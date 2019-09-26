Горючая девятка: 9% бензина и дизеля в России — суррогат

Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 9%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года. По сравнению с 2018-м количество нарушителей почти не изменилось. Однако еще в 2015 году фальсификат находили на каждой пятой заправке. Эксперты объясняют улучшение качества введением оборотных штрафов, а также изменениями в налоговом законодательстве. Минпромторг ранее предлагал запретить продажу суррогата на АЗС, чтобы у заправок не возникало соблазна выдавать его за автомобильное топливо, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Каждая десятая

На автозаправочных станциях продается 6 млн т суррогата в год, сообщили «Известиям» в Росстандарте. При этом весь объем рынка бензина и дизеля составляет 65 млн т. Проведенные федеральным агентством с начала года проверки показали, что 8,8% АЗС (81 из 920 проверенных к 24 сентября) продают бензин и дизель, не соответствующие утвержденным стандартам качества.

Независимые заправки «грешат» в 2,5 раза чаще, чем сетевые. У последних доля нарушений составила 5% (29 АЗС), а у независимых –– 13% (52 АЗС).

В прошлом году доля заправок, торгующих некачественным горючим, была примерно той же — из 1010 проверенных АЗС нарушения регламента выявили на 90 АЗС (9%). При этом самое распространенное нарушение как в 2018-м, так и в 2019-м — превышение в топливе массовой доли серы.

общество Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В Российском топливном союзе (РТС) стабильный процент нарушителей среди АЗС объясняют особенностями ревизий, которые устраивает федеральное агентство.

–– Росстандарт проводит плановые проверки, с предварительным уведомлением того, кого он будет проверять. Соответственно, 9% нарушителей — это АЗС, которые, даже зная о ревизии, не могут к ней подготовиться и оперативно исправить недостатки. Более точную статистику смогут дать внеплановые проверки, которые по поручению правительства также будут проводиться Росстандартом. Тогда можно будет сделать вывод, улучшается ли ситуация с качеством топлива на АЗС, –– пояснил «Известиям» президент РТС Евгений Аркуша.

Стабильный процент нарушителей в течение двух лет может говорить о том, что рынок вышел на некий оптимальный уровень по этому показателю, считает, в свою очередь, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

–– Проблема некачественного топлива связана с низкой доходностью АЗС, а также с человеческим фактором. Поэтому даже при наилучших условиях всегда будет определенный процент нарушений по качеству, от которого сложно избавиться , –– пояснил «Известиям» эксперт.

бензин Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Вместе с тем в Росстандарте отмечают заметное улучшение качества топлива на АЗС по сравнению с 2015 годом, когда нарушения были зафиксированы на каждой пятой заправке (20%). В агентстве позитивную динамику связывают с активной надзорной работой (ежегодно проверяется более 1 тыс. точек), а также с введением с января 2018 года оборотных штрафов за некачественное топливо.

— За последние годы доля фальсифицированного и суррогатного топлива на рынке сократилась с 20% в 2015 году до 9% на текущий период, что позволило высвободить российский топливный рынок для добросовестных предпринимателей на сумму порядка 300 млрд рублей , — пояснили в Росстандарте.

Как ранее писали «Известия», общая сумма санкций, наложенная на АЗС в связи с этими нарушениями в прошлом году, составила порядка 50 млн рублей, а за первое полугодие 2019 года –– 22,4 млн.

Одной из мер борьбы с суррогатным топливом (которое выдают за автомобильное) может стать полный запрет его продажи на АЗС. Минпромторг совместно с Росстандартом ранее предложили разрешить продавать на заправках через топливно-раздаточные колонки только автомобильный бензин и дизель, сообщили «Известиям» в министерстве.

Качественный дизель

Самые большие проблемы с качеством на АЗС были связаны с дизельным топливом, но в настоящее время ситуация улучшается, считает Евгений Аркуша. Причина — изменения в Налоговом кодексе, которые закрыли лазейки для ухода от уплаты акцизов за суррогатные виды топлива (судовое маловязкое топливо, печное топливо и др.), которые некоторые АЗС продают под видом дизеля.

–– Суррогатный дизель постепенно сравнивается по цене с товарным дизелем, и нет смысла его покупать. Хотя есть регионы, где его по-прежнему много, например Дальний Восток , –– отметил эксперт.

По словам генерального директора ИГ «Петромаркет» Ивана Хомутова, до 2017 года включительно рыночный оборот суррогатов поддерживался их более низкой ценой в сравнении с дизтопливом 5-го класса.

бензин Фото: РИА Новости/Денис Гуков

–– В 2018 и 2019 годах ситуация несколько изменилась. Во-первых, регулятор приложил значительные усилия, чтобы затруднить производителям выпуск суррогатов дизтоплива без уплаты акциза. Во-вторых, существенно сокращается разница в оптовых ценах реализации дизтоплива и его заменителей на внутреннем рынке. В 2018 году этому способствовало сдерживание цен внутреннего рынка на дизель в «ручном» режиме. В 2019-м функцию сдерживания выполняет демпфирующий механизм, фактически стимулирующий производителей продавать продукт отечественным потребителям по ценам ниже экспортных, –– сказал «Известиям» Иван Хомутов.

По словам эксперта, если в 2017 году суррогатное топливо в опте стоило дешевле дизеля в среднем на 8 тыс. рублей за тонну, то в январе–июле 2019 года разница снизилась до 2–3,5 тыс. рублей.

Евгений Аркуша отмечает, что постепенный уход с рынка суррогата подтверждает рост производства и продаж дизеля на российском рынке. По данным Росстата, за семь месяцев общий объем реализации бензина прибавил 3%, дизельного топлива — 23%.

В Минэнерго и Роскачестве не смогли оперативно ответить на запросы «Известий». Ранее глава Роскачества Максим Протасов в интервью «Известиям» говорил, что организация к октябрю планирует представить свои итоги проверки дизеля. В крупных нефтяных компаниях на момент публикации не ответили на запросы «Известий».