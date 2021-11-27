Ложная обочина и реальная яма: что нужно знать о зимнем вождении

Число автомобильных аварий в России с наступлением холодов обычно сокращается. Связано это с тем, что часть автопарка встает на прикол до весны. Тех же, кто продолжил ездить, подстерегают различные проблемы. С какими сложностями автомобилисты сталкиваются зимой и как их избежать, разбирались «Известия».

Опасный снег

Согласно статистике ГИБДД, с наступлением холодов аварийность обычно снижается. Однако попасть в ДТП в такую погоду, как сейчас, легче, особенно вечером, предупреждают в Госавтоинспекции. Пик аварийности поздней осенью приходится на промежуток с 18:00 до 21:00. В это время на дорогах высокая загруженность и плохая видимость.

— Ничего худшего для правильного восприятия дороги и участников дорожного движения, чем белый снег и сумерки, придумать нельзя. Чтобы сохранять контроль над ситуацией и видеть как можно больше, желательно использовать очки с желтыми светофильтрами. Они существенно повышают контрастность восприятия картинки. Основной проблемой в ночное время можно назвать ошибки с определением дистанции до впереди идущего автомобиля, — рассказал «Известиям» мастер спорта по ралли и автомобильный эксперт Егор Васильев.

Ложная обочина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Безопасный клевок

Зимой дорога может менять свойства даже в течение суток, в зависимости от того, посыпали ее реагентом, почистили, случилась кратковременная оттепель, а ночью подморозило. Кроме того, наледь образуется на мостах, эстакадах и в низинах. Также нужно помнить о таком явлении, как черный лед, который отлично маскируется под чистый асфальт.

Чемпион СССР по автогонкам и автор многочисленных книг по вождению Михаил Горбачев советует проверять сцепление под колесами.

— Двигаясь по прямой, слегка нажимаете на педаль тормоза, конечно, убедившись, что сзади поблизости никого нет. Если машина клюнула носом, то дорога безопасна, если нет, то автомобиль едет по скользкой дороге и надо быть осторожнее, — советует Горбачев.

Шипы набирают популярность

Михаил Горбачев рекомендует зимой шипованные шины:

— Даже если за весь сезон вы лишь один раз попадете в настоящую гололедицу, это будет значить, что шипы уже оправдали себя.

Ложная обочина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В то же время он напомнил, что разница в тормозном пути автомобилей с фрикционными зимними шинами без шипов и с шипованными находится в пределах погрешности. Это доказали испытания.

В этом году шипы популярнее «липучки», установило исследование «Авито Авто». Спрос на шипованную резину составляет 71% от общего объема продаж. В крупных городах чаще выбирают шипованные шины, однако в южных регионах спрос на фракционные шины превышает 80%.

Подложка не той системы

Существует и еще одна опасность: именно сейчас, когда столбик термометра опускается ниже нуля, начинают образовываться колеи, ямы и провалы в асфальте.

— Вместо гранитного или гравийного щебня для дорожной подложки строители используют более дешевый — известняковый или доломитовый. Они отличаются высоким содержанием кальцита. По сути, это обычный мел, которым пишут на школьных досках. Он отлично растворяется в воде и крошится при небольшом нажиме. Когда при низких температурах в асфальтовом покрытии образуются трещины, а потом во время оттепели туда попадает вода, щебень просто «утекает» вместе с ней , — объясняет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он уточнил, что даже просто пробитое колесо классифицируется как ДТП. А если помимо шины были повреждены диск и элементы подвески, есть повод обратиться в суд с жалобой на дорожников.

Ложная обочина Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Правильный обгон и ложные обочины

Эксперты рекомендуют менять стиль вождения с наступлением холодов. В первую очередь следует водить с увеличением дистанции и более плавно маневрировать. В ГИБДД предупреждают, что автомобиль может занести и на небольшой скорости.

Водителям советуют руководствоваться нехитрым правилом: чем меньше времени они проведут на встречной, тем безопасней маневр. Поэтому, выходя на встречку, нужно иметь запас скорости, а для того чтобы разогнаться, необходимо использовать увеличенную дистанцию.

Обгон на трассе в этот период становится предельно сложным, особенно на ветреных и заснеженных участках дороги. Отвалы снега, разнесенные ветром, образуют неровности и трамплины, которые сливаются с зимним пейзажем.

Михаил Горбачев рекомендует не забывать о так называемых ложных обочинах. Это касается в основном тех, кто выезжает за город.

— Реальная обочина может оказаться не такой широкой, как расстояние сбоку от дороги, по которому прошелся отвал. Создается впечатление, что расчищено, а на самом деле там уже кювет и глубокий рыхлый снег, куда машина сползает моментально . Останавливаться там ни в коем случае нельзя, — предупреждает эксперт.

Ложная обочина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Спасение из снежного плена

Еще один злейший враг автомобилиста — снегопад. Вероятно, именно поэтому, по данным «Автостата», 33,5% от общего количества реализуемых в России легковых автомобилей полноприводные.

Не каждый автомобиль сумеет покинуть дворовую парковку после обильных снежных осадков. Конечно, самый верный способ не застрять в сугробе — это не заезжать в него. Но иногда форсирование снежной насыпи становится неизбежным. В этом случае не стоит заезжать в снег с налета, предостерегает автомобильный журналист и эксперт по внедорожному вождению Григорий Алешин. Иначе есть риск повредить пластиковый бампер, особенно если автомобиль низкий. Что делать, если машина все-таки попала в снежный плен?

— В первую очередь не стараться буксовать до последнего, это только усугубит ситуацию, — советует Григорий Алешин. — Следует оценить, что у вас под колесами, есть ли зацеп. И если автомобиль не сидит на днище, то стоит попробовать выехать «враскачку». Это возможно сделать и на «автомате», и на механике .

Ложная обочина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Набор самоспасателя

Но даже если водитель не собирается штурмовать загородные дороги, эксперт советует иметь в багажнике хотя бы компактную лопату для снега или саперную лопатку. Тогда будет возможно прокопать путь для машины, если та села днищем. А еще не помешает трос, но он должен быть не из стандартного набора.

Трос именно для вытягивания автомобиля из снежной трясины найдется в специализированном магазине для любителей внедорожных приключений. Обычный буксировочный может просто не выдержать рывка, лопнуть и повредить автомобиль или задеть стоящего рядом человека.