и стабилизации мировых котировок нефти. В следующем году, по мнению аналитиков, топливные цены также не должны подняться выше инфляции.

Десятилетний минимум

Подорожание бензина в этом году может оказаться минимальным за последние 11 лет, а дизельного топлива — за последние 10, подсчитали «Известия» на основании данных Росстата. По информации службы на 16 декабря, цена бензина выросла с начала 2019 года на 1,9%, дизельного топлива — на 2,4%.

В Росстате подтвердили «Известиям» правильность такой оценки.

— Действительно, рост потребительских цен на бензин в 2019 году составил минимальное значение с 2008-го, а подорожание дизельного топлива стало минимальным с 2009-го, — сообщили в Федеральной службе государственной статистики.

Очевидно, что в этом году рост цен на моторное топливо будет ниже уровня инфляции, которая на 16 декабря достигла 2,9%. Между тем в предыдущие два года подорожание бензина более чем вдвое превышало общий рост потребительских цен — 9,4% против 4,3% в 2018-м и 7,3% против 2,5% в 2017-м, сообщили в Росстате.

бензин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Разогнать цены в этом году не смогло даже повышение налоговой нагрузки. С 1 января ставки акцизов на бензин и дизель выросли на 50% в сравнении с 2018-м, а ставка НДС увеличилась с 18% до 20%. Между тем, как сообщили «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), налоги составляют порядка 55% в конечной цене литра автомобильного топлива.

В ФАС полагают, что сдержать цены на АЗС помогли меры правительства, в частности введение демпфирующего механизма, частично компенсирующего нефтяным компаниям упущенную выгоду при поставках топлива на внутренний рынок вместо экспорта. Демпфер начал работать с 1 января этого года, а с 1 июля правительство скорректировало его формулу, понизив условную цену топлива, при которой компании могли рассчитывать на компенсацию.

Как ранее заявил глава департамента Минфина Алексей Сазанов, демпфер позволил сдержать подорожание топлива на 15%. По его словам, без этого механизма литр бензина стоил бы на 4 рубля дороже, а зимнего дизеля — на 2–3 рубля. Алексей Сазанов также сообщил, что в 2019 году нефтяные компании получат из бюджета компенсацию по демпферу в размере 320–330 млрд рублей.

экономика Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Источник, знакомый с расчетами Министерства энергетики по демпферу, сообщил «Известиям», что общий размер компенсации ближе к 310 млрд рублей.

В самом Минэнерго также полагают, что главным фактором сдерживания топливных цен стал демпфирующий механизм. За счет него формируется достаточная маржинальность оптово-розничной торговли, что в конкурентных условиях позволяет естественным образом снизить давление на розничные цены, пояснили «Известиям» в ведомстве.

Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша отмечает, что демпфирующий механизм — не льгота из бюджета, а возврат к первоначальным условиям налогового маневра в несколько ином виде.

— Изначально предполагалось, что перенос налоговой нагрузки на добычу нефти должен сопровождаться регулярным снижением топливных акцизов, чтобы не допустить роста внутренних цен. Вместо этого акциз, наоборот, каждый год увеличивался. Сейчас правительство вернулось к прежнему варианту, но в другой форме — собрало деньги и выдало их в виде демпфера, причем более целенаправленно и под определенные обязательства нефтяных компаний — модернизацию заводов и обеспечение необходимого уровня биржевых продаж, — пояснил «Известиям» Евгений Аркуша.

Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев считает, что можно было просто не поднимать акцизы на топливо. В прошлом году их принудительно опустили и всё работало без всяких демпферов, отметил эксперт.

Падающий спрос

Еще одним фактором сдерживания цен на АЗС в Минэнерго называют рост производства моторного топлива.

— Объем производства бензина на начало декабря вырос на 2,3%, или на 800 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство дизеля увеличилось на 1,8%, или 1,1 млн т, — сообщили в министерстве.

По словам Дмитрия Гусева, снизился и спрос на моторное топливо. Как писали «Известия», с января по сентябрь суммарное потребление бензина сократилось почти на 1% к аналогичному периоду прошлого года, что для этого стабильного рынка — довольно серьезно. За последние 10 лет более заметное падение наблюдалось только в 2015 году — 1,9%.

Запасы моторного топлива, напротив, растут. В ФАС сообщили, что они превышают показатели аналогичного периода прошлого года. Это создает гарантию обеспеченности страны этими ресурсами в достаточных объемах, заверили в ФАС. По данным ЦДУ ТЭК, товарные остатки бензина в России на 16 декабря составили 1,59 млн т, дизельного топлива — 2,48 млн т.

экономика Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев считает, что этот рынок в России в настоящее время достаточно сбалансирован. Нет дефицита бензина и дизеля и нет рыночных причин для роста розничных цен , отметил он. Дополнительным стимулом для их сдерживания, по мнению эксперта, стало прекращение давления со стороны внешних факторов.

— В прошлом году при росте нефтяных котировок рубль неожиданно начал слабеть и цены на нефть в российской валюте достигли исторического максимума. Это резко увеличило себестоимость топлива, и производители, годами сдерживавшие цены, больше не могли этого делать. Сейчас рынок нефти стабилизировался, экспортные цены на топливо перестали расти, а рубль снова начал реагировать на изменение стоимости сырья, — сказал «Известиям» Алексей Калачев.

Евгений Аркуша отмечает, что сейчас на топливном рынке остается одна болевая точка — зимний дизель, которого в целом по стране не хватает, что ведет к росту цен на этот продукт. Если брать весь 2019 год, то производство дизтоплива, включая зимний вид, увеличилось по сравнению с 2018-м на фоне вытеснения с рынка различных суррогатов. Но в ноябре-декабре выпуск и отгрузка на внутренний рынок зимнего горючего оказались меньше, чем в те же месяцы прошлого года, отметил президент РТС.

Не выше инфляции

С 1 января 2020 года произойдет очередное увеличение акцизов на моторное топливо. Для бензина Евро-5 сборы вырастут на 3,6%, для дизеля — на 3,4%. Одновременно размер компенсации по демпферу будет снижен для бензина с нынешних 75% до 68%, для дизеля — с 70% до 65%.

— Из-за увеличения акцизов на бензин и дизель цены на оптовом рынке в январе могут подняться, — считает консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов. — Но этот рост будет почти незаметен из-за традиционного зимнего снижения спроса на моторное топливо, что приводит к уменьшению цен и в опте.

По словам эксперта, именно зимой АЗС имеют самую высокую маржу по году и поэтому не только не повышают цены, но иногда в условиях жесткой конкуренции даже немного их снижают. В целом в 2020 году рост цен на моторное топливо не превысит темпов инфляции — 3–4% — в рамках устных договоренностей между компаниями и государством, считает эксперт.

бензин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По мнению Евгения Тыртова, дополнительные меры регулирования потребуются только в случае резкого роста нефтяных котировок. При ценах на нефть около $80 за баррель убытки по бензину с учетом демпфера составят около 15–20 млрд рублей в месяц. В этом случае потребуются дополнительные меры для сдерживания цен на внутреннем рынке.

В Минэнерго отметили, что продолжают мониторинг работы демпфера и пока не видят необходимости в его корректировке. С учетом нынешней ценовой и макроэкономической ситуации в ведомстве предпосылок для роста розничных цен выше уровня инфляции в 2020 году быть не должно, сказали в министерстве.

В крупных нефтяных компаниях не ответили на запросы «Известий».