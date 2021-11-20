Наши в городе: что показали на автосалоне в Лос-Анджелесе
Автосалон в Лос-Анджелесе в прошлом году не состоялся по причине пандемии, потом был перенесен на май 2021-го и, наконец, на ноябрь. Новинок набралось за всё это время немало, и среди них есть даже российский внедорожник. О самых интересных премьерах автосалона рассказывают «Известия».
Одни — в Китай, другие — в онлайн
Постоянные отмены, переносы и угроза коронавируса не нравятся производителям, вынужденным подстраивать свои производственные планы под даты автошоу. Поэтому список «отказников» растет, несмотря на имидж Лос-Анджелесского салона как одной из старейших и крупнейших автомобильных выставок. От участия в этом году отказались Audi, Cadillac, Lotus, Mercedes-Benz и Volvo. Некоторые из них посчитали, что важнее автосалон в китайском Гуанчжоу, который проходит в эти же даты.
Многие из представленных премьер Лос-Анджелеса были показаны раньше в Сети или на специальных закрытых мероприятиях. Среди них новые Rangе Rover и Lexus LX.
BMW Concept XM
BMW вообще перенесла премьеру концепта кроссовера XM на 29 ноября, следующий день после окончания автосалона в Лос-Анджелесе. Несмотря на то что, по словам пресс-службы компании, это «самая выразительная» премьера за 50 лет существования M-подразделения. А пока остается гадать по немногочисленным шпионским фотографиям и опубликованному в Facebook тизеру, как будет выглядеть будущий флагман XM/X8, и строить предположения о мощности гибридной силовой установки.
Игры «Патриота»
Зато посетители автосалона увидят УАЗ «Патриот», выставленный под именем Bremach 4×4. Сначала машину хотели назвать Taos, но это имя уже занял VW.
Bremach 4×4
Российский внедорожник омологирован под требования рынка США, но оснащен тем же мотором ЗМЗ объемом 2,7 л, версия V8 только в планах. Импортер планирует привлекать покупателей очень низкой ценой — $26,5 тыс. А также гарантией — 6 лет «от бампера до бампера» и 10 лет на трансмиссию.
Бензин — в меньшинстве
Машины с бензиновым мотором в Лос-Анджелесе в диковинку — к 2035 году от них вообще планируют отказаться. Президент США Байден восторгается электрическим Hummer и планирует вложить миллиарды в развитие инфраструктуры зарядных станций.
Kia Sportage
Поэтому Nissan привез в Лос-Анджелес кроссовер Rogue, аналог нового X-Trail, с новым турбомотором (204 л.с.) очень необычной конструкции — три цилиндра, изменяемая степень сжатия. Kia ради того же снижения расхода и вредных выбросов сделала новый Sportage гибридом с расходом 6 л на 100 км.
Porsche 718 Cayman GT4 RS
Показывать в «позеленевшем» Лос-Анджелесе машины с бензиновым атмосферным мотором — настоящее хулиганство. Porsche решила: если хулиганить, то по-крупному, объединив легкий и верткий 718 Cayman и мотор от полугоночной 911 GT3. Для «Каймана» — такая версия называется GT4 RS — мощность снизили до 500 л.с. и 450 Нм, но это всё равно значительно больше, чем у обычного Cayman GT4.
Дополнительно машине улучшили аэродинамику — прижимная сила выросла на 25%, доработали тормоза, роботизированную трансмиссию, снизили вес. В результате 718 Cayman GT4 RS проезжает Нюрбургринг за 7 минут и 4,5 секунды, что более чем на 20 секунд быстрее обычного GT4.
Mazda CX-50
Mazda CX-50 — еще одна бензиновая новинка. Первоначально она получит атмосферный и турбированный мотор 2,5. Позднее кроссовер оснастят гибридной силовой установкой Toyota — обе марки выпускают машины на одном заводе в Алабаме. CX-50 позиционируют как более крупный и внедорожный кроссовер, чем CX-5, но до российского рынка он вряд ли доберется. Впрочем, за ним Mazda обещает выпустить несколько новинок, среди которых кроссоверы CX-60 и CX-80, построенные на новой заднеприводной платформе и с продольными 6-цилиндровыми моторами.
Электрическое единообразие
Porsche Taycan GTS Sport Turismo
Электрический кроссовер — самая распространенная новинка Лос-Анджелеса. Хотя Porsche и тут выступила бунтарем, продемонстрировав новый вариант электромобиля Taycan GTS Sport Turismo универсал. От представленного ранее Cross Turismo машина отличается отсутствием обвеса и меньшим дорожным просветом. Версия GTS по динамике располагается между 4S и Turbo: 3,7 с до 100 км. Благодаря новой прошивке запас хода увеличился до 500 км.
Вьетнамские флешбэки
Бал в электромобильном сегменте правят не именитые марки, а стартапы, что и показали результаты премии ZEVAS, спонсором которой выступила крупнейшая в США сеть зарядных станций Electrify America. По результатам открытого голосования из 90 машин с нулевым выбросом были выбраны лучшие в девяти категориях. Из известных марок только Hyundai и Tesla, остальные — экзотические Fisker, Lucid, Mullen, Rivian.
Еще экзотики? Один из участников Лос-Анджелеса — вьетнамский автопроизводитель VinFast, принадлежащий самому богатому человеку в СРВ Фам Нят Выонгу. Начинала компания с покупки лицензии на старые модели BMW, но постепенно обзавелась инжиниринговым центром в Европе и наняла бывшего опелевского топ-менеджера Михаэля Лошеллера. В Лос-Анджелесе VinFast открыла штаб-квартиру и готова строить завод в Калифорнии. На рынки США и Европы она выйдет с электромобилями, два из них приехали на автосалон.
VinFast e36
Первая новинка — среднеразмерный кроссовер VF e35 существует в одномоторной (204 л.с.) и двухмоторной (408 л.с.) версиях. Батареи, как обещают, хватит, на 400 км. Вторая новинка — более крупный 7-местный кроссовер VF e36. У него два мотора (408 л.с.) и более емкий аккумулятор, которого должно хватить на 560 км. Машину обещают оснастить автопилотом третьего уровня.
Вьетнамские электромобили построены на собственной модульной платформе, а их дизайном занималось ателье Pininfarina. Чтобы посетители американской выставки не запутались в таком разнообразии электромобилей и технологий, на автосалоне создали специальный тестовый трек, на котором можно испытать многие из представленных новинок.