Заговор от сговора: ЦБ хочет усилить контроль над торговлей бензином

Банк России предложил новый способ избежать серьезных колебаний потребительских цен на моторное топливо. Регулятор хочет предъявить дополнительные требования к трейдерам нефтепродуктов на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Они должны будут раскрывать организаторам торгов финансовую отчетность, предоставлять информацию о своей деловой репутации и судебных спорах, а также хранить клиентские поручения и данные об их исполнении, включая записи телефонных звонков. Это уже второй пакет мер, направленный на пресечение сговоров и перепродажи топлива. Первый вступил в силу в январе. Эксперты объясняют активность ЦБ необходимостью подготовить рынок к 31 марта, когда закончится действие соглашения правительства и нефтяников о заморозке цен на бензин.

Кодекс трейдера

Центробанк предложил дополнительные меры рыночного регулирования, которые должны снизить вероятность манипулирования ценами на моторное топливо. Инициативы изложены в официальном письме от 10 января этого года в адрес Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, через которую осуществляется 99% организованных торгов нефтепродуктами. Документ есть в распоряжении «Известий».

По мнению ЦБ, существующая схема работы трейдеров создает определенную «серую зону» вокруг их клиентских операций на товарном рынке с использованием биржевых торгов. Этой практике необходимо положить конец. Регулятор предлагает повысить требования к трейдерам, допущенным на СПбМТСБ. Они должны будут вести учет клиентских поручений и информации об исполнении, хранить эти данные, в том числе записи телефонных звонков. От трейдеров также будут требовать раскрытия финансовой отчетности, предоставления информации о деловой репутации, судебных спорах, об участии в торгах на других биржах. Кроме того, ЦБ предлагает разработать кодекс этики участников торгов, куда будет включен пункт о лишении недобросовестного трейдера права торговать на бирже. Пока у СПбМТСБ такой возможности нет.

бензин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

К началу марта будут разработаны соответствующие изменения в нормативные документы биржи, учитывающие рекомендации ЦБ, рассказал вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов. Их представят на обсуждение биржевого комитета ФАС России. В него входят представители антимонопольного ведомства, налоговой службы, нефтегазовых компаний и прочих участников торгов, а также эксперты.

Чуть позднее будет разработан и кодекс, в котором пропишут возможность удаления с площадки недобросовестного трейдера.

— Очень важно, чтобы кодекс не был набором благих пожеланий, которые можно игнорировать. Это должен быть реальный документ, дисциплинирующий участников торгов, — отметил Антон Карпов.

Успеть до 1 апреля

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака подтвердили, что в курсе всех предлагаемых ЦБ изменений и оценивают их позитивно. В ЦБ отправку письма в СПбМТСБ не прокомментировали.

В ФАС «Известиям» напомнили, что нынешние предложения Банка России — это развитие тех требований, которые вступили в силу 9 января 2019 года. Они предусматривают штрафы за недобросовестное поведение трейдеров.

Например, в случае неисполнения биржевого договора — когда в течение 30 дней с даты заключения договора цена выросла и продавцу становится невыгодно этот договор исполнять. Еще одно нарушение — если сделка заключается на определенном базисе поставки, а затем отменяется по договоренности. При этом цена сделки попадает в расчет биржевого индекса на товар, что, по сути, является манипулированием.

Кроме того, был введен повышающий коэффициент в качестве наказания за многократную подачу заявок в торговую систему и последующий их отзыв с целью формирования «имитации» наличия ликвидности и давления на цены.

бензин Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Некоторые первоначальные требования, изложенные в письме ЦБ, были в ходе обсуждения смягчены, тем не менее курс на «повышение прозрачности» и более жесткое регулирование трейдерских операций остался неизменным, пояснил «Известиям» управляющий партнер компании «Петролеум Трейдинг» Максим Дьяченко.

Он отметил, что крупные трейдеры, в том числе и его компания, уже по многим пунктам придерживаются тех норм, которые ЦБ хочет сделать обязательными.

Активность ФАС и Банка России в этом направлении вполне объяснима, говорит заведующий сектором «Промышленность и инфраструктура» Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. С 1 апреля, когда перестанет действовать соглашение о заморозке розничных цен на бензин и дизель, правительство снова попытается регулировать торговлю нефтепродуктами — уже рыночными методами. СПбМТСБ станет одним из важнейших механизмов этого процесса, поэтому стоит задача совершенствования работы этой площадки. Особенно на фоне заявления ФАС по итогам проведенного расследования, что резкий подъем цен на нефтепродукты весной 2018 года мог быть спровоцирован сговором трейдеров на СПбМТСБ.

Средство от манипуляций

В ФАС считают, что новые и уже принятые изменения «дают возможность сильно минимизировать сговоры и позволят оперативно их выявлять, если они все-таки будут иметь место».

— Они позволят повысить дисциплину участников торгов и решить проблему влияния перепродажи товара не производителями на формирование индикаторов цен. Это в свою очередь обеспечит бесперебойное снабжение и снижение стоимости топлива для конечных потребителей, — сказали «Известиям» в пресс-службе ФАС.

Старший аналитик «БКС-Капитал» Сергей Суверов согласен с этим. Кроме того, он считает желательным привлечение антимонопольной службы к мониторингу торгов.

бензин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Сергей Кондратьев отметил, что усиленный контроль за чистотой заключаемых трейдерами сделок может стать хорошим противоядием против манипулирования ценами на бирже.

В свою очередь, Максим Дьяченко заявил, что в торгах на СПбМТСБ участвуют более 200 трейдеров, что обеспечивает достаточно высокий уровень конкуренции, который, по его мнению, и является главным сдерживающим фактором для завышения наценки и манипулирования ценами. Он полагает, что необходимо разработать и донести до всех участников четкие критерии того, что может квалифицироваться как «манипулирование ценами».

Замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, позитивно оценив инициативы ЦБ и ФАС, в то же время отметил, что они не могут стать панацеей от роста цен на моторное топливо. По словам эксперта, стоимость бензина и дизеля зависит не только от биржевых торгов, но и от других обстоятельств: курса рубля к доллару, мировых цен на нефть и налоговой нагрузки на производителей и продавцов топлива. Он уверен, что правительству еще есть над чем работать, чтобы не допустить нового скачка весной.