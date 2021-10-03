Гостевой доступ: популярный седан научился общаться по телефону

Обновленный Kia Cerato — первый автомобиль марки в России, оснащенный продвинутой телематикой. Теперь об успешном запуске двигателя докладывает приложение в смартфоне автовладельца. И это не единственные новые опции. Кроме того, корейский седан теперь маскируется под спорткар. Зачем — выясняли «Известия».

Легковой С-сегмент, он же «гольф-сегмент», тает, как снег под лучами солнца. В прошлом году по данным агентства «Автостат», он просел на 30%, за первое полугодие 2021-го — еще на 17%. Но кризис — это еще и время возможностей. Конкурентов всё меньше, теперь главное — не совершать резких движений.

Сделали заметнее

Поэтому Kia Cerato обновили буквально в деталях. Во-первых, чтобы не сильно поднимать ценник, во-вторых, он и так неплохо продается — самый популярный седан C-класса и второе место в своем сегменте после «Октавии». В первую очередь машине придали заметности.

Обвес с косыми плавниками спереди и большим диффузором сзади намекает, что этот автомобиль как минимум очень быстрый. На самом деле всё это — лишь элементы дизайна. Т ехнически это тот же Kia Cerato, что и раньше, — с моторами 1,6 (128 л.с.) и 2,0 (150 л.с.). Быструю версию GT c турбомотором 1,6 (204 л.с.) и многорычажной задней подвеской к нам не привезут.

Гостевой доступ Габариты Kia Cerato не изменились: 4640×1800×1450 мм, колесная база — 2700 мм. Клиренс — 150 мм Фото: Kia

Вариант с многообещающим названием GT-Line по-прежнему представляет собой спорт-стайлинг: красные акценты на решетке радиатора, красные скобки в нижней части бампера, накладки на пороги и спойлер на крышке багажника. Если он чуть спортивнее, то за счет 17-дюймовых колес с низкопрофильной резиной. А еще GT-Line и GT-Line+ самые богатые комплектации.

Фары, сросшиеся с узкой решеткой радиатора, светящийся пунктир между задними фонарями — всё это делает Cerato похожим на более крупную и дорогую модель K5, повышает статус седана.

KCE_36 Версия GT-Line оснащается 17-дюймовыми колесами c дисками нового дизайна. У более доступных машин колеса диаметром 15 или 16 дюймов Фото: Kia KCE_39 Спереди ее можно отличить по красным акцентам Фото: Kia KCE_42 Сзади — по спойлеру на крышке багажника Фото: Kia KCE_43 У задних фонарей новая графика Фото: Kia KCE_80 В начальный версиях фары галогенные, в дорогих — светодиодные Фото: Kia KCE_37 Указатели поворота по-прежнему расположены низко. Объем багажника — 434 л Фото: Kia

Что касается интерьера, то единственное заметное нововведение — электрический стояночный тормоз. Внутренняя скромность не очень соответствует подправленному экстерьеру, даже в версии GT-Line, где больше спортивных акцентов.

Больше технологий

Cerato — первая модель с новым логотипом Kia. Буквы лишились привычного овала и теперь стоят вплотную. В итоге в шильдике явственно проступает «КИ» кириллицей. Новый логотип, помимо прочего, символизирует смену концепции. Не так давно принятый корейской компанией Plan S означает постепенный переход на электромобили, в том числе и в Росcии.

Гостевой доступ Внутри версию GT-Line отличает спортивный руль, подрулевые лепестки, металлические накладки на педали и черный потолок Фото: Kia

Существующие модели, в свою очередь, получают больше высокотехнологичных опций — телематику, электронных помощников. Однако на российском Cerato нет топовой мультимедийной системы с дисплеем диагональю 10,25 дюйма. Не получил он и цифровую приборную панель, доступную на других рынках. Во всяком случае пока. Возможно, причиной тому стал дефицит полупроводников, а возможно, в компании решили, что еще одна опция увеличит цену машины.

Более простое головное устройство с 8-дюймовым экраном теперь доступно во всех комплектациях, включая базовую, — ту самую на 15-дюймовых штампованных колесах и с простым кондиционером. К мультимедийке в обязательном порядке прилагается камера заднего вида и поддержка смартфонов на базе Android и iOS. Это значит, что навигацию можно вывести с телефона на дисплей. Удобно, но при тестировании связь обрывалась минут через пять, и непонятно, в чем была причина, в шнуре или пресловутых полупроводниках.

Пришлет на телефон

Зато сервисы Kia Connect работают без нареканий. Открыл приложение на смартфоне, нашел расположение автомобиля. Если вдруг не нашел (надо сказать, что геопозиционирование работает очень точно) — нажал другую кнопку, и Cerato включит световую и звуковую сигнализацию. Со смартфона можно завести двигатель, отпереть-запереть двери, включить подогревы или охладить салон. Расстояние здесь значения не имеет в отличие от дистанционного запуска с ключа.

KCI_04 В топ-версии водительское сиденье снабжено электрорегулировками и памятью. Обивка — комбинация искусственной и натуральной кожи Фото: Kia KCI_16 Появился электрический стояночный тормоз Фото: Kia KCI_17 В списке опций есть беспроводная зарядка для смартфона Фото: Kia KCI_14 Камера заднего вида доступна в базовой комплектации Фото: Kia KCI_08 На втором ряду есть подогрев сидений и дополнительные воздуховоды Фото: Kia KCI_05 Места для ног на заднем ряду с запасом Фото: Kia

На смартфон приходит масса полезной информации, включая данные о неисправностях, уровне топлива и предупреждение о разрядке аккумулятора. Есть и возможность «гостевого» доступа, ограничивающий находящему в машине человеку доступ к информации.

Системы контроля слепых зон и предупреждения при выезде задним ходом о движущемся параллельно транспорте теперь доступны и в комплектации Prestige. Еще одна «обновка» — ассистент движения в полосе. Адаптивный круиз-контроль и ассистенты, самостоятельно останавливающие автомобиль в случае опасности, — прерогатива топ-версии GT-Line+. Cerato довольно уверенно держится по центру полосы и сбавляет ход, но разгоняется медленно.

Притворяется спортсменом

Водительское кресло позволяет сесть низко, по-спортивному. Это оценят и высокие водители. У сиденья неплохой профиль и развитая боковая поддержка, а электрорегулировка поясничного подпора — дополнительный плюс к комфорту. Обивка сиденья качественная, цепкая, с комбинацией искусственной и натуральной кожи. Посадка, срезанный по хорде руль, подрулевые лепестки и алюминиевые накладки на педали настраивают на спортивный лад. Как и поведение машины.

Двухлитровый Cerato охотно откликается на газ даже в стандартном режиме, а 6-ступенчатый «автомат» работает быстро и без заминок. На повороты тяжеловатого руля реагирует остро. На 17-дюймовых колесах седан едет плотно, но вполне успешно «переваривает» дефекты асфальта, даже крупные. Как в случае с экстерьером, Cerato скорее кажется спортивным, чем является на самом деле. Повороты он проходит обычно, без огонька. Зато безопасно.

Гостевой доступ С места до «сотни» автомобиль с 2-литровым мотором (150 л.с. и 192 Нм) разгоняется за 9,8 секунды. Максимальная скорость — 203 км/ч Фото: Kia

Если же воспринимать Kia Cerato не как спорткар, а как массовый седан, каким он и является, то здесь у него очевидные достоинства. Места для ног задних пассажиров сделаны с запасом, есть обогрев сидений, а багажник впечатляет размерами и величиной подполья, в котором уместилась полноразмерная запаска.

С точки же зрения комфорта автомобиль шумноват, голос мотора на разгоне можно было бы заглушить. А в обширном списке опций так и не нашлось места для важного в России обогрева лобового стекла.

Как изменились цены

У Cerato теперь больше шансов обратить на себя внимание, но скорее он заинтересует не внешностью и показной спортивностью, а проверенными агрегатами, просторным салоном и неплохим оснащением.

Гостевой доступ Заявленный расход в городе — 10,2 л, на трассе — 5,7, а в смешанном цикле — 7,4 л на 100 км Фото: Kia