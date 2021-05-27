АвтоВАЗ планирует выпустить четыре новые модели

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ планирует до 2025 года выпустить четыре новых автомобиля на модульной платформе CMF-B. Среди них — Lada Niva следующего поколения, кроссовер C-класса, а также новые Vesta и Granta. Об этом сообщает газета «ВА-Волжский Автостроитель».

Отмечается, что основными двигателями для новых автомобилей Lada станут российские моторы объемом 1,6 и 1,8 л. На предприятии уже наладили выпуск доработанного восьмиклапанного мотора объемом 1,6 л, который получил самые положительные отзывы со стороны СМИ.

В ближайшие годы модернизации подвергнутся 16-клапанный двигатель и мотор объемом 1,8 л. Работа по интеграции этих двигателей в новую иностранную платформу также будет выполняться в Тольятти.

24 марта сообщалось, что АвтоВАЗ начал продажи модели Xray с 1,6-литровым мотором и роботизированной коробкой передач. Автомобиль Lada XRay с базовым агрегатом в паре с роботизированной трансмиссией будет доступен в нескольких уровнях исполнения: Comfort, Club и Luxe/Prestige.