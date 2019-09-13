Пятая колонка: 19% АЗС в России недоливают топливо

Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо. Такие данные предоставили «Известиям» в Росстандарте по итогам проведенной в 2019 году проверки 200 заправок. Почти на каждой 10-й обнаружены некачественный бензин и дизель. Число обращений граждан о нарушениях на АЗС с начала года выросло более чем на треть. Представители отрасли считают, что данные проверки не отражают реальной картины топливного рынка. В правительстве же обсуждают ужесточение мер за нарушения –– штрафы за недолив горючего могут вырасти в пять раз, минимум до 500 тыс. рублей.

Пожалели топлива

На 19% проверенных Росстандартом с начала 2019 года АЗС был обнаружен недолив топлива. Всего проинспектировано чуть более 200 автозаправочных станций, и в 39 случаях специалисты зафиксировали нарушения, сообщили «Известиям» в федеральном агентстве. Другая проверка — на соответствие качества топлива — показала, что в первом полугодии 9% заправок — 33 случая из 366 –– не соответствовали нормам. Как пояснили в пресс-службе Росстандарта, тесты проводились как в крупных сетях, принадлежащих нефтяным компаниям, так и на независимых АЗС.

В Росстандарте отметили, что недолив топлива на АЗС проверяется агентством планово, с предварительным уведомлением организаций, а также внепланово — в присутствии представителя АЗС.

–– Сегодня организация, зная о проверке и имея необходимое программное обеспечение и технические средства, может «подготовиться» к такой инспекции, –– сообщили там.

В Росстандарте отметили, что выросло количество жалоб граждан на нарушения при продаже топлива на заправках. В этом году в сравнении с 2018-м — на 36%. С начала 2019-го ведомство получило от населения около 200 жалоб на недолив и около 350 на плохое качество горючего. При этом за девять месяцев 2018 года таких жалоб было 404.

бензин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Недолив может возникнуть из-за технического сбоя в колонке, но, чтобы этого не происходило, АСЗ ежегодно проводит поверку своего оборудования, рассказал «Известиям» председатель правления межрегиональной общественной организации «Народный контроль» Алексей Смирнов. По словам эксперта, другой вариант –– когда заправка намеренно недоливает.

–– Любая АЗС пользуется программой, которая рассчитывает отпуск топлива либо по заказанному объему, либо на определенную сумму, например 1 тыс. рублей. В программу вносятся изменения, которые позволяют автоматически устанавливать недолив. Вы видите, что топливо залито на 1 тыс. рублей, а фактически было на 900, –– пояснил эксперт.

Данные «Народного контроля», который занимается проверкой качества горючего на АЗС во Владимирской области, примерно совпадают с результатами проверки Росстандарта. С начала 2019 года организация выявила некачественный бензин на 10% проверенных АЗС региона. В прошлом году нарушения были в 12% случаев.

Впрочем, в Независимом топливном союзе (НТС) считают, что данные Росстандарта не отражают настоящую ситуацию с недоливом на российском рынке и реальное число нарушений меньше 19%.

–– Во-первых, число проверенных АЗС относительно небольшое. Во-вторых, неясно, по какой выборке проводились эти проверки. Росстандарт выезжает в том числе по жалобам покупателей, и если кому-то что-то не понравилось, значит, такие заправки уже находятся в группе риска, –– отметил «Известиям» президент НТС Павел Баженов.

бензин Проверка качества топлива в государственной лаборатории Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Эксперт также обратил внимание на довольно жесткий норматив по недоливу –– превышение 25 мл на 10 л топлива уже считается нарушением. Недолив на АЗС существует, но это не системная проблема, она схожа с недовесом в магазине или на рынке, считают в НТС.

Рост жалоб на нарушения при продаже топлива Павел Баженов связывает с более активным освещением проблемы в СМИ.

— Дело не в ухудшении ситуации, а в том, что информированность населения стала лучше, –– считает он.

В Российском топливном союзе «Известиям» сказали, что не готовы комментировать данные Росстандарта, поскольку не знакомы с результатами проверок. Крупнейшие нефтяные компании не ответили на запрос «Известий».

Проверкой топлива на АЗС, помимо Росстандарта, занимается и Роскачество. В ведомстве «Известиям» сообщили, что последняя совместная инспекция двух организаций прошла в Свердловской области. Всего была проверена 71 АЗС, причем исследования касались исключительно дизеля. Результаты организация намерена представить в ноябре.

Штрафные санкции

Сейчас при обнаружении случаев недолива топлива в отношении лиц, допустивших это, возбуждаются дела об административных правонарушениях в соответствии с ч. 1 ст. 19.19 КоАП, сообщили в Росстандарте. Сумма штрафа для должностных лиц по данной статье составляет от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических –– от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

бензин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

С января 2018 года в России действуют оборотные штрафы за несоответствие качества топлива на АЗС. Как сообщили «Известиям» в Минпромторге, общая сумма, наложенная на АЗС в 2018 году, составила порядка 50 млн рублей, а за первое полугодие 2019 года –– 22,4 млн.

Минпромторг ранее предлагал ужесточить ответственность АЗС и за недолив топлива. 24 мая этого года министерство внесло в правительство законопроект, предполагающий введение оборотных штрафов –– 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей. В случае повторного нарушения штраф вырастет до 3%, но не менее 2 млн рублей.

Как сообщили «Известиям» в Росстандарте, проект закона в целом получил поддержку заинтересованных ведомств в ходе заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Ряд замечаний высказали Минэкономразвития и Минэнерго, но на данный момент все разногласия по законопроекту с Минэнерго урегулированы, заверили в Росстандарте. Ранее в правительстве «Известиям» сообщили, что проект закона находится в стадии экспертного согласования.

Помимо штрафов, Минпромторг предлагает разрешить надзорным ведомствам проводить проверки в режиме «тайного покупателя», без предварительного уведомления АЗС. А также разработать новый ГОСТ для топливораздаточной колонки, который исправит недостатки существующего стандарта.