Lada с балластом: за кого болеть на гонке в Сочи

В выходные 27–28 ноября на автодроме в Сочи пройдет финальный этап международного Кубка по турингу WTCR. В заключительной гонке примут участие российские гонщики на автомобилях Lada Vesta Sport TCR с двигателями мощностью 340 л. с. Есть ли шансы у отечественной команды и в чем секрет успеха китайских автомобилей Lynk & Co, разбирались «Известия».

Баланс, которым многие недовольны

Чтобы уравнять шансы разных машин, используются одинаковое топливо и одинаковые шины. А также процедура BoP (Balance of Performance): по результатам тестов автомобилям увеличивают или снижают массу, меняют клиренс и ограничивают мощность. На основании времени прохождения круга на предыдущих этапах слишком быстрому автомобилю могут накинуть еще килограммов. Естественно, в неудачном выступлении гонщики обычно винят BoP.

Автор цитаты В Главном туринговом чемпионате WTCR принимают участие переднеприводные четырех- и пятидверных седаны и хетчбэки. Кузов — серийной машины, но максимально облегченный и усиленный каркасом ради лучшей безопасности. Двигатель с единственной турбиной не должен развивать более 350 л. с., а вес вместе с гонщиком не должен быть менее 1285 кг.

Например, основатель и владелец команды Cyan Racing (соревнуется на китайских машинах Lynk & Co 03 TCR) Кристиан Даль жаловался, что в первом сезоне 2019 года их автомобиль получил наибольший вес, а мощность была снижена до 97,5%. Тогда как новый седан Hyundai Elantra TCR к 2021 году получил 100% мощности и не был догружен балластом.

Китайцы впереди всех

Между тем в 2019 и 2020 годах Cyan Racing брала командный титул. А Янн Эрлаше на Lynk & Co 03 TCR стал чемпионом прошлого года. Cyan Racing была основана как заводская команда Volvo еще в 1990-х, но после того как шведский бренд вошел в состав китайской Geely, пересела на Lynk & Co 03 TCR. Шведский инжиниринг и китайские деньги продолжают творить чудеса.

Lada с балластом Янн Эрлаше на Lynk & Co 03 TCR Фото: Global Look Press/ Florent Gooden

По результатам этого года Эрлаше и его команда пока набрали наибольшее количество очков. Главные соперники «китайцев», Comtoyo Team на Audi, пока отстают, а самый результативный пилот Фредерик Вервиш уступает Эрлаше: 165 очков против 201. Причем в затылок Вервишу дышит Эстебан Геррери, а его Comtoyo Team поджимает еще одна команда на автомобилях Lynk & Co — Cyan Performance.

Всегда есть место драме

Правила WTCR предусматривают использование следующего формата гоночного уикенда: две свободных практики, квалификация и две гонки. Ян Эрлаше уже отметил, что 36 очков — это серьезное преимущество, но в двух гонках оно может быстро исчезнуть. Фредерик Вервиш отметил, что ликвидировать разрыв между ним и Эрлаше сложно, но возможно и в WTCR всегда есть драма.

Российский организатор чемпионата в Сочи компания «Росгонки» справедливо замечает, что правила серии вносят элемент непредсказуемости. Выиграть гонку может абсолютно каждый пилот и даже аутсайдер. В том числе благодаря изменениям BoP.

Перед финалом сезона автомобили Cupra от Zengo Motorsport будут легче на 40 кг, а «Хонды» будет от Münnich Motorsport похудеют на 20 кг. Вес Hyundai и Audi не изменится, а Lynk & Co догрузят дополнительными 20 кг.

Тяжелая доля «Весты»

Зато Lada Vesta Sport TCR по сравнению с самым легким автомобилем гонки Audi RS 3 LMS TCR окажется тяжелее на целый центнер. В частности, балласт в 60 кг «Весты» получили из-за того, что участвуют не с начала сезона, а только в его финале. Плюс клиренс машины поднимут на 10 мм. По словам гонщика Lada Sport ROSNEFT Михаила Митяева, лишние 60 кг — это примерно от 0,8 до 1 секунды прибавки на круге.

Lada с балластом LADA Vesta Sport TCR Фото: lada-sport.ru

«Трасса очень длинная, и каждый разгон после поворотов будет даваться машине хуже. А от дополнительной высоты пропадает граунд-эффект на прямых, и увеличивается сопротивление воздуха», — рассказал он в интервью «Спорт-Экспрессу».

Еще одна проблема — шины Goodyear, с которыми российские гонщики не знакомы, так как в РСКГ ездили на резине Yokohama.

«На этой шине мы не ездили никогда и какое-то время на тренировках потратим, чтобы посмотреть, как она себя ведет», — рассказал «Известиям» руководитель команды LADA Sport ROSNEFT Владислав Незванкин.

Что дает надежду на победу

Незванкин также отметил, что на стороне российских пилотов Кирилла Ладыгина и Михаила Митяева знание трассы и умение управлять в дождь.

«Конечно, ждем дождя. Потому что в сырую погоду вес не так влияет на разгон, а, наоборот, помогает прижимать автомобиль к дороге, меньше пробуксовки. Если будет дождь, у нас хорошие шансы. Тем более Lada Vesta очень хорошо идет по мокрой трассе», — уверен Кирилл Ладыгин.

Lada с балластом Кирилл Ладыгин Фото: raf-rcrs.ru

Дома, как известно, и стены помогают, но от мастерства пилотов зависит очень многое. Ладыгин — неоднократный победитель различных соревнований, а в этом году стал чемпионом России по кольцевым гонкам в личном и командном зачетах (класс «Туринг»). У Митяева результаты пока скромнее, но за ним интересно следить еще и по той причине, что он бывший водитель-испытатель «АвтоВАЗа».

Последние гастроли итальянца

По трассе в Сочи действительно ездили немногие гонщики, но Ян Эрлаше и Габриэле Тарквини ранее одерживали победы на Lada Vesta и поэтому знают «матчасть». Тарквини после победы на чемпионате мира по турингу WTCC в 2016-м году называл свою Lada Vesta феноменально быстрой.

Этап WTCR в Сочи станет последним для 59-летнего Тарквини, выступающего за команду BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse. В гонках он уже почти 40 лет, но в «Формуле-1» выступал за слабые команды. В кузовных чемпионатах он оказался более успешным, в частности в 2018 году стал чемпионом WTCR на Hyundai

«За столько лет в гонках он выиграл не особо много. У него комбинация веселья, энергетики и долгой карьеры», — рассказал «Известиям» главный редактор российской редакции Motorsport.com Кирилл Качнов.

Что за «Весты» поедут в Сочи

На трассу в Сочи выедут практически те же «Весты», которые ездили в РСКГ, с очень небольшими изменениями. Однако пилоты наденут новые комбинезоны, омологированные FIA.

За основу Vesta Sport TCR взят серийный кузов, но серьезно доработанный в плане веса и безопасности. Сзади использована независимая подвеска, а мотор 1,8 развивает 340 л. с. и 410 Нм момента.

«Задача — посмотреть на мир и себя показать. Амбиций в WTCR у нас нет, мы продолжаем участвовать в серии РСКГ», — отметил Владислав Незванкин. Он также рассказал, что в следующем сезоне команда пересядет на новые автомобили, построенные на основе рестайлинговой «Весты». Незванкин допустил возможность продажи гоночных «Вест» клиентам, которые захотят участвовать в WTCR.