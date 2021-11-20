Наши в городе: что показали на автосалоне в Лос-Анджелесе

Автосалон в Лос-Анджелесе в прошлом году не состоялся по причине пандемии, потом был перенесен на май 2021-го и, наконец, на ноябрь. Новинок набралось за всё это время немало, и среди них есть даже российский внедорожник. О самых интересных премьерах автосалона рассказывают «Известия».

Одни — в Китай, другие — в онлайн

Постоянные отмены, переносы и угроза коронавируса не нравятся производителям, вынужденным подстраивать свои производственные планы под даты автошоу. Поэтому список «отказников» растет, несмотря на имидж Лос-Анджелесского салона как одной из старейших и крупнейших автомобильных выставок. От участия в этом году отказались Audi, Cadillac, Lotus, Mercedes-Benz и Volvo. Некоторые из них посчитали, что важнее автосалон в китайском Гуанчжоу, который проходит в эти же даты.

Многие из представленных премьер Лос-Анджелеса были показаны раньше в Сети или на специальных закрытых мероприятиях. Среди них новые Rangе Rover и Lexus LX.

Наши в городе_2 BMW Concept XM Фото: facebook.com/BMW

BMW вообще перенесла премьеру концепта кроссовера XM на 29 ноября, следующий день после окончания автосалона в Лос-Анджелесе. Несмотря на то что, по словам пресс-службы компании, это «самая выразительная» премьера за 50 лет существования M-подразделения. А пока остается гадать по немногочисленным шпионским фотографиям и опубликованному в Facebook тизеру, как будет выглядеть будущий флагман XM/X8, и строить предположения о мощности гибридной силовой установки.

Игры «Патриота»

Зато посетители автосалона увидят УАЗ «Патриот», выставленный под именем Bremach 4×4. Сначала машину хотели назвать Taos, но это имя уже занял VW.

Наши в городе_1 Bremach 4×4 Фото: REUTERS/Mike Blake

Российский внедорожник омологирован под требования рынка США, но оснащен тем же мотором ЗМЗ объемом 2,7 л, версия V8 только в планах. Импортер планирует привлекать покупателей очень низкой ценой — $26,5 тыс. А также гарантией — 6 лет «от бампера до бампера» и 10 лет на трансмиссию.

Бензин — в меньшинстве

Машины с бензиновым мотором в Лос-Анджелесе в диковинку — к 2035 году от них вообще планируют отказаться. Президент США Байден восторгается электрическим Hummer и планирует вложить миллиарды в развитие инфраструктуры зарядных станций.

Наши в городе_3 Kia Sportage Фото: laautoshow.com

Поэтому Nissan привез в Лос-Анджелес кроссовер Rogue, аналог нового X-Trail, с новым турбомотором (204 л.с.) очень необычной конструкции — три цилиндра, изменяемая степень сжатия. Kia ради того же снижения расхода и вредных выбросов сделала новый Sportage гибридом с расходом 6 л на 100 км.

Наши в городе_4 Porsche 718 Cayman GT4 RS Фото: Global Look Press/JAVIER ROJAS

Показывать в «позеленевшем» Лос-Анджелесе машины с бензиновым атмосферным мотором — настоящее хулиганство. Porsche решила: если хулиганить, то по-крупному, объединив легкий и верткий 718 Cayman и мотор от полугоночной 911 GT3. Для «Каймана» — такая версия называется GT4 RS — мощность снизили до 500 л.с. и 450 Нм, но это всё равно значительно больше, чем у обычного Cayman GT4.

Дополнительно машине улучшили аэродинамику — прижимная сила выросла на 25%, доработали тормоза, роботизированную трансмиссию, снизили вес. В результате 718 Cayman GT4 RS проезжает Нюрбургринг за 7 минут и 4,5 секунды, что более чем на 20 секунд быстрее обычного GT4.

Наши в городе_5 Mazda CX-50 Фото: Mazda/Handout via REUTERS

Mazda CX-50 — еще одна бензиновая новинка. Первоначально она получит атмосферный и турбированный мотор 2,5. Позднее кроссовер оснастят гибридной силовой установкой Toyota — обе марки выпускают машины на одном заводе в Алабаме. CX-50 позиционируют как более крупный и внедорожный кроссовер, чем CX-5, но до российского рынка он вряд ли доберется. Впрочем, за ним Mazda обещает выпустить несколько новинок, среди которых кроссоверы CX-60 и CX-80, построенные на новой заднеприводной платформе и с продольными 6-цилиндровыми моторами.

Электрическое единообразие

Наши в городе_6 Porsche Taycan GTS Sport Turismo Фото: Global Look Press/JAVIER ROJAS

Электрический кроссовер — самая распространенная новинка Лос-Анджелеса. Хотя Porsche и тут выступила бунтарем, продемонстрировав новый вариант электромобиля Taycan GTS Sport Turismo универсал. От представленного ранее Cross Turismo машина отличается отсутствием обвеса и меньшим дорожным просветом. Версия GTS по динамике располагается между 4S и Turbo: 3,7 с до 100 км. Благодаря новой прошивке запас хода увеличился до 500 км.

2021-11-17T185827Z_1785856569_RC2IWQ9VDYSH_RTRMADP_3_AUTOSHOW-LOS-ANGELES Концепт Hyundai SEVEN — прообраз будущего электрокроссовера Ioniq7 и выставка технологий компании. Колесные диски снабжены шторками для улучшения аэродинамики, электрическая платформа с быстрой зарядкой. Благодаря автопилоту, шоу-кар обходится без руля и педалей, для ручного управления есть только джойстик 2021-11-17T181516Z_761138309_RC2AWQ9GH9KV_RTRMADP_3_AUTOSHOW-LOS-ANGELES Салон с поворотными креслами и отсеками для хранения превращается в уютную гостиную. Вряд ли все это, как и ассиметричный кузов с распашными дверями с одной стороны и единственной водительской доживет до серии, но футуристический дизайн уже опробован на минивэне Staria Фото: REUTERS/Ringo Chiu 20211117_zaa_p124_023 Kia представила свое видение большого электрического кроссовера, построенного на той же платформе E-GMP. У него брутальный угловатый дизайн и трехрядный салон с большими возможностями трансформации. Например, передние кресла разворачиваются, а центральные превращаются в стол. Серийный EV9 станет второй моделью и флагманской моделью электрического семейства и вполне возможно доедет до российского рынка Фото: Global Look Press/JAVIER ROJAS 20211118_zaa_p124_052 Ford привез электрическую версию своего пикапа-бестселлера. F-150 Lightning предлагается в двух вариантах: с отдачей 432 л.с. и запасом хода 370 км и с отдачей 571 л.с. и запасом хода 480 км. Во втором случае грузоподъемность немного снижена Фото: Global Look Press/JAVIER ROJAS 20211117_zaa_p124_035 В свете ускоренной электрификации рынка США Toyota и Subaru решили объединить усилия — их кроссоверы bZ4X и Solterra отличаются только внешне да и то в мелочах. Кроме того, инженеры Subaru по-своему настроили полный привод «Солтерры». Запас хода у переднеприводной машины — 500 км, в полноприводной, со вторым электромотором — 460 км Фото: Global Look Press/ARIANA RUIZ

Вьетнамские флешбэки

Бал в электромобильном сегменте правят не именитые марки, а стартапы, что и показали результаты премии ZEVAS, спонсором которой выступила крупнейшая в США сеть зарядных станций Electrify America. По результатам открытого голосования из 90 машин с нулевым выбросом были выбраны лучшие в девяти категориях. Из известных марок только Hyundai и Tesla, остальные — экзотические Fisker, Lucid, Mullen, Rivian.

2_2 Mullen Technologies — американский стартап с запутанной историей. Сначала компания планировала производить в США электрический спорткар из Китая Dragonfly K50, потом кроссовер на китайской платформе. В Лос-Анджелес Mullen Technologies привезла купеобразный электромобиль Five, но уже с американскими аккумуляторами и немецкими моторами. Запас хода на одной заряде — 523 км. Производство Five в США, начнется в конце 2023 года, но заказы уже принимают. К тому же кроссовер получил премию ZEVAS Фото: laautoshow.com 2021-11-17T172538Z_13643264_RC2HWQ97B3QT_RTRMADP_3_AUTOSHOW-LOS-ANGELES Заказы на кроссовер Fisker Ocean начали принимать еще пару лет назад, но у него больше шансов пойти в серийное производство. Компания Хенрика Фискера привезла в Лос-Анджелес предсерийную версию, а заодно определилась со сборочной площадкой —австрийская Magna Steyr. Машина сохранила солнечные батареи на крыше и особый режим California, опускающий разом все стекла и опускающий люк. Центральный тачскрин можно поворачивать на 90 градусов. Топ-версия развивает 558 л.с. и способна проехать 563 км Фото: REUTERS/Mike Blake 2021-11-17T225953Z_682043707_RC2MWQ9L8IGZ_RTRMADP_3_AUTOSHOW-LOS-ANGELES Еще один необычный стартап с китайскими корнями и штаб-квартирой в Калифорнии — Edison Future. Она разработала необычный электропикап EF1-T с солнечными батареями на крыше и раздвижном кунге. Он может оснащаться одним или тремя электромоторами. В топовой версии суммарная мощность достигает 700 л.с. На той же платформе Edison Future планирует создать фургон EF1-V со сдвижными дверями Фото: REUTERS/Ringo Chiu

Еще экзотики? Один из участников Лос-Анджелеса — вьетнамский автопроизводитель VinFast, принадлежащий самому богатому человеку в СРВ Фам Нят Выонгу. Начинала компания с покупки лицензии на старые модели BMW, но постепенно обзавелась инжиниринговым центром в Европе и наняла бывшего опелевского топ-менеджера Михаэля Лошеллера. В Лос-Анджелесе VinFast открыла штаб-квартиру и готова строить завод в Калифорнии. На рынки США и Европы она выйдет с электромобилями, два из них приехали на автосалон.

Наши в городе_7 VinFast e36 Фото: REUTERS/Mike Blake

Первая новинка — среднеразмерный кроссовер VF e35 существует в одномоторной (204 л.с.) и двухмоторной (408 л.с.) версиях. Батареи, как обещают, хватит, на 400 км. Вторая новинка — более крупный 7-местный кроссовер VF e36. У него два мотора (408 л.с.) и более емкий аккумулятор, которого должно хватить на 560 км. Машину обещают оснастить автопилотом третьего уровня.