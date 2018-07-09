Росстандарт взялся за пистолет

Проблема недолива топлива на российских АЗС находится на особом контроле — уже готовится пакет законодательных поправок, которые позволят ее решить. Об этом «Известиям» рассказали в Росстандарте. Предполагается, что проверяющий орган впервые получит право проводить контрольные закупки на автозаправках для выявления фактов недолива. Мошенников планируют наказывать оборотными штрафами, а сами АЗС ждут новые правила контроля-учета залитого бензина и дизеля. Сами заправщики считают, что проведенные в начале июля Федерацией автовладельцев России исследования, в результате которых было объявлено о массовых нарушениях, являются необъективными.

Как сообщили «Известиям» в Росстандарте, в настоящий момент ведомство изучает весь спектр исследований по теме недолива топлива на российских заправках.

— Возможными причинами могут являться как преднамеренные, заведомо незаконные действия работников АЗС, которые следует квалифицировать как обман потребителя, так и несоответствие обязательным требованиям применяемого для измерения количества отпущенного топлива оборудования (топливораздаточных колонок, ТРК. — «Известия»). Ведомством ведется детальная проработка вопроса недолива топлива на рынке и сформирован определенный комплекс мер в данной части, — рассказали в пресс-службе Росстандарта.

Там также пояснили, что сейчас ведомство прорабатывает шесть регуляторных мероприятий, которые помогут устранить проблему недолива. В частности, подготовлены изменения в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» (102-ФЗ), предполагающие наделения Росстандарта правом проведения контрольных закупок по замеру точности отпуска топлива в режиме «тайного покупателя».

Сами заправочные колонки Росстандарт (единственный орган, проводящий метрологический надзор в РФ) предлагает признать измерительной системой, что потребует определения требований к программному обеспечению и наличию компонентов безопасности ТРК. В связи с этим в тот же 102-ФЗ планируется внести изменения, которые наделят надзорщиков правом инспекционных поверок — это позволит на месте проверить подозрительную колонку.

Также готовятся изменения законодательства, позволяющие проводить еще и внеплановые проверки по поводу недолива топлива. А именно — дающие возможность получения информации о необъективных, недостоверных и несопоставимых результатах измерений. Кроме того, прорабатывается вопрос внедрения новых методов проверок, в том числе использования проточных датчиков расхода наряду с существующими сегодня мерниками.

И, наконец, готовятся предложения по введению оборотных штрафов за недолив. Сейчас АЗС наказывают таким образом только за некачественное топливо: уличенные в его продаже платят от 1 до 3% от выручки, полученной за год, предшествовавший правонарушению.

— За нарушения в части качественных характеристик топлива уже введена ответственность в виде оборотных штрафов, но необходимо повышение ответственности и за недолив, — объяснили «Известиям» в Росстандарте.

Сейчас основанием для внеплановой проверки АЗС надзорными органами может служить только информация об угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан либо факты о причинении такового вреда, что в случае с недоливом бензина недоказуемо. Поэтому в подобных ситуациях органы прокуратуры зачастую отказывают в проведении внеплановых проверок. При этом, по данным Росстандарта, только в Центральном федеральном округе из общего количества претензий к АЗС жалобы на недолив топлива в 2016 году составили 21,6%, а в 2017 году — уже 46,2%.

В начале июля Федерация автовладельцев России (ФАР) провела исследование автозаправок по выявлению случаев недолива. По данным ФАР, нарушения были зафиксированы на 76% проверенных АЗС. Впрочем, в Российском топливном союзе (РТС) убеждены, что это исследование не имеет под собой объективной почвы.

— При проверке недолива топлива на заправках так называемой Федерацией автовладельцев проводились мероприятия, не предусмотренные ГОСТом и техническими регламентами. При этом ранее их методика проверки была в пух и прах раскритикована в надзорных органах. На данный момент уже существует система контроля настройки измерительных приборов топливораздаточных колонок, есть процедуры проверки, предусмотренные действующим законодательством, — вот в их рамках и нужно работать, как это сейчас и делают правоохранительные органы, — заявил «Известиям» исполнительный директор РТС Григорий Сергиенко.

Для решения проблем с моторным топливом нужно отрегулировать рынок, чтобы на нем была конкуренция и естественное ценообразование, а главное — чтобы цели работы независимых и принадлежащих нефтяным компаниям АЗС были едиными, убежден он.

Зачастую не нужно иметь специального измерительного оборудования, чтобы понять, что вас обокрали на заправке, отметил автомобильный адвокат и правозащитник Сергей Ифанов.

— Бесчисленны жалобы людей, что согласно выданному чеку им заливают в бак объем бензина, который превосходит паспортные показатели автомобиля. Поразительно, но топливомеры в автомобилях до сих пор довольно примитивны: погрешность в 3–5 л считается нормой. В смену с одной АЗС навар от недолива может исчисляться сотнями тысяч рублей, — пояснил он.

Владельцы бизнеса в курсе этой ситуации, а значит, они обязаны нести ответственность, убежден эксперт.