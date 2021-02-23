Принцесса Богемии: преображение чешского лифтбека

Skoda Octavia за 60 лет существования модели превратилась, пожалуй, в один из символов Чехии. Неприхотливый автомобиль за разумные деньги был популярен в Европе всегда, а теперь стал любимцем и российских водителей. Но сейчас в истории Octavia пишется следующая глава с непривычными поворотами сюжета. Подробности — в материале «Известий».

По-настоящему долгожданная

В Чехии новую Octavia начали продавать еще в конце прошлого года, а дебют в России подзадержался из-за пандемии. Кроме того, организация полноценного производства — это тоже время. Представленный в сентябре лифтбек начал сходить с конвейера ГАЗа уже в конце октября. Однако продажи продолжались недолго — после Нового года дилеры приостановили выдачу автомобилей из-за проблем с активацией ЭРА-ГЛОНАСС.

Кристаллическая структура

В дизайне новой Skoda Octavia нашлось место и для традиционных элементов, характеризующих чешский бренд , а именно элементов кристаллической формы, визуально цитирующих архитектуру чешского кубизма и грани богемского хрусталя. Соответствующие решения заметны во многих деталях кузова. Шестиугольная радиаторная решетка с вертикальными ламелями в хромированной окантовке, широкий капот с характерными ребрами жесткости, двусоставные задние фонари, которые с крыльев «заходят» на крышку багажника.

«Кристаллический» стиль выдержан и в салоне: в потолочных плафонах, в рамках-шестиугольниках вокруг цифровой приборной панели, двухспицевого руля, центральных дефлекторов и расположенных над ними функциональных кнопок.

Принцесса Богемии1 Автомобиль подрос в длину почти на 2 см (4689 мм), а в ширину — на 1,5 см (до 1829 мм). Колесная база прежняя, 2686 мм Фото: Skoda

Переросла стереотипы

Исторически сложилось, что чешский лифтбек относится к гольф-классу, однако амбиции бренда ушли далеко и новая «Октавия» во всех смыслах переросла сама себя. Во-первых, автомобиль действительно подрос: в длину почти на 2 см (4689 мм), а в ширину — на 1,5 см (до 1829 мм). Колесная база прежняя, 2686 мм, но внутри стало просторнее: больше места на втором ряду, а багажный отсек увеличился на 10 л (578 л).

Во-вторых, появились новые опции, характерные для автомобилей классом выше. Например, адаптивный круиз-контроль и трехзонный климат-контроль. Полностью светодиодная оптика как спереди, так и сзади, в топовой комплектации головной свет и вовсе матричный. Виртуальную панель приборов с диагональю 10,2 дюйма можно настроить на свой вкус, доступны три стиля, через экран на центральной консоли можно менять цвета светодиодной подсветки интерьера. В салоне пять разъемов типа USB Type-C. Существует возможность подключения через Apple CarPlay и Android Auto.

Не забывая о практичности

Практичность — второе «я» Skoda, и в этой дисциплине автомобиль тоже прибавил. Система кругового обзора с камерой заднего вида, снабженной омывателем, электропривод довольно тяжелой пятой двери. Наконец, покрышки с увеличенной до 18 дюймов высотой для всех колес, благодаря чему улучшена плавность хода и немного поднят клиренс.

К списку полезных мелочей Simply Clever добавились щетка для снега, спрятанная в двери, органайзер для мелочи в подстаканнике и кармашек для телефона в спинке передних сидений.

Принцесса Богемии3 В топовой комплектации Style Plus салон выполнен из натуральной кожи и вставок искусственной алькантары. Привод обоих кресел переднего ряда — электро с памятью на двух человек Фото: Skoda Принцесса Богемии3 Сзади сидеть удобно, места хватает, если, конечно, впереди сидящий человек не решит отодвинуться от торпедо подальше Фото: Skoda Принцесса Богемии3 Цифровая приборная панель диагональю 10,25-дюйма, 10-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа с навигацией и двухспицевый руль Фото: Skoda Принцесса Богемии3 А вот привычный селектор АКПП почему-то был заменен на минималистичный джойстик и технологию Shift-by-wire. Спорное решение Фото: Skoda Принцесса Богемии3 Задние стекла по кругу можно прикрыть при помощи сетчатых шторок, правда управление ими пока все-таки ручное Фото: Skoda Принцесса Богемии3 В подлокотнике центрального тоннеля для удобства пассажиров второго ряда есть разъемы USB-C для зарядки мобильных устройств и гнездо под вилку на 220V Фото: Skoda Принцесса Богемии3 Сам же телефон можно засунуть в специальный кармашек в спинке переднего кресла. При этом на кармашке сам значок мобильного устройства вышит вручную Фото: Skoda

Премиум — в массы

Интерьер визуально кажется шире. И богаче, особенно в максимальной комплектации Style Plus, с отделкой салона кожей и алькантарой. Главным дизайнерским козырем стал двухспицевый мультируль. Выглядит прогрессивно и современно, а в процессе эксплуатации стало понятно, что это еще и очень удобно.

Несмотря на множество непривычных деталей, сидеть комфортно, причем в водительском кресле сможет устроиться высокий человек — диапазон продольной регулировки впечатляет. Присутствует регулировка руля в двух плоскостях: по вылету и высоте. Подлокотник не двигается, но расположен именно там, где ему и положено быть.

Мощная аудиосистема Canton с 12 динамиками скорее подойдет для домашнего кинотеатра, чем для массовой модели автомобиля. Даже при выведенных на максимум басах нигде ничего не трещит и не дребезжит. Управление настройками громкости вынесено в отдельную сенсорную «линейку», расположенную под экраном мультимедиа на центральной консоли. Необычно, хотя и не так удобно, как простые аналоговые верньеры.

Дизайнеры убрали множество физических кнопок, и теперь большинством функций управляешь через тачскрин. Впервые в Skoda решили использовать технологию Shift-by-wire и убрать привычный селектор трансмиссии, заменив его коротким нефиксируемым джойстиком, — почти как в Porsche.

Что нового под капотом

В Европе Skoda Octavia уже доступна с широкой моторной гаммой. Для России диапазон объемов двигателей заметно скуднее. Первыми в продаже появились машины нижегородской сборки с турбочетверкой 1,4 (150 л.с. и 240 Н/м при 4000 об./мин.) и 8-ступенчатым «автоматом». Такое сочетание чешская марка уже опробовала на кроссовере Karoq.

Останется полюбившийся базовый «атмосферник» 1,6 MPI на 110 л.с. с механикой или шестиступенчатым «автоматом». Версия с мотором 1,8 уходит в историю, а топовым для нашего рынка станет двухлитровый мотор TSI мощностью 190 л.с. с безальтернативным преселективом DSG. Такие версии предложат позже, а более мощные и дизельные «Октавии» официально нам поставлять не будут.

Принцесса Богемии2 Разгон до 100 км/ч занимает 9 секунд, максимальная скорость — 223 км/ч. Средний расход — 5,5 л на «сотню» Фото: Skoda

Плюсы и минусы «автомата»

Версия с «автоматом» очень экономична — по данным фирмы, всего 5,5 л/100 км в смешанном цикле, хотя минимальное значение расхода, замеченное во время тест-драйва, было всё же в районе семи литров. В городской черте динамики турбочетверки в паре с восьмиступенчатой АКПП хватает, а в плавности переключений «автомат» превосходит DSG.

На трассе понимаешь, что 150 «лошадей» из объема менее полутора литров откровенно «выжимали». Разгон до «сотни» занимает 9 с, результат вроде бы неплохой, но любителям быстрой езды вариант турбомотора 1,4 с «автоматом» покажется откровенно скучным. Складывается впечатление, будто едешь в безальтернативном режиме eco. Даже в спортивном режиме переключение трансмиссии происходит с ощутимыми паузами. И чем выше скорость, тем ярче выражена задумчивость.

С точки зрения имиджа «автомат» выигрывает — такие трансмиссии традиционно считают более надежными. Хотя инженеры VW серьезно поработали над выносливостью «роботов» DSG.

Комфорт по-европейски

Тем, кто любит «погорячее», определенно стоит дождаться выхода двухлитровой версии с DSG, тем более что сзади у нее многорычажная подвеска вместо полузависимой балки.

Впрочем, Octavia и так неплохо рулится и не сильно кренится в поворотах. Вроде бы настройки подвески сделали более комфортными, и пока автомобиль движется по ровному асфальту, в салоне преобладают тишина и покой. Ситуация резко меняется, стоит машине выехать на плохое покрытие или грунтовую дорогу.

Неровности и кочки начинаешь ощущать буквально всем своим нутром: вибрации переходят на руль, пол, кресло и даже спинку кресла, причем в случае с последней они становятся визуально заметны. Остается надежда, что колеса меньшего, чем 18 дюймов, диаметра лучше подойдут для неидеального асфальта отечественных дорог.

Принцесса Богемии4 В четвертом поколении создатели решили отказаться от двойных передних фар, как это было в предыдущем поколении. Все правильно сделали Фото: Skoda Принцесса Богемии4 Головной свет на новой Skoda Octavia полностью светодиодный, а в топовой комплектации Style Plus даже матричный Фото: Skoda Принцесса Богемии4 Система бесключевого доступа Kessy позволяет открывать любую из четырех дверей Фото: Skoda Принцесса Богемии4 Среди прочих ассистентов в новой Октавии появилась система мониторинга слепых зон Side Assist Фото: Skoda Принцесса Богемии4 Чешским дизайнерам удалось создать очень красивые задние фонари, которые просто-таки притягивают к себе взгляды Фото: Skoda Принцесса Богемии4 Помимо парктроников Октавия оборудована камерой заднего вида Фото: Skoda Принцесса Богемии4 А еще теперь и у Skoda при открывании дверей на асфальт проецируется логотип компании Фото: Skoda

Что с ценами?