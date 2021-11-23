Названа возможная дата старта производства Lada Vesta FL

Производство автомобиля Lada Vesta FL может начаться 1 марта 2022 года. С этого момента на производстве начнут выпускать только обновленные машины бренда.

С этого же периода начнет отгрузка этих автомобилей в сервисно-сбытовую сеть.

Первые автомобили Lada Vesta FL будут использоваться для презентаций и тест-драйва. После чего начнется формирование запаса товара, чтобы обеспечить покупателям выбор по моделям, цветам и комплектации. Продажи могут начаться не раньше мая 2022 года.

«Технический же старт производства состоится раньше. Но едва ли его можно будет зафиксировать в конкретный день. Правильнее было бы назвать этот процесс гоночным термином «старт с хода», — говорится в сообщении группы «Нетипичный АВТОВАЗ» в «ВКонтакте».

Ранее, 21 ноября, сообщалось, что российский автопроизводитель АвтоВАЗ принимает заказы от дилерских центров Lada на январь 2022 года, однако в списке доступных автомобилей нет Lada Granta с автоматической трансмиссией (АТ). Отмечалось, что это связано с производственными ограничениями. Когда возобновят заказы на эти комплектации автомобилей пока неизвестно.

22 октября сообщалось, что АвтоВАЗ с декабря 2021 года упростит некоторые комплектации модели Granta. Отмечалось, что на Lada Granta с декабря удалят тканевые медальоны с задних дверей (кроме версий Quest и Cross).

Также убирается покрытие Hot stamping с боковых сопел на панели приборов комплектаций Classic и Classic Optima. Кроме того, исключаются молдинги с комплектаций Comfort.

21 октября сообщалось, что АвтоВАЗ с сентября 2021 года перестал устанавливать на автомобилях семейства Lada Vesta балку заднего бампера.