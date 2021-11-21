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Семенной фонд: корейцы обновили популярные хетчбэк и универсал

Тест-драйв обновленных Kia Ceed и Ceed SW
Фото: Kia
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Семенной фонд: корейцы обновили популярные хетчбэк и универсал
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Помните афоризм Генри Форда про автомобиль любого черного цвета? Вот и в наше время российский покупатель может выбрать себе любой кроссовер. Или, в крайнем случае, седан. Найти модель в каком-то другом кузове — та еще задача. Kia Ceed как раз представлен у нас в непопулярных кузовах хетчбэк и универсал. Недавно модель обновили, что затронуло не только внешность, но и «технику». Стоит ли предпочесть Ceed кроссоверу или седану, выясняли «Известия».

Немногие выжившие

Почти полторы сотни моделей покинули российский рынок за семь лет. Ушли целые сегменты: компактные хетчбэки, универсалы, минивэны. Сейчас поставлять в Россию что-то, кроме кроссоверов и седанов, — отчаянно смелый поступок.

Семенной фонд-15
Kia

Хетчбэк с новым мотором 1,5 и модернизированным «роботом» разгоняется до «сотни» за 8,6 с, а максимальная скорость — 210 км/ч. Заявленный расход в городе — 7,6 л, на трассе — 4,8 л, смешанный — 5,8 л на 100 км

Фото: Kia

Kia вряд ли сильно рискует, бросив эти семена (название модели обыгрывает английское слово seed, семя) в суровую российскую почву. В прежние годы семейство находило 15–20 тыс. покупателей ежегодно. В проблемном 2020-м удалось продать около 10 тыс. машин, но в этом году компания планирует более чем вдвое увеличить результат.

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Скобки, пиксели, винглеты

Контур фирменной «улыбки тигра» намечен тонкими скобками, и те, кто неправильно читает новый логотип, будут наверняка сравнивать их с брекетами. Впрочем, Kia как раз в той ситуации, когда можно не бояться ни разночтений, ни шутников. Kia, стремясь дотянуться до VW и Skoda, сама мыслит по-немецки.

Поэтому Ceed обзавелся турбомотором и «роботом», а недорогие версии незадолго до рестайлинга получили более простую заднюю подвеску — полузависимую балку. Изменения в управляемости несущественны — такие машины с мотором 1,6 и «автоматом» подходят для неспешных перемещений. Пропал и другой неизменный атрибут драйверских хетчбэков — механическая коробка передач.

Семенной фонд-1
Kia

Версию GT Line можно отличить по большим воздухозаборникам и черной полоске, зрительно разъединяющей бампер

Фото: Kia
Семенной фонд-2
Kia

Светодиодные стрелки дневных ходовых огней также выполняют роль указателей поворота

Фото: Kia
Семенной фонд-3
Kia

Дизайн дисков тоже новый, максимальный диаметр у хэтчбека и универсала — 17 дюймов

Фото: Kia
Семенной фонд-4
Kia

Обновленный хэтчбек легко узнать сзади по фонарям

Фото: Kia
Семенной фонд-5
Kia

Фонари универсала не изменились

Фото: Kia

Весь драйв достался «Сиду» с турбомотором, сохранившему многорычажную подвеску сзади. Такие машины даже внешне изменились серьезнее, и их хочется рассматривать в подробностях. Черная глянцевая полоска отходит от воздухозаборника и зрительно отделяет часть бампера. Получается то ли аэродинамический элемент болида «Формулы-1», то ли винглет, как на конце крыла современного пассажирского самолета.

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У светодиодных фар новый рисунок. Три стрелки между основными блоками — ДХО, но при включении поворотника еще и мигают желтым. Получилось интереснее и самобытнее, чем прежние четыре точки в стиле, — такие ДХО сохранили вместе с галогеновой оптикой недорогие комплектации. Интересно, что противотуманки перебрались с нижней части бампера под общий колпак, но на эффективности это практически не отразилось. Новая оптика вполне эффективна, но уже не предлагает подсветки поворотов.

В тумане хорошо заметны и обновленные фонари, составленные из полусотни крупных светодиодных пикселей, которые также могут превращаться в желтые полоски указателей поворота. Изменились, впрочем, только фонари хетчбэка, на универсале оставили прежнюю прорисовку.

Спорт внутри

Почти не изменившийся интерьер приукрасили за счет опций, чтобы как-то оправдать неизбежное при рестайлинге повышение цен. В базе теперь оптитронная приборная панель с крупным цветным дисплеем между циферблатами и мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем, беспроводным доступом к Apple CarPlay и Android Auto и главное — камерой заднего вида.

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Kia

Интерьер версий GT Line отличают руль, срезанный по хорде, металлические накладки на педали и спортивные кресла с выраженной боковой поддержкой

Фото: Kia
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Начиная с третьего уровня комплектации (Prestige), Ceed теперь оснащается электронными ассистентами, следящими за слепыми зонами и безопасными выездом с парковки. Ранее это была прерогатива топ-версии. Кроме того, в «Престиже» доступна телематика, позволяющая со смартфона запустить мотор дистанционно и на большем расстоянии, чем с ключа. Также можно выставить настройки климат-контроля, узнать геолокацию автомобиля, а также кучу полезной информации вроде запаса топлива и заряда аккумулятора.

С топовой мультимедийной системой — у нее 10-дюймовый дисплей и штатная навигация — у телематики функций больше. Например, отправить маршрут из смартфона в головное устройства, получить информацию о пробках, камерах и парковках.

Семенной фонд-11
Kia

Объем багажника универсала — 625 литров. Есть специальная система крепления поклажи, а спинки заднего дивана складываются в пропорции 40/20/40

Фото: Kia
Семенной фонд-10
Kia

Универсал за счет увеличенной колесной базы предлагает больше простора для задних пассажиров

Фото: Kia
Семенной фонд-9
Kia

Сиденья обшиты кожей и искусственной замшей

Фото: Kia
Семенной фонд-8
Kia

Топовая мультимедийная система предлагает штатную навигацию

Фото: Kia
Семенной фонд-7
Kia

Как и беспроводная зарядка смартфона

Фото: Kia
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Цифровая приборная панель доступна в топовой комплектации

Фото: Kia

Топ-версии GT Line и GT Line + изменились серьезнее — у них спортивный руль и спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой. Причем у первого варианта кресла обиты искусственной кожей и тканью, а у второго — кожей в сочетании с искусственной замшей. Машина с «плюсом» традиционно оснащена максимумом опций, от передних парктроников и памяти положений водительского кресла до цифровой приборной доски, как у Kia K5, и электронного стояночного тормоза.

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Плюс полный набор ассистентов Drive Wise: адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, система распознавания дорожных знаков, автопарковщик. Странно, что после рестайлинга перестал предлагаться люк в крыше.

Мотор мощнее, «робот» расторопнее

Еще одна обновка — под капотом версий GT Line и GT Line +. На смену турбомотору 1,4 (140 л. с. и 242 Нм) пришел новый агрегат с увеличенным до 1,5 л объемом и лучшей отдачей: 150 л. с. и 253 Нм. Хетчбэк теперь разгоняется до 100 км/ч быстрее: 8,6 с против 9,2 с ранее, но 200-сильный кроссовер XCeed — самый быстрый.

Единственный вариант трансмиссии для турбомотора — по-прежнему 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Коробку обновили, в том числе перепрошивкой, благодаря чему она перестала путаться в передачах. Да, легкие подергивания остались на небольшой скорости, а резкого старта с места не получается — чтобы сберечь ресурс сцеплений. В то же время комфорт автомобиля с «роботом» значительно вырос: переключения быстрые и незаметные.

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Kia

Длина базовых хетчбэка и универсала не изменилась, но машины в исполнении GT Line прибавили 15 и 5 мм. Ширина и высота моделей не изменились: 1800 мм и 1457 мм соответственно

Фото: Kia
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Повороты турбированный Ceed (и хетчбэк, и более тяжелый универсал) проходит собранно и, можно сказать, азартно. При этом плотная подвеска не пасует и на неровностях.

Новый турбомотор на удивление экономичен — заявлены 5,8 л в среднем, а по бортовому компьютеру вышло в районе 8. Обратная сторона такой экономичности — довольно сложная конструкция силового агрегата c системой изменения продолжительности открытия клапанов.

Сколько стоят европейские ценности в рублях

Ceed — один из последних представителей того, что раньше называли «гольф-класс». Есть еще, собственно, VW Golf, но цены на него стартуют от 2,5 млн рублей, премиальные хетчи еще дороже.

Семенной фонд-16
Kia

Более тяжелый универсал медленнее в разгоне на 0,2 с. Максимальная скорость и показатели расхода у него не отличаются

Фото: Kia
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Ceed c обновлением прибавил в цене, самый доступный вариант обойдется в 1 млн 565 тыс. рублей. Причина в том, что автомобиль теперь предлагается только с «автоматом». Средние комплектации прибавили 50–85 тыс. рублей. Топовые подорожали более ощутимо. Самый дорогой вариант с атмосферным мотором стоит 1 млн 870 тыс. рублей, турбированные версии обойдутся в 1 980 000–2 110 000 рублей. Универсал дороже на 40–70 тыс. рублей

Несмотря на повышение цен, это Ceed остается недорогим способом прикоснуться к европейским автомобильным ценностям и подзабытой культуре хетчей. Универсал вообще выгодно оказался посередине между Lada Vesta SW и Skoda Superb Combi. А вот шутинг-брейк Proceed с эффектным силуэтом ко двору не пришелся — обновленной машины у нас не будет. Даже в лучшие времена его доля в продажах не превышала 5%.

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