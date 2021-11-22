Море адреналина: чего ждать от гонок в Сочи

В предстоящие выходные, 27 и 28 ноября, Сочи принимают одну из самых престижных международных гоночных серий — здесь пройдет финальный этап FIA World Touring Car Race. В состязаниях за Кубок мира по турингу участвуют только серийные легковые автомобили массовых моделей, а среди пилотов можно увидеть мировых звезд автогонок, участников «Формулы-1» и ралли «Дакар». Почему гонки WTCR считаются одними из самых зрелищных и непредсказуемых — в материале «Известий».

Как будут проходить гонки

World Touring Car Race — международный кубок по турингу, санкционированный FIA(Международной автомобильной федерацией) как высший класс соревнований для легковых автомобилей . Впервые серия прошла в 2018 г., когда WTCC — международный чемпионат среди легковых автомобилей, проводимый FIA с 1987 г. — перешел на регламент TCR.

В соответствии с правилами WTCR, в предстоящие выходные на Сочи Автодроме пройдут две свободных практики, квалификация и две гонки. На субботу, 27 ноября, запланированы свободные заезды и квалификация. Гонки состоятся в воскресенье, 28 ноября. В первой пилотам предстоит преодолеть девять кругов — чуть более 50 км, во второй — 11 кругов и почти 65 километров.

В соответствии с техническим регламентом кубка, в соревнованиях могут принимать участие переднеприводные 4-х и 5-дверные спортивные седаны или хэтчбеки, оснащенные двигателем с турбонаддувом до 2000 куб. сантиметров. В соревнованиях представлены такие крупные автопроизводители как Audi, Hyundai, Honda, Seat.

Чего ждать от состязаний

Правила WTCR предполагают абсолютную непредсказуемость на трассе — выиграть гонку может абсолютно любой из участников, даже аутсайдер. При этом в туринговых состязаниях участвуют и бывшие пилоты «Формулы-1», и гонка на выносливость «24 часа Ле-Мана», и настоящие легенды кузовных гонок — Габриэле Тарквини, Иван Мюллер, Роб Хафф, Том Коронель.

Обычно положение в турнирной таблице в личных и командных зачетах меняется после каждого заезда. В Сочи может определиться не только победитель личного зачета в этом сезоне, но и обладатель титула в командном зачете.

Кто принимает участие в заездах

Всего в Кубке мира WTCR принимают участие 22 пилота из 11 команд. За победу в гонке начисляется 25 зачетных баллов, а за поул – 5.

На данный момент, после шести этапов, прошедших в Германии, Португалии, Испании, Венгрии, Чехии и Франции, в личном зачете лидирует триумфатор прошлого сезона Ян Эрлаше. В 2017 г. французский гонщик смог выиграть этап в Аргентине, где выступал на российском автомобиле «Лада Веста». В этом сезоне Эрлаше набрал 180 очков. На втором месте с отрывом в 36 очков пока расположился его соотечественник Жан-Карл Вернэ со 144 очками. Аргентинцу Эстебану Геррьери удалось набрать 138 очков, а бельгийцу Фредерику Вервишу 131 очко.

Лидером командного зачета стала Cyan Racing Lynk & Co с 288 очками, за ней следует ALL-INKL.COM Muennich Motorsport с результатом в 244 очка, а замыкает тройку лидеров Cyan Performance Lynk & Co с 238 очками.

Особое внимание зрителей этом сезоне приковано к единственной женщине в WTCR. 24-летняя Джессика Бэкман из Швеции уже набрала два зачетных балла на первом этапе в Германии и опередила в личном зачете своего брата Андреаса.

Что говорят пилоты

Пилот российской команды LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин назвал WTCR гонками на выживание.

— Мы будем выступать с напарником, Михаилом Митяевым. Сейчас плотно готовимся к этому этапу, готовим машины, готовимся сами, — рассказал он телеканалу РЕН ТВ и отметил, что очень хорошо знает трассу.

Нидерландский автогонщик, постоянный участник ралли «Дакар» Тим Коронел рассказал об особенностях предстоящих заездов.

— Грядущие гонки — это, конечно, совсем другой стиль, они длятся всего 25 минут, — говорит он. — Мы можем немного друг друга задевать, будем немного «наезжать» друг на друга, но это нормально. Под капотом переднеприводных спортивных седанов или хетчбэков не больше 360 лошадиных сил, и совладать с ними порой очень сложно.

Особую интригу гонкам, по его словам, придает то, что на WTCR нельзя угадать, какой соперник попадется, и несмотря на высокие скорости, всегда есть шанс, что на финише кто-то тебя обойдет.

Как попасть на гонки

В этом сезоне гонки пройдут в особых условиях в вязи с пандемией. Доступ по билетам на мероприятие возможен только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном Covid-19. Также во время гонок обязательно использование средств индивидуальной защиты.

— Уверен, что ФТ «Сириус» достойно примет финал столь серьезной международной автоспортивной серии, а «Росгонки» окажут всецелую поддержку в ее организации, — заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. — Россия давно себя зарекомендовала как страна, которая умеет организовать международные события на самом высоком уровне. Мы рады сотрудничеству с нашими зарубежными коллегами, проводя такое знаковое для мирового спорта мероприятие в России, в Сочи. Организаторы оказались заложниками сложной мировой эпидемиологической обстановки, в связи с чем в одних странах происходит отмена крупных мероприятий, а в других, где обстановка лучше, проведение таких событий возможно.