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АвтоВАЗ приостановил заказы на Lada Granta с автоматической трансмиссией

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Российский автопроизводитель АвтоВАЗ принимают заказы от дилерских центров Lada на январь 2022 года, однако в списке доступных автомобилей нет Lada Granta с автоматической трансмиссией (АТ). Об этом сообщил один из дилерских центров Lada сайту Лада.Онлайн 21 ноября.

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«Для заказа на январь 2022 года недоступны автомобили семейства Lada Granta с АТ», — заявил представитель центра.

Он отметил, что это связано с производственными ограничениями. Когда возобновят заказы на эти комплектации автомобилей пока неизвестно.

22 октября сообщалось, что АвтоВАЗ с декабря 2021 года упростит некоторые комплектации модели Granta. Отмечалось, что на Lada Granta с декабря удалят тканевые медальоны с задних дверей (кроме версий Quest и Cross).

Также убирается покрытие Hot stamping с боковых сопел на панели приборов комплектаций Classic и Classic Optima. Кроме того, исключаются молдинги с комплектаций Comfort.

21 октября сообщалось, что АвтоВАЗ с сентября 2021 года перестал устанавливать на автомобилях семейства Lada Vesta балку заднего бампера.

Это не единственное изменение в комплектациях Lada Vesta. Так, в сентябре 2021 года исключен органайзер и двойной пол багажного отделения для базовых версий Luxe на кузовах Lada Vesta SW/SW Cross. Органайзер останется в пакете Prestige и комплектации Exclusive.

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