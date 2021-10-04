«АвтоВАЗ» модернизирует двигатель для Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» модернизирует бензиновый двигатель 1,8 л мощностью 122 л.с., который устанавливается на кроссовые версии Lada X-ray и Lada Vesta. Об этом пишет сообщество Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что двигатели получат новые поршни, что позволит избежать деформации клапанов при обрыве ремня ГРМ. Точная дата проведения доработки пока не определена.

По словам президента «АвтоВАЗа» Николя Мора, модернизированные двигатели будут устанавливаться на новые модели автомобилей компании.

До 2025 года «АвтоВАЗ» планирует выпустить четыре новых автомобиля на модульной платформе CMF-B. Среди них — Lada Niva следующего поколения, кроссовер C-класса, а также новые Vesta и Granta.

13 сентября сообщалось, что «АвтоВАЗ» начинает продажи автомобилей Vesta с новой мультимедийной системой EnjoY.

Новый вариант мультимедийной системы сохранил все основные преимущества старшей модели — к примеру, поддержку систем Apple CarPlay и Android Auto, интегрированную камеру заднего вида c динамическими и статическими линиями, безопасный режим общения hands-free и сдвоенный микрофон с функцией подавления шума, а также возможность дистанционного управления на руле.