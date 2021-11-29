Вести о «Весте»: как изменится бестселлер российского автопрома

Производство и продажи обновленной Lada Vesta FL может начаться уже в марте 2022 года, «АвтоВАЗ» попросил дилеров начать подготовку к запуску машины. Между тем о потенциальном бестселлере до сих пор известно немногое. Почему информацию о рестайлинговой «Весте» держат в секрете и станет ли она дефицитом, выясняли «Известия».

Когда начнется производство

Vesta была представлена публике в 2015 году. С тех пор с конвейера Волжского автозавода сошло более 600 тыс. автомобилей в кузовах седан и универсал. Бестселлер рынка обзаводился новыми версиями и опциями, но не менялся внешне. Это будет первый серьезный рестайлинг.

Вести о Весте Автомобиль LADA Vesta на Московском международном автомобильном салоне – 2016 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

По словам источника на заводе, Vesta FL проходит сейчас самые тщательные проверки, ведь на ее будущие продажи делают большую ставку. По информации «Лада онлайн», «АвтоВАЗ» разослал дилерам письмо, в котором порекомендовал уже сейчас начать подготовку к запуску обновленного семейства. Подготовка включает усовершенствование стендов в шоу-румах. Сами дилеры уже перестали принимать заказы на Сross-версии нынешней «Весты». Производство машин стартует в начале следующего года, некоторые источники даже называют месяц — март.

Вести о весте Директор по дизайну «АвтоВАЗа» Стив Маттин на презентации нового автомобиля LADA на Московском международном автомобильном салоне – 2018 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Цифровая панель и улучшенный мотор

Пока о машине известно крайне немногое и только неофициально. Vesta сохранит фирменный «Икс-фейс», подаренный ей при рождении Стивом Маттином, фары станут более узкими и получат светодиодные ходовые огни. Фонари также, по слухам, будут светодиодными. Версия Cross получит свою, ячеистую решетку радиатора. Цель рестайлинга — сделать машину визуально более дорогой, как снаружи, так и внутри.

Поэтому в отделке интерьера появятся новые материалы, а в дорогих версиях по центру передней панели расположится большой вертикально ориентированный тачскрин. Другим комплектациям достанется либо мультимедийный экран 7–8 дюймов традиционного горизонтального вида, либо простая магнитола с нишей для мелочей.

Кроме того, Vesta обзаведется цифровой приборной панелью и новым блоком управления климатом, позаимствованным, судя по имеющимся фото, у Renault. Версии Cross обзаведутся шайбой выбора ездовых режимов.

Фото: vk.com/rusautomobile

Помимо моторов 1,6, машины получат модернизированный силовой агрегат 1,8. Одна из его особенностей — специальные углубления в поршнях, позволяющие избежать деформации клапанов при обрыве ремня ГРМ. Двигатель, по данным источника «Известий», будет работать в паре с более надежно роботизированной коробкой передач. Но если «робот» останется 5-ступенчатым, то «механика» будет иметь шесть ступеней.

У Vesta FL по-прежнему будет версия Sport, рассказал «Известиям» руководитель команды LADA Sport ROSNEFT Владислав Незванкин. И, возможно, к седану добавят универсал, во всяком случае такая машина была замечена на тестах и на нее еще в 2019-м получен ОТТС. Незванкин также подтвердил, что в следующем году в кубке РСКГ примут участие обновленные Vesta Sport TCR.

Подорожает и не будет дефицитом

Сейчас самая доступная комплектация «Весты» стоит 796 тыс. рублей, а топ-версия уходит за миллион. С рестайлингом машина гарантированно еще прибавит в цене, учитывая новое оборудование.

Даже если производство начнется в марте, первые экземпляры предназначены для тестов и презентаций, поэтому к покупателям машины попадут не сразу. Но вряд ли «Веста» окажется в дефиците, по крайней мере, начальные комплектации, не перегруженные мультимедийными опциями.

Вести о весте Lada Vesta FL Фото: vk.com/rusautomobile

Завод в Ижевске даже сейчас не так сильно страдает от проблем с полупроводниками, как линия по сборке «Гранты» в Тольятти, то и дело простаивающая. По неофициальным данным, потери по сборке завода с июня по август составили почти 40 тыс. машин, плюс еще 20 тыс. в сентябре. Это отразилось и на результатах продаж. В августе, несмотря на ажиотажный спрос на рынке, продажи марки Lada снизились на 31% в сравнении с аналогичным периодом 2020-го, в сентябре — на 51%, а в октябре — на 31%. Lada Granta, самый популярный автомобиль в России, сначала откатилась на четвертое место, потом на шестое и только в октябре смогла выйти на второе место. В бестселлеры вышла «Веста», продажи которой пострадали меньше. В этой ситуации она становится самой важной моделью «АвтоВАЗа».

Вести о весте Lada Vesta FL Фото: vk.com/rusautomobile

«Предполагаю, что реальное начало продаж может сдвинуться на более поздний срок. Учитывая ситуацию на рынке в целом, можно предположить, что при условии наличия автомобиля в салонах дилеров определенный интерес она вызовет», — считает независимый консультант по индустрии «Автомобили и транспорт» Сергей Бургазлиев. Он предположил, что после рестайлинга «Веста» продержится еще 2–3 года.

Платформа не той системы

Обновленная Vesta станет станет последней машиной на собственной платформе «АвтоВАЗа», далее все автомобили завода будут выпускаться на унифицированной модульной платформе Renault. На ней будут построены и новая Granta, и новая Niva.

Вести о весте Работа цеха сборки автомобилей Lada Vesta на Ижевском автозаводе ОАО «АвтоВАЗ» Фото: ТАСС/Алена Селезнева

Отказ от «тележки» российского производства вызван не только оптимизацией в рамках стратегии Renaulution. Дело в том, что на отечественной платформе невозможно создавать легковые машины разных классов, оснащенные современными электронными системами.

«Цель перехода на глобальную платформу — сокращение издержек как на разработку, так и на унификацию компонентов (узлов и агрегатов) для различных моделей, использующих единую платформу», — заключает Сергей Бургазлиев.